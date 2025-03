Viník Vitík: většinou to zvládne, na Hané selhal. Kapitán bránil Zorvana

Byla to klasická akce, kdy dlouhý balon míří kolmo za brankovou čáru, daleko od brány. Nic vyloženě nebezpečného. Obránce je u něj dřív a tělem si kontroluje prostor před dotírajícím protihráčem. Většinu těchto situací Martin Vitík hravě zvládne. Na Hané ale mladý reprezentant propadl.

Dobíhající útočník Muritala ho rukou malinko rozhodil v pohybu, Vitík zavrávoral a nešikovně Nigerijce (zády k němu) kopnul. Neúmyslně, leč evidentně. VAR verdikt sudího Dalibora Černého potvrdil, Muritalův lehký zákrok neviděl jako nedovolený. Aktivní Sigma tak dostala obří výhodu, jak svrhnout duel na svou stranu a obrat mistra.

„I když jsem byl velmi blízko, neviděl jsem to přesně,“ vylíčil brankář Peter Vindahl. „Asi tam došlo k nějakému zásahu od Martina Vitíka. Beru to tak, že VAR to vyhodnotil a musíte doufat, že správně. Jinak k tomu nemám moc co říct,“ pokrčil rameny.

Hosté nicméně těžkou chvilku ustáli, záložník Zorvan při exekuci selhal. „On tohle dává. Je naším tahounem, i v tomto zápase byl. Nedal penaltu, stane se. Bohužel. Jsme tam my ostatní, abychom ho podrželi a dotáhli utkání minimálně do remízy,“ mínil olomoucký kapitán Radim Breite. „Vidím vinu v týmu, že nepomůže hráči, který nám pomáhá jindy.“

Na Zorvana nejspíš dopadla tíha okamžiku, neboť vystřelil slabě, nepřesně a do místa, kam skočil Vindahl. Ten ukryl míč v náručí a vítězoslavně pokynul přilehlé tribuně, obsypané sparťanskými fanoušky. „Nikdy nevíte, kam střelec vypálí. Já jsem měl štěstí, že šla střela tam, kam jsem skočil,“ pochvaloval si. „Když jste viděli, jak tohle celý tým zvedne, je to přesně to, co potřebujete,“ doplnil trenér Lars Friis.

Brzy nato trefil olomoucký Jan Navrátil s Vitíkovou tečí tyčku a od Janotkova souboru se v sobotu vpodvečer definitivně odvrátilo štěstí. V 89. minutě utekl na hranici ofsajdu žolík Victor Olatunji a obstřelil gólmana Jana Koutného. Kalibrovaná čára hrála s mistrem a Olomoučtí byli zničení. Cítili, že měli na to, aby ze zápasu s favoritem sebrali minimálně bod. Místo toho zapsali druhou jarní porážku a první na domácím stadionu.