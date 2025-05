Kdo je kdo ve výkonném výboru FAČR: moravský Křetínský, ekonom i zákulisní hráči

Jestliže volby vyhrál Šádek, totéž se dá s úspěchem říct i o Nezvalovi, protřelém funkcionáři z Uničova. O výsledku valné hromady do značné míry rozhodla zákulisní domluva v předvečer funkcionářského sletu. Při volbě v roce 2021 byl v táboře Petra Fouska, jejich spojenectví se však během následujících čtyř let totálně zpřetrhalo. Nyní to byl on, kdo se zasadil o Fouskův odsun ze Strahova. Nezvalovým středobodem valné hromady však bylo dosazení Grygery na pozici moravského místopředsedy. To se mu na úkor nepřítele Šidliáka povedlo.