Holeňák po premiéře: Hlavatý je držák, nešťastně se zranil. A co Knapík?

Povedená premiéra v lize?

„Zápas se mi samozřejmě hodnotí dobře, protože jsme vyhráli. A zaslouženě. Od začátku jsme si za výhrou šli, byli jsme hladovější.“

Užil jste si oslavu?

„Je to samozřejmě příjemné, když fanoušci vyvolávali moje jméno. Mám ale v paměti i zápas, kdy na nás zaslouženě křičeli. Teď jsem dokonce slyšel, že budu hlavní trenér (směje se). Ale to jsou vtípky, hlavní je Radek a jsme jeden tým i jako trenéři.“

Vyhráli jste poprvé na jaře. Potřebovali jste to?

„Výhra nám všem udělala hroznou radost. Radek během celého týdne perfektně připravil mančaft. Já jen slízl smetanu. Ale je to zásluha všech.“

Jak jste s trenérem Kováčem komunikoval?

„Během zápasu to nešlo. Ale byli jsme na všem domluvení před zápasem, jak budeme reagovat. Všechno jsme zvládli, za což jsme rádi.“

Po zápase jste se na tribunu podíval, že?

„Viděl jsem, kde sedí. Po závěru zápasu jsme na sebe ukázali jedničku, vítězné gesto. Bylo vidět, že má radost.“

Nastartuje se Slovan po dvou prohrách?

„Byli bychom rádi, abychom udělali šňůru výher, sérii. Nevyhráli jsme v sezoně ani jednou dva zápasy po sobě. Takže chceme, abychom ve výkonech a výsledcích dál pokračovali, abychom se posunuli jinam, než momentálně jsme.“

Raimonds Krollis vstřelil dva góly. Ukázal potenciál?

„Rozhodl zápas, takže jeho výkon hodnotím pozitivně. Jsme hrozně rádi, protože tenhle post nás tlačil. Přejeme si, aby tohle potvrdil i v dalších zápasech.“

Jaký je?

„Nerad bych dělal ukvapené závěry, dnes svádí, abych ho vychválil do nebe. Ale je u nás velmi krátce. Umí hrát zády k bráně, má dobré načasování, umí si najít prostor. Ukázal, co v něm je.“

Jak jste si poradili bez Michala Hlavatého?

„Michal je držák. Zatímco všichni odpadávali, byli nemocní, zůstával zdravý. Trochu jsme to zakřikli. Zranil se nešťastně na tréninku, ale nebude to nic vážného. V úterý nebo ve středu by se měl zapojit k týmu. Ale Zyba ho dnes velmi dobře nahradil, podal snad nejlepší výkon za dobu, co v týmu je.“

Překvapil vás i brankář Ivan Krajčirík? Chytil penaltu, předvedl další povedené zákroky.

„Podal výborný výkon zejména ve druhém poločase. Podržel nás, chytil penaltu. Kdybychom z ní inkasovali, mohli jsme mít problémy. Je to výborný brankář.“

A jak je na tom zimní posila Jan Knapík?

„To je nám hrozně líto. Když k nám přišel, zapůsobil velmi dobře na trenéry i hráče. Věděli jsme, že bude posila. Ukazoval kvalitu i v přípravných zápasech. Ale limituje ho zranění. Nedokážu říct, jestli to bude trvat týden, dva, nebo déle.“