Vindahl: Ještě jsme neukázali vše, co umíme. Chtěl by hrát jako Liverpool

Tohle od něj Sparta potřebuje. Aby vytáhl zákrok, kterým mužstvo podrží, když je jí úzko. Peter Vindahl (27) lapil v Olomouci pokutový kop Filipa Zorvana a umožnil jí cestu za vítězným gólem na 2:1 ve 24. kole Chance Ligy. „Byl to klíčový moment utkání. Měl jsem při něm i štěstí,“ přiznal dánský gólman mistra po těžké prověrce se Sigmou.

Je zpátky stará dobrá Sparta?

„Věřím, že ano. Jsme na dobré cestě. Na podzim bychom takový zápas nevyhráli.“

Co vám tato vydřená výhra přinese před derby se Slavií?

„Určitě je to povzbuzení. Ale věřím, že jsme schopní hrát lépe než v Olomouci. Terén byl složitý, náročný na kombinaci a krátkou rozehrávku. Byla to naše nejtěžší prověrka v naší jarní vítězné sérii. Snad bude příště hřiště lepší. Samozřejmě bych si přál, abychom hráli třeba jako Liverpool.“ (úsměv)

Anketa Kdo skončí v Chance Lize na druhém místě? Sparta Plzeň Baník

Celá tribuna byla obsypaná sparťanskými příznivci. Líbilo se vám to?

„Olomouc je moje druhé domácí hřiště. Co jsem ve Spartě, myslím, že jsem tu pokaždé zvítězil. Atmosféra, kterou tady naši fanoušci vytvořili, byla úžasná. Ať už jsem měl tu tribunu za sebou anebo jsem se na ni díval z druhé strany přes celý stadion.“

Olomouc má výborné standardky. Připravovali jste se na ně?

„Vždycky se chystáme na standardní situace soupeře. Víme, že Olomouc je má nejlepší v lize. Věnovali jsme jim víc času než obvykle. Fokus na ně byl velký. Bylo velmi složité je bránit, ale zvládli jsme to. Bojovnost nás přivedla k vítězství. Ještě jsme ale neukázali vše, co v nás opravdu je.“