Podáme protest, zuřil Kania po Plzni. Liberec řeší (ne)vyloučení Markoviče

Liberec v Plzni srovnal z 0:2 na 2:2, jenže si závěr zápasu zkomplikoval. Sudí Jan Beneš po intervenci VAR a prohlédnutí celé situace na monitoru vyhodnotil jako faul na červenou kartu lehký střet Rafia Durosinmiho s vyběhnutým Tomášem Koubkem. Gólman Slovanu zariskoval, hodně venku z brány byl v situaci pozdě a Liberec šel do deseti. Plzeň pak vstřelila třetí gól a zápas vyhrála.

„Vyhodnotil jsem tu situaci tak, že nedošlo od Koubka k přestupku. To jsem sdělil VARu, ten mě zavolal na červenou kartu, že došlo ke zmaření zjevné brankové příležitosti, protože Durosinmi by postupoval sám na odkrytou branku. Proto byla udělena ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti,“ popsal mladý sudí Beneš celou situaci po zápase v rozhovoru pro stanici O2 TV Sport.

Koubek unikajícího útočníka lehce zasáhl, ale i komise rozhodčích bude řešit, zda se opravdu jednalo o červený zákrok. Na druhé straně ale dostal pouze žlutou kartu Svetozar Markovič, který v pozici posledního hráče fauloval v 83. minutě unikajícího útočníka Liberce Raimondse Krollise.

A v tomto případě VAR Petřík překvapivě mlčel. A právě z tého nejednotnosti v posuzování podobných faulů vzplály emoce při zápase i po něm.

„Situaci jsem vyhodnotil jako zmaření rozvíjející se akce z důvodu vzdálenosti hráče Liberce od branky. Hlavními aspekty byla rychlost hráče Liberce a rychlost Červa, který by Krollise křižoval. Z toho důvodu byla udělena žlutá karta. Zkoumal to i VAR a mé rozhodnutí ponechal,“ vysvětlil Beneš.

Rychlá změna delegace

V kontextu obou situací však vyvolaly verdikty sudího salvu emocí, zejména v poraženém Liberci. „Podáme protest,“ napsal po prohraném utkání na instagramovém profilu majitel Slovanu Ondřej Kania.

„Tuhle informaci mám také, pokud to takto prezentoval náš majitel, v nejbližších hodinách k tomu dojde,“ odpověděl na tiskové konferenci na dotaz Sportu liberecký ředitel komunikace Tomáš Čarnogurský.

Sporné verdikty zcela jistě budou mít další dohru. A to nejen v podobě oficiálního protestu Liberce, který by měl být zveřejněný během nedělního dopoledne. VAR ze zápasu Jan Petřík byl ještě večer stažený z pozice hlavního sudího do nedělního utkání Bohemians s Českými Budějovicemi, kde ho nahradí Petr Hocek. Je pravděpodobné, že komise tím reagovala na jeho verdikty u videa v Plzni.

„Bylo to drsný. Nechci se do toho moc pouštět, soustředím se na to, co můžu ovlivnit, což je náš výkon. Ale křivdu v sobě máme. Je mi to líto hlavně za kluky, kteří odpracovali skvělý zápas, ale z Plzně odjíždíme jako spráskaní psi,“ mrzelo libereckého trenéra Radoslava Kováče.

Ke kontroverzním situacím se vyjádřil i plzeňský trenér Miroslav Koubek. „V případě Tomáše Koubka jsem cítil, že tam byl faul, dostal se tam pozdě, neodhadl tu situaci a došlo tam ke kontaktu,“ zmínil plzeňský kouč. „V případě Markoviče jsem neviděl přesně, zda byl poslední hráč, nebo ne, stál jsem v úhlu. Rozhodčí to takhle pískl, to je má odpověď,“ dodal Koubek.