SESTŘIH: Pardubice - Slavia 0:2. Góly přišly po pauze, debutoval Kušej

Slavia si v 21. kole Chance Ligy poradila s Pardubicemi, vyhrála 2:0 a potvrdila dobrý vstup do ligového jara. Drtivý tlak v první půli přitom ještě nevyužila, na góly museli diváci čekat až do druhého poločasu. Nejprve proměnil po ruce penaltu, proti které silně protestovali domací hráči, Ivan Schranz. Následně zvýšil Mojmír Chytil. V dresu „sešívaných“ si první ostré minuty připsala zimní posila Vasil Kušej.

Slavia navázala na triumf s Mladou Boleslaví a osmou venkovní výhrou v ligové sezoně potvrdila pozici nejlepšího týmu na hřištích soupeřů. Pardubice nebodovaly stejně jako před týdnem v derby v Hradci Králové a v lize čekají na vítězství sedm zápasů. Východočeši z 10 vzájemných duelů v nejvyšší soutěži uhráli se Slavií jedinou remízu hned v úvodním střetnutí, celkové skóre je 30:1 ve prospěch aktuálních českých vicemistrů.

Slavia od začátku potvrzovala roli favorita a soupeře dostala pod tlak. V osmé minutě Chytil upadl ve vápně po lehkém kontaktu s domácím Davidem Šimkem a sudí Černý nařídil penaltu, po intervenci videorozhodčího Kocourka a zhlédnutí opakovaných záběrů ji ale odvolal. Ve 20. minutě byl blízko úvodnímu gólu Diouf, technickou střelou trefil břevno. Vzápětí na přední tyči těsně minul Schranz.

Kouč David Střihavka, jenž přišel do Pardubic v průběhu podzimu z druholigové rezervy Slavie, kvůli množství absencí postavil na pravého beka ofenzivního univerzála Filu a na stopera debutanta Chukwuebuku. Improvizovaná obranná řada odolávala nejproduktivnější ofenzivě soutěže až do konce první půle. A to i díky tomu, že Holeš po závaru v pokutovém území zblízka překopl a táhlou Schranzovu ránu brankář Vorel zneškodnil. Hosté vedli v poločase na střelecké pokusy 19:0.

Druhé dějství začalo stejně jako to úvodní. V 48. minutě Chytil tečoval hlavou Douděrův centr z bezprostřední blízkosti do ruky Chukwuebuky a sudí Černý opět nařídil pokutový kop.

Domácí se po něm velmi zlobili, ale videorozhodčí ji tentokrát posvětil. "Byla to ruka po teči míče soupeřem. Přesně u takových situací, kdy teč proběhne v těsné blízkosti, nám před sezonou komise sudích říkala, že se pískat nemají. Byla to přísná penalta," zlobil pardubický kapitán Kamil Vacek.

Penaltu proměnil Schranz, jenž nekompromisní střelou pod břevno oslavil premiérový zásah v ligovém ročníku.

Po hodině hry navíc Zafeirisův centr ze standardní situace poslal do sítě hlavou Chytil a favorit definitivně zlomil odpor domácích. Pětadvacetiletý reprezentant zaznamenal proti svému bývalému klubu osmý zásah v ligové sezoně a v týmové tabulce střelců dohnal kolegu z útoku Chorého, jenž dnes zůstal na lavičce. Vršovičtí mají s 44 vstřelenými brankami nejlepší ofenzivu soutěže.

V 72. minutě se domácí dočkali prvního střeleckého pokusu, Leipold zpoza vápna minul. Vzápětí se po centru z pravé strany ocitl sám před Staňkem útočník Yahaya, gólman Slavie ale vytáhl proti jeho ráně skvělý reflex.

Lídr tabulky v závěru už žádné drama nepřipustil. Trenér Jindřich Trpišovský tak mohl poprvé dát šanci navrátilci z hostování Botosovi a zimním posilám Kušejovi s Mosesem. Právě Kušej v 88. minutě předložil míč před bránu Zafeirisovi, jehož střelu z malého vápna na poslední chvíli skvělým zákrokem vyrazil Vorel.

Slavia zdolala v lize Pardubice podeváté v řadě a opět bez inkasované branky a potvrdila, že má se sedmi obdrženými góly nejpevnější defenzivu v soutěži. Východočeši nebodovali doma po čtyřech ligových utkáních.

