Lerch po debaklu: Podělali jsme to. Adediran se kochá, střídání? Chyba

Čtyřgólový příděl od Baníku, neuhlídané standardky, vlastní gól. Nic, co by mělo těšit budějovického trenéra Jiřího Lercha, jehož svěřenci ve 24. kole Chance Ligy téměř v ničem nenavázali na sympatický dojem, který před týdnem zanechali na Letné.

Baník jednoznačně dominoval po celé utkání. Souhlasíte?

„Jsem zklamaný, nepředvedli jsme výkon, který nás zdobil minulé zápasy. Nevím, čím to bylo způsobeno, určitou roli mohla hrát nervozita. Necítil jsem z kluků takový drajv, co tam byl předtím. Na druhou stranu musím uznat, že Baník má obrovskou kvalitu. Tentokrát jsme na něj neměli. I když druhou půli měl sice Adediran za stavu 0:2 vyložené šance, ale nedal je. Možná by Baník znervózněl, ale měl kvalitu a jednoznačně zvítězil.“

Zmínil jste možnosti střídajícího Adedirana, který po změně stran oživil hru Dynama. Do šance se svou šikovností dostane, ale produktivita se nedostavuje. Byl to důvod, proč se neobjevil v základní sestavě?

„Nebyli jsme v posledních kolech spokojeni s jeho defenzivou. Spíše se kochá, nejradši by hrál jenom dopředu, ale to nejde. Pouštěli jsme mu video, mluvili jsme s ním, takže věděl, že ho nepostavíme od začátku. Chtěli jsme ho pustit do unavenější obrany, což vyšlo. Má kvalitu, je silný v osobních soubojích, ale bohužel mu chybí klid v koncovce.“

Navíc dostal čtvrtou žlutou kartu, zbytečnou v 92. minutě, tudíž bude chybět za týden na Slovácku.

„No, to je právě ono. On u toho fotbalu v tomhle směru moc nepřemýšlí, takže mu to samozřejmě vyčteme.“

Hlavně v první půli hrozil Baník ze standardek, jen do přestávky zahrával 11 rohů. Bylo těžké hlídat jejich různorodá řešení?

„Baník je někde jinde, stavem kádru i kvalitou hráčů, což v průběhu ročníku potvrzuje. Svou kvalitou nás dostal pod tlak, vytvářel si standardní situace, ve kterých je silný a maximálně toho využil.“

Přímí konkurenti Dynama u dna tabulky bodově rovněž nevynikají. Přesto to k nim máte pořád 10 bodů…

„Věřili jsme si na Baník, i když to nelze porovnávat s minulou sezonou. Tohle utkání jsme nezvládli, navíc rozestup může být po neděli ještě vyšší. Díváme se na nejbližší zápas a uvidíme, na co to bude po konci sezony stačit.“

Před pauzou jste sáhl do obranné řady a stáhl ze hry Koneho. Co bylo důvodem?

„Tohle střídání nám nevyšlo, záměr se nám nezdařil. Zpětně musím uznat, že byla hloupost stahovat Koneho, ale chtěli jsme dostat do hry Berberiho. Beru to na sebe, byla to chyba, chci si to ještě zanalyzovat a zhodnotit. Bavili jsme se v kabině, že jedeme dál, hlavy nahoru. Výkon nebyl optimální ve všech směrech, v obranných ani v útočných fázích. Chtěl bych se omluvit fanouškům, dneska jsme neukázali nic.“

Mrzí vás propad vzestupné tendence jarních výkonů více než samotná prohra?

„To mě právě mrzí hodně. Když se vrátím tři roky nazpátek, tak po zápasech na Spartě, Slavii nebo v Plzni jsem zažil útlum hráčů. Od začátku zápasu jsem cítil, že nejsou živí, bylo to ospalé, což se i po letech opakuje. V tréninku jedeme pořád stejně, možná je to o hlavě. O to víc mne mrzí, že jsme to i před skvělou návštěvou takhle podělali.“

Jak mrzí, že skoro každý obdržený gól nese stopu individuální chyby?

„Mrzí mne to, že v našem výkonu chyběla urputnost v soubojích, z čehož plynuly chyby. Ještě jsem vše neviděl, chci se na všechno podívat na videu. Nevyšly nám ani standardky.“

Brankář Andrew nakonec nechytal v masce, přestože na rozcvičení s ní nastoupil. Rozhodoval se před samotným utkáním, zda ji použije?

„Colinovi se dostala maska do rukou až den před zápasem. Zkoušel to na tréninku s ní i bez ní, měl s ní navíc problém s očnicí, takže mu to museli více vybrušovat. Záleží na něm, jak se rozhodl. Je to mladý hráč, nechci mu vyčítat nějaké chyby v zápase. Celý týden kolem něho bylo rušno, musí se to naučit vstřebávat.“

Pekarík měl zdravotní problémy, že byl stažen ze hry po prvním poločase?

„Už ve 30. minutě nám hlásil u lajny, že cítí lýtko. Ne, že by mu v něm píchlo, ale tuhlo mu to víc a víc. Po konzultaci s ním i s maséry jsme ho radši stáhli, abychom něco nezanedbali. Myslím, že to nebude nic vážného, spíše křeče v lýtku, snad to bude dobré.“

Po odpykaném karetním trestu nebyl záložník Skalák ani na soupisce. Co bylo příčinou?

„Jirka má celý týden problém s tříslem, takže je v individuálním režimu, proto nebyl pro dnešní utkání k dispozici.“