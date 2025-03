Rozjetý Baník, vyprodaný sektor i spokojený Hapal: Ewe bude zpátky dřív

Baník si na jih Čech přijel pro jasnou výhru nad Dynamem (4:0) což ocenili i nadšení ostravští fanoušci. V Českých Budějovicích vyprodali hostující sektor a výrazně přispěli k solidní návštěvě 4 476 diváků. Trenér Pavel Hapal musel být spokojený, ostravský celek vyhrál čtvrtý jarní zápas z pěti kol a prožívá nejlepší období v jeho éře na lavičce. „Mám z toho radost,“ usmíval se při hodnocení utkání. Po zápase zmínil také to, že by k návratu zraněného kapitána Ewertona mohlo dojít dřív.

Byla cesta za výhrou nad Dynamem tak snadná, jak říká výsledek 4:0?

„Před utkáním jsme z toho zápasu měli s realizačním týmem trošku obavy. Budějovice hrají na jaře daleko víc kompaktněji, prezentují se větším zápalem, urputností a bojovností o získání bodů. Ale po úvodu, když jsem viděl naše kluky, jak do toho vstoupili, jsme se uklidnili. Nejpodstatnější bylo udržet motivaci celý zápas, chtít po celých devadesát minut. Kromě úvodu druhé půle, kdy mělo Dynamo jednu šanci a gólovku Adedirana jsme zblokovali, jsme zápas kontrolovali. Byli jsme nebezpeční ze standardek, těch jsme si vytvořili velký počet (16 rohů). Jsem spokojený, šli jsme si za vítězstvím. Teď už se soustředíme na další zápasy, v týdnu na pohár a pak opět na ligu.“

Vyzdvihnete kvalitní ofenzivu, kde nebyla znát absence kapitána Ewertona?

„Mám z toho radost. V období před Olomoucí (9. února vyhrál Baník 1:0) jsme měli v týmu chřipkovou epidemii, to není za týden pryč. Projevilo se to na našich výkonech v dalších zápasech. Pochopitelně máme k dispozici data a bylo to vidět zejména na běžecké stránce. Teď už jsme z toho venku, věřím, že se budeme jenom zlepšovat. Jsem spokojený s tím, že jsme se dokázali střelecky prosadit, měli jsme v zápase spousty jiných gólových situací, které jsme mohli vyřešit lépe. Z mé strany je velká spokojenost.“

Ještě k Ewertonovi – změnilo se něco na jeho návratu na hřiště?

„Nejsem doktor, ale sám jsem v kariéře měl několikrát zvrtnutý kotník. Nejspíš k návratu dojde dřív. Něco se napsalo, došlo u něj k narušení vazů. Ale věřím, že se Ewe vrátí dřív. Děláme maximum, za týden se ukáže. Na dva týdny dostal ortézu, když jsme odjížděli na zápas do Budějovic, viděl jsem ho. Je v rukou našich kluků z fyzia a opakuji, že to může být daleko dřív.“

Na jaře jste vyhráli čtyři z pěti zápasů, ztratili jen na Slavii. Koukáte v tabulce směrem na Plzeň a Spartu?

„Jdeme opravdu zápas od zápasu. Jsme na dostřel nahoru, ale za námi je třeba Jablonec. Podstatné pro mě je, jak se na hřišti prezentujeme. Z mužstva cítím, za čím si jde.“

Zvedá se po zranění Matěj Šín?

„Hlavně v první půli jsme i díky němu měli kvalitní přechody dopředu, byla tam od něj dobrá řešení. Ve druhé půli dostal Šíňas nějakou ránu, byl pokopaný, měl toho dost. Proto jsme nechtěli riskovat a sundali ho dřív. Nejenom Šíňas, ale celé mužstvo vypadalo velmi dobře. Na začátku druhé půle jsme z toho malinko vypadli, ale třetí gól nás vrátil zpátky.“

Kopali jste šestnáct rohů, ze standardek měli spousty šancí. Byl to na Budějovice záměr?

„Šlo o jeden ze způsobů, jak se na Dynamu prosadit. Hodně situací jsme mohli řešit daleko lépe. Standardkám se věnujeme dlouhodobě, dobře jsme je zahrávali i v minulých zápasech, jen jsme potřebovali být lepší v šestnáctce soupeře.“

Pomohli vám i v Budějovicích vaši věrní fanoušci?

„Dostat se z Ostravy do Budějovic není jednoduché, navíc jsme začínali ve 13:30. Stojí za námi, drží nás, fandí. Jsem moc rád, že s námi teď prožívají lepší chvíle, než v časech, kdy jsem k týmu přišel.“