Kuchta? Nebylo to ono, přiznal Friis. Kouč Sparty žádá změnu pravidel

V závěrečné potyčce realizačních týmů, kterou vyprovokoval nepotrestaný faul Martina Vitíka (dostal by druhou žlutou kartu), se držel stranou. Lars Friis se soustředil až do konce, aby jeho Sparta dotáhla do úspěšného konce extrémně náročný střet v Karviné. Úřadující mistr v něm rychle prohrával 0:2, navíc se tentokrát nemohl spolehnout na trefu navrátilce Jana Kuchty. „V předchozích dvou zápasech byl lepší,“ připustil dánský kouč Pražanů. Fotbalisté z Letné ale nakonec duel přerušovaný výpadky světel senzačně otočili na 3:2.

Hned dvakrát během hry na delší dobu vypadla světla na stadionu. Byl to i z tohoto hlediska nejšílenější zápas, jaký jste zažil?

„Byl opravdu šílený. Psychicky to bylo pro nás velmi náročné. Hlavně vzhledem ke špatnému začátku a dvěma přestávkám kvůli světelné show. Během nich to bylo hlavně o mentální stránce. Říkali jsme hráčům, aby zůstali klidní a koncentrovaní. V kabině jsme byli skutečně dlouho. O to jsem šťastnější, že jsme vyhráli a ukázali sílu týmu. Rozhodně si ale nepřeju, aby se takové věci staly nějakou tradicí. Noc je příliš krátká na to, abychom tady strávili tolik času.“

Štvalo vás, že k takové události vůbec došlo?

„Během druhé přestávky se k nám dostala informace, že pokud by se ten den nedohrálo, muselo by se začít znova a od stavu 0:0. Po sedmdesáti minutách hry! Pokud jsou taková pravidla, není to v pořádku a měla by se změnit. Mohlo by se stát, že některé týmy začnou spekulovat, jak se postaví k zápasu, kdyby v něm prohrávaly. Samozřejmě víme, že tohle nebyl ten případ. Ještě to celé musíme probrat s mým týmem.“

Proč jste tak zaspali první minuty?

„Udělali jsme dvě velké chyby. První při bránění standardky. Druhou byla špatná rozehrávka, kdy Kuchta ztratil balon a měli jsme hodně široké hřiště. Musím ocenit i Karvinou, jak hrála s balonem i bez něj. Nějakých pětadvacet minut byla určitě lepší. Hned po utkání jsem říkal trenérovi Hyskému, že je pro český fotbal dobře, když se nezaparkuje autobus a nenakopávají se balony.“

Pochválíte Lukáše Haraslína za hattrick?

„Určitě. Hrál velice dobře. Je to jeden z nejlepších hráčů v lize. Ne-li úplně nejlepší. Naším plánem bylo využít ho na levé straně, kde měl mít víc prostoru. Předvedl přesně to, co v takovém zápase potřebujete. Chválím i Tomáše Wiesnera, který mu na góly přihrál.“

Na soupisce vůbec nebyl Veljko Birmančevič? Kdy bude fit?

„Po delší nemoci je zpátky na Strahově, začíná trénovat. Opravdu na tom nebyl dobře. Musíme být v jeho návratu velmi opatrní a neuspěchat to. Přesně vám teď neřeknu, kdy bude k dispozici.“

Proč se v neděli neprosadil Jan Kuchta?

„V předchozích dvou zápasech byl lepší. A nešlo jen o góly, i o rozhodování se na hřišti. V Karviné to nebylo ono. Musím se ale na to podívat na videu.“