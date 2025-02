Kdo navrhne Bazaly? Vybraná studia byla u stadionů v Kataru nebo Londýně

Každá taková zpráva dává ostravské fotbalové veřejnosti naději, že Nové Bazaly jsou zase o něco blíž. Radní města na úterním zasedání rozhodli o tom, že ze třiceti žádostí o účast v architektonické soutěži o návrh stavby stadionu bude mít v další fázi soutěže možnost podílet se na jeho podobě deset ateliérů z celého světa. Zkušenosti mají s nejmodernějšími arénami včetně těch, které hostily mistrovství světa v Kataru. Návrhy by měly být podány do května, finální návrh by mohl být znám na konci tohoto roku. „Je to sice časově náročnější, odměnou nám všem ale bude výjimečná stavba,“ říká primátor Ostravy Jan Dohnal.