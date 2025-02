Z dvojky hrdinou: Reichl dostal šanci a vychytal výhry. I díky přípravě

Dva zápasy, dvě výhry, dvě čistá konta, jedna chycená penalta. Michal Reichl prožívá v brance Bohemians fantastický start jarní části sezony. Vypadá to, že po roce a půl v klubu konečně dostal důvěru realizačního týmu a začal ji okamžitě splácet. „Před jarní částí sezony jsme rozhodli, že do toho půjde Michal a šanci chytil za pačesy,“ chválil gólmana trenér Jaroslav Veselý po nedělní výhře 1:0 nad Českými Budějovicemi.

V pozici jedničky začínal tuto i předchozí sezonu v Bohemians, ale pokaždé o ni přišel, když vedení klubu přivedlo do brány na poslední chvíli zajímavější jméno. V minulém ročníku to byl Martin Jedlička na hostování z Plzně, tentokrát zase Tomáš Frühwald z Ružomberoku. Michal Reichl se tak pokaždé přesunul na lavičku a většinu času v Ďolíčku strávil jako dvojka.

„Několikrát musel skousnout hodně hořké rozhodnutí, když přišel vloni Jedla (Martin Jedlička) a teď Tomáš (Frühwald). Ale vždycky to vzal dobře,“ chválil ho kouč Jaroslav Veselý, sám bývalý gólman, Reichlův přístup.

Nyní se situace konečně otáčí. Po povedené přípravě v Turecku se 32letý strážce brány dostal do základní jedenáctky a čtyřmi zákroky pomohl k důležitým bodům v Jablonci.

„V přípravě vypadal lépe a sebevědoměji než Tomáš, i když mezi nimi nebyly výrazné rozdíly. Další faktor byla Tomášova nemoc, takže jsme se nakonec rozhodli takhle,“ vysvětloval volbu jedničky Veselý po prvním jarním utkání v Jablonci.

Po vydařeném startu nebyl důvod nic měnit a Reichl se mezi tři tyče postavil i v dalším kole proti Dynamu. Připsal si dva veledůležité zákroky: nejprve pod kotlem vychytal rychlým a pohotovým vyběhnutím obrovskou šanci Vojtěcha Hory a následně zlikvidoval i penaltu Jiřího Skaláka.

Začátek těší, ale smíšené pocity kolegy

Sklidil tak zasloužené ovace zeleno-bílých fanoušků a Klokani s velkým přispěním gólmana vydřeli další tenké vítězství. „Chytal jistě, i když má určité ‚defekty‘ v rozehrávce. Ještě bych nemluvil o nové jedničce, ale naši podporu má,“ chválil nového hrdinu kouč.

Fantastický Reichlův začátek bezesporu těší celou Bohemku, možná s jednou výjimkou. Smíšené pocity musí mít kolega Tomáš Frühwald, který v létě přišel do Prahy za 10 milionů korun a stal se nejdražší posilou v historii vršovického celku. Po nepříliš zdařilém podzimu ale přišel o místo v základní jedenáctce a poslední dvě výhry svých spoluhráčů sledoval jen z lavičky.

Pro mladého Slováka je navíc herní vytížení nezbytné: v létě by měl hájit branku na domácím EURO U21. „Cítím, že Tomáš s tou roli samozřejmě není úplně spokojený, ale chová se jako profesionál. Uvědomujeme si, že má ve hře letní EURO, ale já se musím rozhodovat podle toho, co je dobré pro tým a hrát musí ti, kdo mají formu. Jedině to nás posune, když na sebe hráči tlačí, a ten kdo hraje, nechce pustit svoje místo,“ komentoval situaci trenér.

Navíc dal jasně najevo, že nadějný brankář v budoucnosti určitě dostane další příležitost: „Máme velmi slušnou dvojici gólmanů. Není to tak, že bychom s Tomášem nepočítali. Potřebuje si odpočinout od tlaku a nabrat sebevědomí. Je to výborný gólman, přiváděli jsme ho kvůli dlouhodobější perspektivě. Teď možná pár zápasů nenaskočí, ale vzal to dobře. Věřím, že to vezme sportovně a nakopne ho to.“

Z porovnání obou brankářů statisticky vychází lépe o deset let starší Reichl. V přepočtu na 90 minut hry obdrží o 0,74 gólu méně, přitom zlikviduje o 0,53 víc střel. Je ovšem třeba přiznat, že Frühwald čelí náročnějším pokusům útočníků soupeře a metrika zabráněných gólů ukazuje u obou gólmanů záporná čísla. Frühwald dostane na zápas v průměru o 0,07 víc gólu, než by měl, u Reichla je toto číslo ještě o pár setin vyšší (0,11).

Po úspěšném vstupu do jara ale téměř jistě dostane přednost i v dalším utkání Bohemians proti Hradci Králové, kde si ho místní fanoušci určitě dobře pamatují. Na jaře 2021 totiž Votrokům vychytal postup do první ligy, když po zimním příchodu do klubu nastoupil k deseti zápasům a pokaždé dovedl tým k vítězství.

SESTŘIH: Bohemians - České Budějovice 1:0. Klokany znovu zachránil Júsuf, Skalák nedal penaltu Video se připravuje ...

Statistika Michal Reichl (32) Tomáš Frühwald (22) Inkasované góly 7 20 Inkasované góly na 90 minut 0,92 1,66 Zákroky 23 30 Zákroky na 90 minut 3,02 2,49 Zabráněné góly –0,83 –0,80 Zabráněné góly na 90 minut –0,11 –0,07 Krátké přihrávky / úspěšnost 94 / 100 % 294 / 98 % Dlouhé přihrávky / úspěšnost 47 / 74,5 % 193 / 74,1 %

Zdroj: Wyscout