Muž, co přiváděl Spartu k šílenství: má zlomený nos a roztržená ústa. Hrál dál

Do jeho nevšedního příběhu o tom, jak se prokousat až do ligy, přibyla neskutečná kapitola. Na speciálním místě podal výjimečný výkon. Brankář Českých Budějovic Colin Andrew ve čtvrtém startu v nejvyšší soutěži deptal jména jako je Albion Rrahmani či Jan Kuchta. Prohře 1:2 na Spartě nezabránil, ale byl jasným mužem zápasu. „Pro fanoušky to bylo až stresující,“ popsal domácí tahoun Qazim Laci souboje s mladým gólmanem.

Sedmadvacet let po triumfu v Naganu se na Letné zjevil brankář s formou tehdejšího Dominika Haška . Colin Andrew byl doslova neuvěřitelný - ba co víc, jako patent tahal jeden hokejový rozklek za druhým.

Nebylo divu, že na konci duelu nevykopával, bolela ho podkolenní šlacha. Levačkou, již vymrštil směrem k míči, totiž zastavil minimálně tři tutové šance domácích. „Je to mladý kluk, který začíná v lize. Co jsme zatím hráli, podal skvělé výkony. Musím ho pochválit, asi z něj roste velký brankář,“ nebránil se pochvalám trenér Jiří Lerch.

Na Spartě to však tak bylo. Stačí si projít soupis domácích možností. V první sice pálil Jan Kuchta vedle, ale po půlhodině se stroj rozjel: na Andrewa šel dvakrát sám Albion Rrahmani, další dvě jasné pozice dostal také Kuchta (útočník číslo jedna narazil na Andrewa také v nastavení druhé půle, znovu neuspěl). Jak mladík vytáhl Laciho hlavičkovou dorážku, ví jen on sám…

Jestli nebude v sestavě kola...

„Předvedl několik dobrých zákroků,“ uznal Laci. No, dobrých… „Měli jsme hodně šancí a měli bychom být víc soustředění při zakončení a dávat z toho víc gólů. Ne v každém zápase se ocitneme v tolika šancích. Musíme se z toho poučit a příště s tím naložit líp,“ doplnil Albánec už naprosto trefně.

„Byli jsme špatní v zakončení, ale všechen kredit Colinovi. Jestli ho neuvidíme v nejlepší jedenáctce kola, tak tomu nerozumím, pravděpodobně prožil nejlepší zápas v kariéře,“ připustil domácí trenér Lars Friis.

Šéf lavice už si mohl oddychnout. Sparta zelenáče s rukavicemi nakonec zlomila - a to doslova. Nejprve gólově. Kapitán Filip Panák si urval roli herního lídra, prošel přes tři hráče a po jeho přihrávce skóroval z vápna (fakt rázně) Laci. Andrew neměl šanci stejně jako na hlavičku Jaroslava Zeleného po rohovém kopu o čtvrt hodiny později.

Když dáš gól, můžeš slavit

Malá odbočka: levý wingbek přijal branku klasicky, tedy stoicky, ledově. Asi si nevzpomněl na slova manažera A týmu Tomáše Sivoka, který mu před časem říkal: „Zelí, když dáš gól, můžeš slavit, je to povolené.“

Sparta nakonec jásala ještě jednou. Ale jen omezeně. Kuchta při dalším nájezdu spadl na Andrewa, odražený míč poslal do sítě Laci. Sudí Marek Radina po dohodě s videem zásah odvolal. To bylo pro gólmana sice příjemné, ale jinak mu do skoku nebylo. Forvard ho při střetu trefil do hlavy (rozhodně nechtíc), mladíkovi tekla krev.

„Viděl jsem Colina, jak ležel na zemi, tekla mu krev z nosu a pusy, nebylo to moc pěkné. Jsem rád, že to dohrál,“ otřásl se spoluhráč Petr Hodouš. „Řešili jsme to s doktory, vypadá to na frakturu nosu a roztržená ústa. Ale nebude to tak vážné. Měl i nějaký problém s podkolenní šlachou, byl limitovaný při výkopech,“ připomněl kouč Lerch.

Pro Andrewa šlo vskutku o nezapomenutelný večer.