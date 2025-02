Frťala počítá s Gningem: Není lehké být v jeho kůži. Příště v bráně Trmal?

Ne, Zdenko Frťala senegalského útočníka nebude trápit. To není jeho styl. Navíc řekl všeobecně známý fakt: „Trápí nás ofenziva, nejsme natolik hladoví a důrazní, to je náš největší problém.“

V Karviné si Teplice neporadily s přesilovkou, která trvala celý druhý poločas, v Mladé Boleslavi zase doplatily na špatnou koncovku. „Kauza Gning“ sice v minulých dnech nejen Na Stínadlech rezonovala – viz klubové prohlášení o obrovském tlaku ze strany hráčova manažera a rozčarování z přístupu agentury – nicméně transfer do Widzewu Lodž po neúspěšné zdravotní prohlídce padnul. Polský celek tak následně přivedl Ľubomíra Tuptu z Liberce na jarní hostování s opcí.

Ofenziva Severočechů potřebuje probudit. A protože Afričan je nejproduktivnějším fotbalistou v mužstvu (5+0) a do léta má stále platný kontrakt, v pondělí by měl být zpátky v šatně A-týmu. Byť spoluhráči to ještě o víkendu oficiálně nevěděli.

„Zatím nemáme žádné informace, Uvidíme, jestli se Abu připojí zpátky a co nám řekne. Podle mě to nemá jednoduché. Určitě za tím byly nějaké okolnosti,“ popisoval stoper Dalibor Večerka. Z jeho rétoriky i výrazu nebylo znát, že by na něj byl kolektiv naštvaný a odepsal ho.

Trenér Frťala to pak rozsekl se svým klasickým lidským přístupem a nadhledem. „Není důvod s ním nepočítat. Zachoval se tak, jak by se asi zachovala spousta hráčů. Není jednoduché být v jeho kůži. Věřím, že některé věci si vyříkáme a Gning se vrátí do kabiny.“

V ní už se zabydluje brankář Matouš Trmal, posila z Mladé Boleslavi. V pátek podepsal půlroční hostování a hned odjel autobusem s novými parťáky do Ostravy. První zápas sice sledoval jen z lavičky, ale věřte, že vysedávat do Teplic fakt nepřišel.

A jelikož druhý inkasovaný gól z hlavy Filipa Kubaly rozhodně nebyl z kategorie nechytatelných, nepřekvapilo by, kdyby si Trmal příště v duelu s Pardubicemi vyměnil místo se Slovákem Richardem Ludhou. Nějaký impuls je nutný, zkušenost pro mladé obránce Večerku, Alberta Labíka či Ondřeje Kričfalušiho rovněž.

„Jsme rádi, že se nám povedlo Trmiho tak rychle udělat, protože se stala ta věc s naší dvojkou (Luděk Němeček se vážně zranil – pozn. Red.). Uvidíme, pro co se rozhodnu příště,“ neprozradil Frťala.

Zdravotní problémy Mičeviče a Krejčího

Čas na aklimatizaci v nejvyšší soutěži naopak bude potřebovat host ze Sparty Radek Šiler, ačkoli dvacetiletý útočník může být rád za druhou půlhodinovou šanci. Na druhou stranu, Frťala bez Gninga, Jásira Núra a Pavla Svatka jiné možnosti momentálně neměl...

„Je u nás krátce. Ale zase není aspoň zatížený tím, že hrajeme, o co hrajeme. Sobotní výsledky nám sice pomohly, ale my se musíme zaměřit na sebe. Šily moc zkušeností zatím nemá, proto by pro něj měla být každá minuta důležitá. Postupem času možná bude jedním z těch, který naši ofenzivu zkvalitní,“ zadoufal.

Špatnou zprávou jsou zdravotní problémy Nemanji Mičeviče a Ladislava Krejčího. Srbský stoper musel být odnesen na nosítkách, levonohý univerzál odkulhal s bolavým svalem. Frťala nemohl využít ani Jaroslava Harušťáka, jelikož stále patří Baníku a start ve vzájemném zápase mu mateřský klub nepovolil. Teplice mají na reprezentanta do 21 let opci, na jaře nicméně dostává přednost konkurent Labík, což je i vzhledem k červnovému EURO U21 na Slovensku pikantní situace.

„Je standardní, že hráči někdy vyletí a pak si ne všichni udrží formu. Komunikuju s ním hodně, tak jako se všemi hráči. Díky Teplicím se dostal do nároďáku, s Lábou hrají o jednu pozici. Bohužel má ve smlouvě klauzuli, že nemohl hrát. Mrzelo mě to. A protože máme problémy i v B-týmu, odehrál za něj přípravné utkání v Karlových Varech. Doufám, že dorazil domů v pořádku za rodiči. Bylo to pro něj trošku nepříjemné, protože se těšil domů, ale vzal to jako profík. Toho si vážím,“ dodal Frťala.