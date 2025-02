ONLINE: Jablonec - Karviná 2:0. Jawo využil chybu hostujících obránců

Jablonec - Karviná

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23. Cedidla, 31. Jawo Hosté: Sestavy Domácí: Hanuš – Martinec, Tekijaški (C), Cedidla, Čanturišvili – M. Beran, Nebyla, Hollý, Alégué – Chramosta, Jawo. Hosté: Lapeš – Fleišman (C), Krčík, Camara – Bužek (37. Vallo), Planka (37. Boháč), Čavoš, Tomič – Samko, Vecheta, Šigut. Náhradníci Domácí: Mihelak, Fortelný, Kanakimana, Krulich, Novák, Polidar, Puškáč, Ševčík, Souček, Štěpánek, Suchan Hosté: Mrózek, Neuman, Ayaosi, Boháč, Endl, Vinicius, Ražnatović, Singhateh, Štorman, Vallo, Zedníček Karty Hosté: Planka, Šigut Rozhodčí Berka – Váňa, Kotalík Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou

Plzeň - Slavia

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Doosan Arena, Plzeň

Bohemians pokračují bez porážky

Bohemians remizovali doma v souboji týmů ze středu tabulky 0:0 s Libercem. Pražané, kteří úplný závěr dohrávali bez vyloučeného Jana Shejbala, udrželi jarní neporazitelnost a k úvodním dvěma výhrám přidali druhý nerozhodný výsledek po sobě.

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Reichl – Vala (81. Dostál), Vondra, Křapka, Kovařík – Hůlka (C) – Okeke, A. Čermák (88. Hrubý) – Pleštil (66. Zeman), Hilál, V. Drchal (88. Shejbal). Hosté: Krajčírik – Koželuh, Plechatý (C), Gabriel, Kayondo (78. Mikula) – Varfolomejev – Ghali, Zyba (74. Icha), Hlavatý (74. Frýdek), Višinský (83. Dulay) – Krollis (83. Nyarko). Náhradníci Domácí: Šiman, Shejbal, Kadlec, Jindřišek, Novák, Zeman, Dostál, Kareem, Kadlec, Černý, Hrubý Hosté: Koubek, Mikula, Rabušic, Frýdek, Icha, Strnad, Dulay, Nyarko, Mašek Karty Domácí: Kovařík, Shejbal, Shejbal Hosté: Krollis Rozhodčí Starý – Hájek, Leška Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 5321 diváků

Sigma nakročila do elitní šestky

Olomoucký Muritala ve 23. minutě vybojoval přímý kop, který okamžitě rozehrál. Mikulenka měl na křídle dost prostoru na přesný centr a Šíp s pomocí odrazu o zadní tyč otevřel skóre. V 51. minutě se Muritala uvolnil na křídle, přihrál před šestnáctku a nehlídaný Breite tvrdou ranou pod břevno překonal Hrušku. Po Svozilově faulu na Zorvana ještě hosté zahrávali penaltu, kterou střídající Kliment v 78. minutě proměnil a 13. brankou v ligové sezoně si upevnil vedení v tabulce střelců. Dukla dostala šanci po ruce Elbela ve vápně a zásahu videorozhodčího. Střídající Hora ve čtvrté minutě nastavení pokutový kop s přehledem proměnil, šlo přitom o jedinou střelu domácích na branku za celý zápas.

Střídající Kubala rozhodl o výhře Baníku

Pro Baník začal zápas nešťastně, už ve 4. minutě odkulhal z hřiště zraněný Ewerton. Jalový tlak Ostravských pomohl prolomit v 77. minutě střídající Kubala, který po zmatku v pokutovém území a dvou vyražených pokusech spoluhráčů do třetice prudkou ranou zavěsil pod břevno. Rozhodčí u videa pár minut přezkoumávali ofsajdové postavení, ale branka platila. Kubala se stal hrdinou utkání. V 85. minutě Kohút nacentroval z rohu míč na hlavu domácího útočníka, který z malého vápna i s pomocí nerovného terénu podruhé překonal chybujícího Ludhu a zapsal svou třetí trefu v ligové sezoně. Dva góly v jednom zápase nejvyšší soutěže dal Kubala počtvrté v kariéře.

Hororový úvod popravil Pardubice

Matyáš Vojta se v 8. minutě dočkal sedmého gólu v ligovém ročníku, když po rohu dostal do sítě odražený míč po Marešově střele do břevna. Ve 14. minutě navíc domácího kapitána Vacka při rozehrávce obral o míč Stránský a se samostatným únikem na Vorla si střelou k tyči s přehledem poradil. V 35. minutě Šehič upadl ve vápně po kontaktu s Ibrahimajem a rozhodčí Szikszay nařídil penaltu. Ani z ní neukončili Pardubičtí čekání na premiérový jarní gól, Simonovu slabou a nepříliš umístěnou střelu brankář Mandous pohodlně chytil přímo do rukavic. V 52. minutě navíc Ladrův centr proletěl skrz nejistou obranu až na zadní tyč k Johnovi a ten zblízka hlavou vstřelil druhou branku v ligové sezoně. Mladá Boleslav vyhrála venku po dvou porážkách, Pardubice doma nebodovaly podruhé za sebou.

Gólman Dynama čaroval, Uchenna vyloučen

Stejně jako v první půli i po změně stran si Sparta delší dobu nevypracovala větší šanci. Trápení domácích skončilo po více než hodině. Kapitán Panák vyrazil s míčem z poloviny hřiště, obešel dva soupeře a přihrál Lacimu, na jehož přízemní zakončení Andrew nestačil. Definitivní uklidnění přinesl úřadujícím mistrům hlavou Zelený po rohovém kopu střídajícího Kairinena. Druhá trefa Laciho v utkání neplatila kvůli faulu Kuchty na Andrewa, hlavní sudí Radina odvolal branku po intervenci videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů.

V nastavení Uchenna, který už měl žlutou kartu, zastavil unikajícího Douděru, Radina však faul neodpískal. Do hry ale znovu vstoupil videorozhodčí a hlavní sudí po přezkoumání situace nigerijského obránce rovnou vyloučil. Krátkou přesilovku Dynamo záhy využilo. Konečný výsledek totiž upravil v deváté minutě nastavení hlavičkující Václav Míka.