Sparta na Sigmě: Kuchtu trápil Koutný, dominantní Dánové. Kropilo se?

Video se připravuje ... Nechybělo moc, vlastně jen aby si Filip Zorvan u penalty vybral druhou stranu branky, a Sparta v této sezoně přenechala Olomouci všech šest bodů. Děkovat může gólmanovi Peteru Vindahlovi, ale třeba i stoperovi Asgeru Sörensenovi. Dánové na Andrově stadionu dominovali. Naopak takový Martin Vitík už asi bude chtít na Sigmu raději zapomenout... Co ještě duel ukázal a nabídl?

Pražák v Olomouci Pražáků bylo na Hané v sobotu dost, vždyť příznivcům ACS patřila celá severní tribuna Androva stadionu a další lidé se symboly Sparty byly k vidění i jinde. Nicméně jeden se vyjímal. Karel Pražák. Miliardář, jenž prostřednictvím své společnosti Kaprain jedná o koupi Sigmy, dorazil podle informací iSport.cz osobně do Olomouce. Vlastní sice i hokejovou Spartu, ale tentokrát ho určitě zajímali více domácí, kterým možná bude šéfovat. Připomeňme, že podle redakčních zdrojů má Pražák zájem o koupi 100 % akciové společnosti a taktéž o ovládnutí spolku. Jednání pokračují...

Spor o (ne)pokropený trávník Klasické téma na začátku jara? Stav hřišť. Ano, otevřel ho sám Lars Friis. Trenér Sparty kritizoval úroveň zápasu, a byť to nebral jako alibi, nelíbil se mu terén. Nikoli kvalita, ale suchost. „Měli bychom mít nějaká pravidla o úpravě hrací plochy. My ani Sigma jsme si nebyli schopni přihrát třikrát nebo pětkrát v řadě,“ nelíbilo se mu. Olomoucký kouč Tomáš Janotka dostal možnost reagovat. A byl ze slov kolegy překvapen. „To slyším poprvé. Ale kdybych byl trenér Sparty a čekal, že tady vyhraju, tak bych byl taky naštvaný. Jsem však vděčný za to, co naši kluci předvedli. Nepustili Spartu do dominance, aby nás jejich střed hřiště přehrával. V držení míče jsme byli skoro padesát na padesát, což je skvělá vizitka. Hřiště bylo pokropené před zápasem, takže nevidím důvod to řešit,“ usmál se. „Borci dělají maximum,“ zastal se trávníkářů i kapitán Sigmy Radim Breite.

Těsný souboj o smolaře zápasu Mohl jím být Martin Vitík, jemuž se duely proti Sigmě Olomouc v této sezoně vážně nedaří. Nicméně Vitíkem nabídnutou penaltu, když nešikovně fauloval Yunusu Muritalu, Filip Zorvan neproměnil. Deset minut před koncem mířil slabě po zemi jen do míst, kam se vydal Peter Vindahl. Blonďatý záložník hned věděl, že může jít za stavu 1:1 o průšvih. A taky že jo... Žolík Victor Olatunji byl čím dál víc cítit a zanedlouho zařídil finální výsledek na 2:1 pro Spartu. Mohlo to být naopak, Zorvan by se stal jednoznačným mužem zápasu, neboť v první půli krásně skóroval po akci, kterou sám vymyslel. „Byl to klíčový moment, mohl nás dovést ke třem bodům. Ale Filipovi nemáme co vyčíst. Dal gól, odehrál i tak skvělý zápas. Je dostatečně sebevědomý a zkušený, aby ho to nesrazilo," komentoval kouč Tomáš Janotka. Zorvan je přesto s bilancí 5+8 čtvrtým nejproduktivnějším hráčem Chance Ligy a říká si o přestup do renomovanějšího klubu. Sigma Spartě nevoní: Kliment dal zabrat Panákovi, zápas sledoval miliardář Pražák Video se připravuje ...

Kuchta vs. Koutný 1:2 Vstřelil branku a oslavil ji s tisíci fanoušky. „Kuchta Belmondo!“ neslo se sparťanským sektorem a útočník si to náležitě užíval. Rozklíčujete-li si však všechny šance Jana Kuchty, musíte uznat, že navrátilec z Midtjyllandu ještě není v té střelecké formě jako dřív. Trefil se sice již potřetí, ale podobně jako před týdnem nechybělo moc, aby z gólmana soupeře udělal muže kola. Zatím to neuklízí tak pohodově. „Potřebujeme víc gólů,“ uznal i kouč Lars Friis. Dvacetiletý brankář Jan Koutný zmařil reprezentačnímu forvardovi dvě tutovky: jednou zblízka vytáhl jeho ránu bodlem a vzápětí mu zneškodnil i únik po levé straně. Ani minule proti Českým Budějovicím, ani v Olomouci to pro Letenské nedopadlo špatně, ale přijdou utkání (možná už příště v derby), kdy Friis a spol. budou potřebovat lepší efektivitu. Defenziva Slavie určitě Spartě nedovolí tolik šancí, navíc proti největšímu rivalovi nebude k dispozici ani vykartovaný žolík Victor Olatunji. Mimochodem, Koutný si říká o nominaci do národního týmu do 21 let. Je to jeden z cílů Sigmy.

Suverénní dánské duo Na rovinu, bez Petera Vindahla a Asgera Sörensena by Sparta v Olomouci uspěla jen velmi složitě. Dánové byli o parník nejlepšími hráči hostů. O Vindahlově chycené penaltě již řeč byla, ale stoper gólmanovi zdatně sekundoval. Jednak kraloval ve vzduchu a byl v úvodu jedním z těch, kdo po standardních situacích dostali Sigmu pod tlak. Ale taky navzdory tomu, že hraje na levé straně stoperské trojice, čili „přes nohu“, pomohl jako jeden z mála Spartě ve výstavbě. Parádním pasem na Martina Suchomela například založil akci, po které se Jan Kuchta dostal až do gólovky. Několikrát Sörensen šikovně vyjel i z presinku, nebál se použít slabší levačku. Tuze vyspělý výkon.