Agent: Haraslínův přestup byl blízko. Slováci v Itálii? Díky Hamšíkovi

Výjimečný klient Marek Hamšík se v červenci rozloučí s parádní kariérou, nicméně slovenský agent Juraj Vengloš vyhlíží další výzvy. A transfery. Není vyloučeno, že se to bude týkat i Lukáše Haraslína ze Sparty. „V létě to může být jinak než loni,“ naznačuje.

Stejně jako Vladimír Weiss starší, trenér Slovanu, věří i Juraj Vengloš, že účast bratislavské značky v Lize mistrů pomůže celému slovenskému fotbalu. Zejména mládeži.

Jak velký je rozdíl mezi českým a slovenským trhem? Rozevírají se nůžky?

„Je pravda, že rozdíl je hlavně zásluhou Sparty, Slavie a Plzně. Tyto kluby se pravidelně účastní základních skupin evropských pohárů a ještě tam uhrávají dobré výsledky. Navíc většinou s českými hráči, což je chvályhodné. Slovanu se to zaplaťpánbůh teď podařilo v Champions League taky. Sice neuhrál ani bod, ale dal podnět dalším klubům, aby ještě intenzivněji začaly pracovat s mládeží. To platí i pro samotný Slovan, který je z velké části složený z cizinců. Celý slovenský fotbal získá velké finanční prostředky, které by měly být vhodně investovány.“

To platí i pro českou soutěž, která zažívá rozmach.

„Česká liga je lepší v koeficientu, je složitější se v ní prosadit. To je fakt. Na druhou stranu Slovensko má hodně hráčů, kteří pravidelně nastupují v dobrých klubech v nejlepších soutěžích. V Anglii, Itálii, Německu... Takže na mezinárodním poli rozdíl mezi slovenským a českým fotbalem není tak velký, ale v domácí soutěži ano. Sparta, Slavia, Plzeň jsou odskočené nejen od nás, ale i v Česku.“

Nejhodnotnějším hráčem slovenské ligy je podle Transfermarktu váš klient Nino Marcelli s pěti miliony eur. Pomůže mu gól do sítě AC Milán, který o něj jevil zájem, k přestupu?

„Když nastoupíte na patnáct minut proti AC Milán,