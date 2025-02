Hapalův šestý asistent Šmarda: Kodaň pořád bolí, Baník má společný cíl

Před 22 lety na Bazalech nastoupil do svého prvního zápasu v české lize, proti němu stál například Tomáš Bernady. Tehdy brankář, teď vedoucí „jeho“ týmu. „Jezdil jsem sem rád, vždy tu byla fajnová atmosféra,“ říká Michal Šmarda. V minulosti záložník Hradce Králové, nyní asistent Pavla Hapala.

Jeden ze tří! Pryč jsou v Ostravě časy, kdy realizační tým čítal pár členů. Nyní má Hapal kromě tří nejbližších spolupracovníků po ruce dva trenéry brankářů, dva kondiční experty, dva maséry, dva fyzioterapeuty, videotechnika... A za „zadkem“ samozřejmě několik lidí z PR úseku, kteří pro fanoušky vše monitorují a chrlí videa na sociální sítě.

Takový Daniel Holzer, který se do klubu vrátil po třech letech strávených ve Slovácku, shrnuje proměnu slezské značky trefně: „Přišel jsem do stejného Baníku, z jakého jsem odcházel. Akorát teď je o jednu nebo dvě úrovně výš. Užívám si to.“

Když se tedy před touto sezonou Hapal ozval Šmardovi, jehož zná z Olomouce (ale v Sigmě spolu nepůsobili), nebylo co řešit. „Nabídkou jsem byl velmi potěšen a neváhal jsem,“ vzpomíná. V tu dobu byl téměř rok bez práce. V září 2023 skončil coby hlavní kouč Prostějova, předtím pomohl žižkovské Viktorii k postupu do druhé ligy. Asi nečekal, že se vrátí do pozice asistenta tak brzy.

Šest Hapalových asistentů na Bazalech Jiří Neček (říjen 2022-červen 2024)

O osm let staršího kamaráda z Hané si vzal Hapal s sebou hned po nástupu na Bazaly. Neček byl v tu dobu po konci v třetiligovém Uničově volný, návrat na elitní scénu překvapil. Už se s ním po konci v Olomouci moc nepočítalo. Loni v létě vyměnil roli asistenta za skauta, jezdí po zápasech. David Oulehla (říjen 2022-březen 2023)

Oproti původním předpokladům (na rozdíl od Jana Baránka) po konci Pavla Vrby zůstal i v realizačním týmu Hapala. Vydržel v něm však jen chvíli, vzájemně to moc nefungovalo. Oulehla raději upřednostnil dobrovolný konec, chtěl být zase hlavním koučem. Zanedlouho převzal Jihlavu. Marcel Frajt (duben 2023-současnost)

Tři týdny po odchodu Oulehly našel slezský klub na Bazalech náhradu z vlastních zdrojů, z dorostenecké devatenáctky k Hapalovi povýšil Frajt, který dřív působil i u mládeže Karviné či Zlína. Pětapadesátiletý trenér má nyní na starosti například defenzivní standardní situace. Danny Searle (červenec 2023-leden 2024)

Byl to příjemný šok, svým způsobem přelomová událost, když Luděk Mikloško do Ostravy přivedl anglického odborníka a někdejšího šéftrenéra akademie West Hamu United. Searla si hráči chválili, nicméně brzy měl problémy s pracovními vízy a poté skončil. Oficiálně z rodinných důvodů. Jan Romaněnko (leden 2024-současnost)

Searla v prvním mužstvu nahradil tehdy sedmadvacetiletý kouč dorostenecké sedmnáctky, pro kterého byl posun do ligy životní šancí. Romaněnko se coby expert věnuje individuálnímu rozvoji dovedností hráčů, pořádá úzkoprofilové speciální jednotky pro menší skupiny i jednotlivce. Michal Šmarda (červen 2024-současnost)

S Hapalem se zná z Olomouce, ale paradoxně jako hráč se tam s ním při společném angažmá nepotkal. Do procesu se vrátil po téměř roční pauze, od konce v Prostějově, kde působil v roli hlavního trenéra, byl totiž bez práce. Do jeho „rajónu“ patří třeba ofenzivní standardní situace.

Po kooperaci s Václavem Kotalem v Brně a Spartě nebo Martinem Svědíkem v Jihlavě a Slovácku se chtěl Michal Šmarda vydat na vlastní dráhu, budovat si svoje jméno. Nicméně přišel do úspěšného prostředí, kam se po čtrnácti letech vrátily evropské poháry a znovu se tam s nejvyšší pravděpodobností budou hrát zase v létě.

„Samozřejmě je to jiné, jako hlavní máte daleko větší zodpovědnost. Já s přepnutím neměl problém, protože máme jasně daná pravidla a ta všichni respektujeme. Máme jeden společný cíl. Jsem tady přes půl roku a jsem spokojený. Dělám práci, která mě baví. Jsem v dobrém kolektivu, posouvá mě to, protože jsou tu kvalitní trenéři, kteří už mají něco za sebou. Je to vzájemné. Všechno je podepřeno i výsledky. Bohužel, pořád nás trochu bolí ta Kodaň, ale snad to časem odezní,“ říká.

Šmarda má na starosti například ofenzivní standardní situace, Marcel Frajt ty defenzivní a Jan Romaněnko individuální rozvoj hráčů. „Je zdravé a důležité, aby každý řekl svůj názor, aby zaznělo, že někdo s něčím nesouhlasí, že to vidí jinak,“ popisuje nástupce Jiřího Nečka, Dannyho Searla či Davida Oulehly.

Pravdou je, že ofenzivní standardky se Ostravě nedaří tolik jako defenzivní. Udeřil z nich jen třikrát, inkasoval však taky pouze třikrát. V tomto ohledu je na tom pro změnu lépe jen Slavia a Jablonec.

„To jsou úskalí fotbalu. Někdy je to lepší, někdy horší. Soupeři se taky chystají, reagují na vás. Jste sice o myšlenku vpřed, ale potřebujete, aby se všechno potkalo. Kop, náběh, dravost, důraz, chtíč se prosadit... Řeším to, fotbal je můj život, má životní náplň. Proto všechno rád prožívám, ale vždycky se najde společná cesta, abychom došli k cíli, který máme. A Baník je pojem!“ podotýká Šmarda.