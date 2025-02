Slávistické motorky z lavičky. Kušej i Nigerijec nadchli Trpišovského

Během podzimu měla slávistická lavička extrémní přínos pro výsledky. Střídající hráči přispěli deseti góly a sedmi přihrávkami k prvnímu místu. V zimní pauze prodělala formace náhradníků další upgrade. Na úsvitu jara z ní jde doslova hrůza. V Pardubicích vyslal Jindřich Trpišovský v druhém poločase do boje pětici Botos, Lingr, Kušej, Moses a Chaloupek. „Trochu závidím,“ usmál se po porážce 0:2 pardubický kouč David Střihavka.

Na lavičce číhá nenasytná jedenáctihlavá saň. Borci, co nedostali důvěru v základní sestavě, dychtivě čekají na možnost se ukázat. V sezoně dosud platí, že náhradníci umí slávistickou hru pozvednout na další úroveň. Ukázalo se to opakovaně během podzimní části, ve dvou jarních utkáních byl přínos přicházejících hráčů do hry opět důležitý.

V otevíracím zápase druhé poloviny sezony se Slavia trápila s Mladou Boleslaví, dlouho byl výsledek na hraně, bezbrankové skóre se na světelné tabuli lesklo nepříjemně dlouho. Až dorazil z lavičky Ivan Schranz, posadil balon na hlavu Tomáši Chorému a složitý duel se tím vyřešil.

V sobotu cestovala Slavia do Pardubic. Byť náhradníci odehráli svůj minizápas 0:0, opět ukázali brutální potenciál. Postupně šli do hry Giannis-Fivos Botos (nejlepší nahrávač ligy) s Ondřejem Lingrem (reprezentant), dále pak Vasil Kušej (reprezentant) s Davidem Mosesem (podzimní hvězda Karviné) a na pár závěrečných minut Štěpán Chaloupek (opora reprezentace U21).

Redaktor Sportu se po utkání, ve kterém Slavia dominovala, ale zahodila spoustu šancí, zeptal trenéra Pardubic, zda kolegovi Jindřichu Trpišovskému nezávidí bohatou, a především mimořádně kvalitní paletu záložních variant. „Ale jo, trochu závidím. Ti kluci – Kušej, Moses, Botos, Lingr – jsou neskutečné motorky, je paráda to vidět. Jak sprintují, mají kondici, oni doslova létají. Rychlostní předpoklady mají neuvěřitelné,“ s obdivem pravil David Střihavka. I on by rád měl v kádru „motorky“, ale nejdříve musí zachránit ligu. Pak si možná bude vybírat. „Pokud se nám podaří splnit sezonní cíl, třeba si budu moct přivést rychlostně vybavené hráče,“ vysvětlil.

Druhý Oscar ve Slavii?

Zpátky ke slávistickým náhradníkům. Zapůsobili všichni, nejvíce však Moses a Kušej. Nigerijec byl cítit od první sekundy. Do kolonky „zisky míče“ zapsal za dvanáct minut čistého času čtyři (!) čárky. Středoví hráči přitom v průměru na zápas oscilují někde mezi dvěma až třemi získanými balony. Moses ukázal i