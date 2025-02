Daněk opustí Spartu: vítězí zahraničí, zájem i od dvou klubů z Česka

Devět ligových startů v této sezoně nestačilo. Kryštof Daněk nejméně na půl roku opustí Spartu, 22letý ofenzivní hráč momentálně dotahuje hostování v rakouském LASK Linec. Součástí dohody bude opce na trvalý přestup, která by se měla podle deníku Sport a webu iSport.cz pohybovat kolem 1,5 milionu eur (zhruba 38 milionů korun). Jako první s informací přišel server inFotbal.cz.

Už na startu zimní přípravy se dohodnul s Tomášem Rosickým, sportovním ředitelem Sparty, že si může hledat nové angažmá. Daněk nebyl spokojený s herním vytížením. Na podzim zasáhl do patnácti zápasů napříč všemi soutěžemi, v nichž vstřelil jeden gól a zaznamenal tři asistence.

Situace kolem mládežnického reprezentanta se na začátku jarní části sezony nezměnila. Daněk zůstal na lavici v utkání s Interem (0:1) a Slováckem (2:0), proti Leverkusenu v Lize mistrů zasáhl do hry na pouhých šest minut.

Prioritou už od začátku byla zahraniční cesta, byť dlouho nepřicházely na stůl žádné nabídky. O Daňka tak podle informací deníku Sport a webu iSport.cz stály zejména dva kluby z Chance Ligy. Enormní zájem projevil Liberec, kde působí trenér Radoslav Kováč. S ním se technický záložník či útočník potkal před rokem na hostování v Pardubicích.

Další možností se stala Olomouc, která Daňka vychovala a prodala v létě 2022 do Sparty. Hráč preferoval odchod do Sigmy, jeho okolí i letenský klub však byly proti. Chtěly ho vytrhnout z českého prostředí. Navíc hostování v Olomouci a Liberci by s největší pravděpodobností neobsahovaly opci na trvalý přestup.

Proto nakonec vyhrála nabídka od LASK Linec, kde Daněk ve středu podstoupí lékařskou prohlídku i focení v novém dresu. Hotovo má být kolem sedmé hodiny večer. Rakušané jednají se Spartou o půlročním hostování s opcí na trvalý přestup, její výše se bude teprve projednávat. Měla by se pohybovat kolem 1,5 milionu eur (asi 38 milionů korun).

LASK se aktuálně nachází na sedmém místě nejvyšší soutěže, o víkendu ho čeká derby s BW Linec. Pokud vše vyjde, Daněk by mohl do zápasu naskočit.