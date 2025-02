Haraslín po hattricku: Dva výpadky? To jsem nezažil. Zaplatí i Wiesner...

Dal první hattrick v profesionálním fotbale. A jaký! Tři perfektní zásahy Lukáše Haraslína zachránily Spartu v Karviné, kde rychle prohrávala 0:2. Pak se však rozjel slovenský klenot, jenž dvakrát vystřihl svou mistrovskou ránu na zadní tyč. Nezastavilo ho ani dvojí dlouhé přerušení hry kvůli výpadku světel na stadionu MFK. „Málokteré mužstvo by to dokázalo otočit, jsem rád za celou kabinu,“ cenil si hrdina po výhře 3:2 ve Slezsku.

Byla to fuška, co?

„Bohužel jsme nezachytili úvod. Karviná na nás vlítla. V náročných podmínkách na těžkém terénu jsme brzy prohrávali 0:2. Ale potom se ukázala naše mentalita a síla, která nás zdobila v mnoha utkáních. Nezažil jsem, že by dvakrát vypadla světla, ale jinak už jsem hrál i divnější zápasy, co se týká průběhu. Během přestávek jsme se snažili udržet v provozní teplotě. Bylo to nepříjemné, ale máme dobrý tým lidí, kteří se o nás starají. Bohužel jsme nevěděli, kdy se zase začne hrát.“

Zase vám dvakrát vyšla vaše obalovačka na zadní tyč…

„Trénuju to dost často. Snažím se neustále zlepšovat a trefovat to tam. Jsem velmi rád, že to tam padlo, ale nejradši jsem za to, že jsme otočili výsledek. Bylo to těžké. Za hattrick určitě přinesu něco do kabiny, to jsou příjemné starosti. Tomáš Wiesner mi na všechny tři góly přihrál. Poděkoval jsem mu, ale taky mu řekl, že v tom nejsem sám a musí taky ostatním něco přinést.“ (úsměv)

Překvapila vás Karviná, která minulý týden kvůli nákaze v mužstvu nehrála?

„Čekali jsme, že začne aktivně tímto stylem, kdy nakopává míče na silné útočníky. Naběhla na nás a využila našich zaváhání. Za deset minut jsme dostali dva góly, ale pak jsme si řekli, co musíme dělat a oklepali jsme se z toho. Ukázala se naše síla. Karviné potom síly docházely.“