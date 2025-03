Drtivý a ofenzivní Baník, Šín se zvedá: Je zbytečné koukat na tabulku

Baník na jaře válí. V Budějovicích vyhrál zcela suverénně čtvrtý z pěti jarních zápasů, ztratil pouze na Slavii (0:1). Hlavně vepředu disponuje mimořádnou kvalitou, trenér Pavel Hapal si na jihu Čech nemusel zoufat, že nemá k dispozici zraněného kapitána Ewertona, nejlepšího střelce týmu s jedenácti trefami.

Gólově se v Budějovicích prosadila kompletní ofenzivní trojice – skóre po dobrém důrazu otevřel Matěj Šín, po něm zvyšoval Erik Prekop a ve druhé půli si našel odražený balon ve vápně výborně Filip Kubala. Na levé straně zahrál velmi dobře Michal Kohút, zápas sedl také střeďákům Tomáš Rigovi, Jiřímu Boulovi, vpravo se prosazoval i David Buchta. Současný Baník působil na hřišti posledního týmu Chance Ligy jako dobře promazaný stroj.

„Tomáš Rigo byl v první půli výborný, skvělý výkon předvedl i Jirka Boula. Vlastně nemám koho nepochválit. Kluci si na hřišti pomáhají jeden druhému,“ ocenil trenér Baníku Pavel Hapal, jenž s týmem atakuje pozice Sparty a Plzně. „Jsme na dostřel nahoru, ale za námi je třeba Jablonec (osm bodů). Podstatné pro mě je, jak se na hřišti prezentujeme. Z mužstva cítím, za čím si jde.“

Uspět na hřišti celku, který v sezoně ještě nevyhrál a posbíral pouhé čtyři body, nemůže být pro ambiciózní kolektiv velké měřítko. Přesto se na hru Baníku, tradičně s vydatnou podporou věrných fanoušků, moc hezky koukalo. „Baník je někde jinde, kádrem a kvalitou hráčů. Dokazují to postavením v lize. Dostal nás pod tlak, vytvářel si standardky v nich je silný,“ uznal domácí trenér Jiří Lerch.

Baník vypadá na hřišti sehraně, s velmi silným přechodem do útoku, kde si mužstvo poradilo i bez nejproduktivnějšího kapitána Ewertona (11+3). Třeba Šín (20), který kvůli zranění nohy vynechal zimní přípravu, se dostává do formy a velmi rychle se zvedá. Kubala vstřelil třetí branku ve dvou zápasech, Prekop na úplném hrotu uhrává množství soubojů se stopery.

Celkově působí tým nejlepším dojmem za dobu, co je trenér Hapal ve funkci (od února 2022).

„Začátek zápasu byl od nás dobrý, přechody dopředu jsme měli výborné, to máme velmi dobré během celé sezony. Ewe je pro nás podstatná ztráta, ale pereme se s tím,“ ohlédl se za utkáním střelec první branky Šín. „Chtěl jsem to tam jakkoliv narvat, klidně i koulema,“ smál se, když o zápase mluvil do kamer O2 TV Sport.

Baník ukázal v Budějovicích až drtivou sílu, je reálnou hrozbou pro českou elitní trojku, stále může pomýšlet na pozice Sparty a Plzně. „Je zbytečné se koukat na tabulku. Kdybychom s něčím počítali, nevyšlo by to,“ poznamenal Šín, který si pochvaluje fungující spolupráci s dalšími parťáky. „Hrajeme spolu často, v tréninku se nacházíme také dobře. Míša Kohút do toho také zapadl skvěle,“ ocenil ostravský odchovanec.

Baník jede ve středu na osmifinále MOL Cupu do Pardubic, následuje v lize doma Mladá Boleslav a důležitý výjezd do Plzně, kde se bude hrát i o druhé místo v tabulce zajišťující kvalifikaci v Lize mistrů a jistotu ligové fáze Evropské ligy. K dispozici už může být brzy i Ewerton, jehož rekonvalescence poraněných vazů v kotníku probíhá velmi dobře.

„Nejsem doktor, ale sám jsem v kariéře měl několikrát zvrtnutý kotník. Nejspíš k návratu Eweho dojde dřív. Něco se napsalo, došlo u něj k narušení vazů. Na dva týdny dostal ortézu, když jsme odjížděli na zápas do Budějovic, viděl jsem ho. Děláme maximum, za týden se ukáže. Je v rukou našich kluků z fyzia a opakuji, že to může být daleko dřív,“ prohlásil Hapal.