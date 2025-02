Trpišovský: Blízko titulu? Byla by chyba si to myslet. Chorý kouzlí v...

Do jaké míry přisuzujete dva odlišné výkony – ten z minulé sezony a ten dnešní – postavě Tomáše Chorého?

„Máte pravdu, ten rozdíl byl velký, především v mentalitě. Chtěl bych nejdřív zmínit třeba Dioufa. Před rokem mi po Plzni řekl, že není týmu schopný do konce sezony pomoct a nyní je po necelém roce vlastně o deset let v kariéře dál. Progres u některých hráčů je zkrátka velký, ale samozřejmě se opíráme i o tahouny. Tomáš je v tomto ohromně důležitý a ukázal to tady. Musím před ním smeknout, celý život ho jako trenér nějak vnímám, ale až v osobní zkušenosti vidím, že je o dost lepší, než jsem si myslel. Jeho přínos pro tým je obrovský, i po mentální stránce.“

Celkově jste zvládli už třetí velký ligový zápas v sezoně. V minulých letech vás v těchto utkáních položila jedna kritická situace, v čem je teď rozdíl?

„To je na delší debatu, někdy je součástí sportovní štěstí. Třeba první situace, střela Schranze se odrazila a dohráli jsme to. Celé je to ale o mentalitě týmu. Tým se budoval, ale dříve do něj hodně zasahovaly odchody. Nejvíce nám pomohla nastavená stabilita od minulé zimy. Když už někdo odejde, přijde adekvátní náhrada a ne jen někdo do budoucnosti, jsme silnější a silnější. Být v situaci jako dva roky zpátky, tři hráči už toto utkání nehráli. A nepřišli hráči jako Moses, který mohl nahradit Zafeirise, který měl problém s podkolenní šlachou.“

Zvýšili jste náskok na třináct bodů. Souhlasíte s tím, že je titul blízko?

„Získali jsme tři body v těžkém prostředí. Ale jsou to stejné body jako kdekoliv jinde. V únoru titul ještě nikdo nevyhrál. Nikdo z nás si to v klubu nesmí myslet, to by byla největší chyba, co můžeme udělat. Je to daleko, hodně těžkých zápasů před námi.“

Museli jste s Chorým nějak speciálně pracovat, aby svůj návrat do Plzně psychicky zvládl?

„Ne, myslím, že ani nemusíme. Je obdivuhodné, ak zvládl přechod do Slavie. Není moc lidí, co by to takhle zvládlo. Věděl, co ho tu čeká, ale za mě je kouzelný v tom, že čím větší je na něj pozornost, tím víc je v zápase. Dweh i Markovič na něj hráli důrazně, ale ustál to. Tyto zápasy rozhoduje i disciplína, chtěli jsme se soustředit na sebe a v hlavě jsme byli, včetně něj, skvěle nastavení.“

Udeřili jste ze standardek, zapracovali jste na nich hodně?

„Ano. Terény jsou zkraje jara hodně těžké, věděli jsme, že to bude hrát roli. Věnovali jsme se tomu i na podzim, ale tím, že teď máme volný týden, studuje se to lépe. Rapidně se zlepšila i trajektorie kopů. V Evropě nás to stálo výsledky, standardky jsou důležité.“