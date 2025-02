Footcast Preview: Šlágr s málem branek, góly i bez Haraslína. Překvapí Hradec?

V neděli dojde na souboj druhé Plzně s první Slavií. „Pro Plzeň hovoří domácí prostředí, ale má náročnější program. Úspěch Viktorky závisí z mého pohledu na výkonu Rafia Durosinmiho a to nejen gólového příspěvku, ale hlavně celkové aktivity v ofenzivě. Myslím tím hlavně udržení míčů při delších nákopech, aby se mohli spoluhráči dotáhnout do ofenzivnějšího postavení. Bylo by pro mě velkým překvapením, kdyby Slavia tento zápas prohrála vzhledem k její velmi pevné defenzivě a zároveň jednoduchému vytváření si šancí a tlaku pomocí centrů,“ říká Jakub Podaný.

David Sobišek se moc těší na utkání Jablonce s Karvinou. „Oba týmy chtějí hrát fotbal a jsou ofenzivní. Doufám, že bude v Jablonci dobrý terén, protože si od tohoto utkání slibuju dost kvality. Jan Chramosta minule urval 100. gól v kariéře a další může přidat i proti Karviné. Tým Martina Hyského potrápil naposledy Spartu, v 10. minutě vedli jeho svěřenci 2:0 a nakonec padli po hattricku Lukáše Haraslína. Moje prognóza je taková, že diváci uvidí hodně branek. Nebojím se doporučit ve Fortuně, že padnou tři a víc v kurzu 1.65.“

Sparta přivítá na svém stadionu České Budějovice a redaktor Pavel Šťastný nepochybuje o výhře domácích. „Co jsem koukal, Dynamo nedalo Spartě gól osm zápasů po sobě a další nepřidá ani teď v sobotu. Myslím si, že Sparta udrží čisté konto a rád bych viděl v sestavě rotaci 3 až 4 hráčů. Místo vykartovaného Haraslína může naskočit Birmančevič, jestli je fit, ale já bych chtěl vidět spolupráci Kuchta - Rrahmani.“

Všichni tři aktéři aktuání epizody favorizují Sigmu v zápase na Dukle. Myslí si, že Baník doma přehraje Teplice a naopak hodně nečitelný bude souboj Bohemians s Libercem. Tam se shodují spíše na remíze a menším počtu branek v utkání.

