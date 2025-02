Zdrcený Střihavka zve fanoušky do kabiny: S*re se to a dostáváme bídu

Jak náročné pro vás je procházet takovou krizí?

„Pro ty mladé kluky to musí být extra ostré. Dostáváme velkou bídu, pak jsme dostali nálož i od fanoušků a dostaneme ji od všech. Není to jednoduché pro mě, jako pro čtyřicetiletého chlapa, natož pro mladé. Ale my se z toho otřepeme, dokážeme to.“

Po zápase jste strávili několik minut pod kotlem a vyslechli jste si něco od fanoušků. Co vám říkali?

„Že máme svlíknout dresy a že nebojujeme za barvy Pardubic. Prostě oni to tak vidí a mají na to právo. I pro ně je to těžké. Rozumím tomu, že chtějí vidět svůj tým vyhrávat. Celé se to proti nám teď otočilo. Nechci být sprostý… Vyžíráme si to úplně do dna. Je mi líto kluků. Fakt makají a pak se dozví, že vlastně nemakají a výsledek je takový, jaký je.“

Je možné, že byste se třeba sešel s fanoušky a vysvětlil jim vaši situaci?

„Jsem tomu otevřený. Jsem pro, aby fanoušci nahlédli dovnitř klubu a do kabiny, když to bude konstruktivní a nebudeme si nadávat. Můžu vám garantovat, že žádný z hráčů nic nefláká a dělají pro to maximum. Pro hráče to také není jednoduché, třeba pro cizince, co sem přišli před pár týdny a musí si na to zvykat. Není to jednoduché a je to systémová věc. Potřebujeme čas a jde o to, jestli ho dostaneme.“

Cítíte tlak na vaši pozici?

„Cítím velký tlak. Nemám hroší kůži a nikdy se mi nestalo, že bych takhle prohrával. Je to pro mě nová zkušenost. Říkám si, čím to je, že když to předtím fungovalo, tak proč to teď nefunguje. Pořád mám pocit, že se věci musí otočit a chce to čas, než si to zase sedne. Hlavně nechci panikařit, to není v mojí povaze.“

Vstup do zápasu s Mladou Boleslaví se vám vůbec nepovedl a za 14 minut jste dvakrát inkasovali…

„Je to složité. Připravovali jsme se na to celý týden a pracovali jsme na všech aspektech. Na technice, taktice i na mentální stránce. Pak přijde 14. minuta a prohráváte 2:0. To je strašně složitá situace a tvrdý direkt.“

Zase jste inkasovali z první standardky soupeře. Jak z toho ven?

„To si říkáme každý týden, ‚jak z toho ven?‘ Soustředili jsme se na to, ale možná to chce víc tréninků a víc rozborů, možná to je o typologii hráčů. Jsme mladý tým, je tu hodně nových hráčů a tohle je i o osobní zodpovědnosti. Je v tom i kus smůly, že se míč zase odrazí soupeři přímo na kopačku. Nás to pak vždycky sestřelí dolů.“

Tým dostal za sezonu spoustu facek

Z čeho pramenily chyby v úvodu?

„Chceme být aktivní v presinku, chceme klidně hrát vzadu jeden na jednoho. Pramení to z toho, že jsme zbrklí vzadu a vyhodíme spoustu míčů zadarmo. Je tam pořád taková nesehranost a nevyhranost.“

Druhý gól padl po obrovské chybě zkušeného Kamila Vacka. Jak se to takovému hráči stane?

„Na Vácu toho bylo dost. Pro nás trenéry fungoval jako takový filtr toho všeho a myslím si, že ho to sestřelilo a nebyl v tom zápase úplně v pohodě. Nebyla to složitá situace, ale nechal si to vypíchnout… Nechci ho ale z ničeho vinit. Je to kapitán na svém místě a on se z toho dostane.“

Pak jste měli k dispozici penaltu, ale ani ta vám nepomohla.

„Ano. Z toho začátku jsme se oklepali. Mohli jsme s tím něco udělat, ale nedali jsme penaltu, která byla klíčová, abychom se do zápasu dostali, ale to se nepovedlo. Pak jsme dostali třetí gól, ale nezabalili jsme to a minimálně jsme ukázali nějaké věci dopředu, na kterých pracujeme a čím se chceme prezentovat, ale bohužel to nevyšlo.“

Dominique Simon penaltu kopl špatně. Co vám problesklo hlavou, když ji gólman chytil?

„To jsou momenty, které rozhodují zápasy a jestli jste úspěšní. Mohli jsme se do toho dostat zpátky. Ze soupeře jsem cítil trochu nervozity a fotbalově jsme vypadali dobře. Měli jsme dost šancí. Dominique byl určený, vzal to na sebe, ale nepovedlo se… S*re se to.“

Jak dlouho jste věřil, že byste to ještě mohli zvládnout a otočit nepříznivý stav?

„Za stavu 0:2 ještě ano. Pořád se s tím dalo něco dělat, a kdybychom snížili, tak bychom byli schopní ještě to zvládnout. Přiznám se, že od stavu 0:3 už jsem si spíš říkal, aby to nedopadlo úplnou ostudou.“

Co plánujete změnit dál?

„Přemýšlím, co s tím, jestli hrát jednoduše z hlubokého bloku… Tenhle týden byl pro mě i pro všechny ostatní nová zkušenost. Je to náročné. Dělám fotbal od šesti let, teď jsme prohráli čtyřikrát za sebou a poslouchám, jak děláme všechno špatně. Je to pro nás dobrá zkušenost. Věřím, že když se nám povede jednou vyhrát, tak se vrátíme k tomu, kde jsme byli na podzim: že jsme neinkasovali, že jsme byli zajímaví dopředu. Musíme to filtrovat, abychom zůstali v klidu a přenášeli ten klid i na hráče.“

Nechybělo vám v tom zápase víc emocí ze strany hráčů?

„Ten tým dostal za sezonu spoustu facek. V létě se to budovalo, pak se vyměnil trenér, což je obrovská rána pro mladé hráče. V zimní přípravě nám zase všechno popadalo a nejsme velký klub, abychom hráče nahradili. Tým se pořád buduje a emoce vzejdou z osobností a sebevědomí hráčů. Ve fotbale jde jenom o výsledek, a když se nám povede urvat nějaký výsledek, tak je tam dostaneme.“