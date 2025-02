Bolavá přestavba Slovácka. Smetana: Jsme tak křehcí. Opory výrazně chybí

Měsíc makáte, nalajnujete si sestavu včetně brankářské jedničky a po dvou kolech můžete začít budovat znova. To je případ Slovácka, jehož kouč Ondřej Smetana má po porážkách se Spartou (0:2) a v Jablonci (2:4) hlavu plnou starostí. Výsledky, výkony i zdraví hráčů si představoval úplně jinak. Elitní jedenáctka se mu ihned po startu jara rozpadla. „Projeví se to v síle, kompaktnosti,“ podotkl trenér před důležitou sérií zápasů s celky na podobné úrovni.

Do Jablonce vyrazilo v neděli torzo kádru 1. FC Slovácko. Po zimních transferech Kohúta a Doskiho chyběli také Juroška, Krmenčík, Křišťan, Vaško, Heča či Ndefe, všechno členové nejužší rotace. Navíc se v utkání zranil mladý Štěpán Beran a v týdnu opustil klub zkušený stoper Stanislav Hofmann, ještě proti Spartě kapitán. Zamířil za Tomášem Břečkou do druholigové Zbrojovky Brno. „Dostal nabídku a využil ji. Byla to shoda více stran,“ uvedl věcně trenér Ondřej Smetana, jenž stálici posledních sezon neviděl v základu.

Odchod Hofmanna zapadá do rekonstrukce mužstva, která po veleúspěšné éře Martina Svědíka probíhá za pochodu a docela bolí. Nejen stárnoucí hráče, pro něž už není v sestavě místo. Taky fanoušky, kteří si musí zvykat na horší výsledky, výkony a postavení v tabulce. Generační obměna je nicméně nutná. „Omladilo se. Musíme si přivyknout a makat. Je to přirozený jev,“ pokrčil rameny záložník Michal Trávník, jenž měl v Jablonci na rukávu kapitánskou pásku.

Jakmile bude zpátky v kondici rekonvalescent Vlastimil Daníček, podle všeho ji převezme on. „Je dobře, že se vrací. Vždycky k tomu má co říct,“ poznamenal na adresu největšího srdcaře v kádru. Pamětníků triumfu v MOL Cupu a postupu do skupiny Konferenční ligy ubývá, Slovácko je najednou úplně jiné. Na soupisce už nenajdete Kadlece, Petrželu, Nguyena, Kalabišku, Holzera, Kohúta, Doskiho, Hofmanna, delší dobu je mimo hru Reinberk.

Přestavbu zpomalují absence

A když už máte pocit, že by si to pod Smetanou, jenž je u týmu teprve od půlky listopadu, mohlo začít všechno sedat, rozbije mužstvo kalvárie zranění, nemocí a trestů za karty. Stále schází i brankářská jednička Milan Heča, na jehož místě se podruhé objevil dvaadvacetiletý Jiří Borek. Od trenérů dostal důvěru navzdory tomu, že mu vůbec nevyšel duel se Spartou. Ani v Jablonci neoslnil, čtyři góly nikdy nejsou dobrou vizitkou gólmana. Přímo za žádný nemohl, ovšem v malém vápně si neudělal pořádek, ani spoluhráči mu při standardkách vůbec nepomohli. „Musíme být tvrdší, odolnější, ne tak křehcí,“ prohlásil Smetana, jenž si za Borkovým nasazením stál.

Aby ne, když mazák Heča je pořád na marodce. Na lavičce byl opět připravený sedmatřicetiletý Tomáš Fryšták. „Myslím, že jsme se rozhodli správně. Nebylo by ideální po jednom zápase zahodit důvěru,“ vysvětlil kouč. „I on (Borek) si zaslouží podporu. Věřím, že se z toho poučí a snad si to proti Spartě vybral. Nejvíc to štvalo jeho. Shodli jsme se napříč klubem, že by měl dostat šanci.“

Tu obdržel rovněž makedonský bek Andrej Stojčevski, zimní posila ze Žiliny. Nepropadl, ovšem hrál na hranici vyloučení. Personální nouze dokonce zahnala středního záložníka Marka Havlíka ve druhé půli na pozici levého obránce. Paradoxně jako zadák vstřelil gól.

Teď je před Slováckem klíčová fáze sezony. Smetanův soubor narazí na kvalitativně srovnatelné soupeře. Začne to v sobotu Duklou, následuje Hradec Králové a výjezd do Karviné. Je potřeba urychleně začít sbírat body, jinak se donedávna špičkový účastník Chance Ligy propadne do poslední skupiny. „Musíme hráče postupně zapracovat, dostat do hry,“ uvědomoval si Smetana.