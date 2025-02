Kováč: Bylo to drsné, cítíme křivdu. O své budoucnosti nepřemýšlím

Odehráli jste dobrý zápas, ale bodový zisk nula…

„V jedenácté minutě jsme prohrávali 0:2, to se nám stává bohužel často. Musíme na tom zapracovat. Apelovali jsme hodně na koncentraci, bohužel jsme dvakrát snadno ztratili balon na vápně soupeře a dostali z toho dva góly. První byl nešťastný, zda to Havlis (Milan Havel) chtěl takhle trefit, musí říct on sám… Odehráli jsme dobrý zápas, dva góly jsme soupeři darovali po chybách. Proti Plzni se to stát nemůže.“

Štve vás přístup týmu?

„Vadí mi, že dostaneme druhý zápas po sobě červenou. Koubis (Tomáš Koubek) odvedl skvělou práci, v případě vyběhnutí proti Durosinmimu udělal špatné rozhodnutí. Do jaké míry to byla červená, to nechám na vás. V závěru utkání byli naši stopeři skvělí, ale zase tam pak udělali chybu. Plech (Dominik Plechatý) to před gólovým centrem měl na hlavě, ale podskočil to. Je to pro nás kruté. Potřebujeme začít bodovat, ale nedaří se. Když budeme takhle pracovat dál, obrátí se to a začneme dělat body. Čekají nás složitá a důležitá dvě kola, musíme se výborně připravit na neděli s Boleslaví a následně na zápas na Bohemce. To bude velmi důležité. Já mám čtyři žluté, asistent Mikula dostal červenou, takže to zvládne druhý asistent Míra Holeňák. Musíme to za každou cenu urvat.“

Utkání ovlivnila červená pro Tomáše Koubka, naopak zápas dohrál Svetozar Markovič, který mohl být vyloučený za faul na Raimondse Krollise. Cítíte hořkost?

„Bylo to drsný. Nechci se do toho moc pouštět, soustředím se na to, co můžu ovlivnit, to je náš týmový výkon. Byla tam červená, dostali jsme dva góly, u prvního jsem viděl jasný faul. Nechci si stěžovat, ale mrzí mě, že jsme dostali červenou a k bodu neměli daleko.“

Byli jste o bod okradeni?

„Křivdu máme, cítíme to. Je mi to líto hlavně za kluky, odpracovali skvělý zápas, ale odjíždíme jako spráskaní psi. Mohli jsme tady uhrát bod, věřil jsem, že můžeme i vyhrát, když jsme srovnali na 2:2.“

Sráží vás častá vyloučení?

„Hrát v Plzni závěr zápasu mínus jedna… Na place byli Durosinmi, Vašulín, hráči Plzně to zjednodušovali, my to museli nějak vzadu uskákat. Červené jsou u nás někdy z nezkušenosti, přemotivovanosti. Apelujeme na to, ale nedaří se nám to vyřešit. Provází nás to celou sezonu. Také jsme dostali sedm branek v úvodních deseti minutách, to o něčem vypovídá. Na úvody zápasů se musíme zaměřit.“

Vnímáte tlak na svou osobu?

„Nepřemýšlím o své budoucnosti, tohle neřeším, naplno dělám svou práci. Nejsou výsledky, to je jasný fakt. Mrzí mě, že v klíčových momentech, kdy se rozhoduje, nejsme dostatečně silní. Tohle mi vadí. Majitel Ondřej Kania, Honza Nezmar (generální ředitel klubu), ti nemohou být spokojení, my trenéři také ne. Nějaké zápasy jsme mohli dohrát jinak a mít třeba o šest bodů víc. Mnohdy jsme byli opravdu blízko. Ale z týmu necítím takovou sílu, abychom z takových zápasů vydolovali body. V tom ztrácíme.“