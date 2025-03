Trápení Slovanu, ztráta i s Duklou. Promarnili jsme to, kritizoval Kováč

Na nadějné domácí vítězství proti Mladé Boleslavi navázat Liberec nedokázal. Proti předposlední Dukle diktoval Slovan tempo hry skoro celý zápas, ale nakonec z toho je pouze remíza 1:1. „Promarnili jsme to. Chtěli jsme to víc otevírat, ale hrozně jsme se s tím drbali,“ kritizoval výkon smutný trenér Radoslav Kováč.

Vše přitom začalo velmi nadějně. Domácí hráli od prvních minut aktivně a trpělivě kombinovali s míčem na útočné polovině. Postupný tlak nakonec vyústil v úvodní branku. Po pěkné kombinaci na pravé straně se k centru dostal Ahmad Ghali a před bránu soupeře poslal střílený míč, který si na zadní tyči našel Denis Višinský a bez problému ho dopravil do odkryté brány.

Dukla se ovšem nevzdávala a do dalších šancí favorita nepouštěla. Sama pak zahrozila po dlouhém autu, kdy se k dorážce dostal Masimiliano Doda, ale mířil jen do boční sítě.

Ve druhém poločase se poté hra vyrovnala a za nedlouho přišlo vyrovnání. „Nabádal jsem hráče, aby do toho vstoupili aktivně, což se stalo. Byli jsme aktivnější a zaslouženě jsme vyrovnali,“ prozradil poločasové pokyny kouč hostů Petr Rada.

Jeho tým se dočkal v 58. minutě. Přetažený roh Jakuba Hory vrátil zpátky do ohně Jakub Řezníček a před bránou si míč našla čupřina albánského obránce Dody, který zařídil vyrovnání hostů. „Byla to nacvičená věc. Měl tam být Kuba Řezníček a takhle vracet balón, vyšlo to přesně tak, jak mělo,“ chválil dobře secvičený signál exekutor klíčové standardní situace Jakub Hora.

Následně už se Dukla zavřela a soustředila se především na to, aby znovu neinkasovala, což se jí povedlo. „V závěru jsme to dobře odbránili. Ve druhém poločase jsem neviděl jedinou vyloženou šanci Liberce. Musíme sbírat body a za tuhle remízu se nemusíme stydět,“ ocenil bojovný výkon svých svěřenců trenér Rada.

Naopak Liberec s pouhým bodem proti předposlednímu celku tabulky spokojený nebyl. „Bylo to složité. Ten zápas byl jenom o nás. Pořád se trápíme a nedokážeme takovéhle zápasy vyhrávat třeba 1:0. Je to pro nás hrozná ztráta a velké zklamání,“ komentoval další ztrátu Slovanu obránce Josef Koželuh.

Liberec si tak bude chtít spravit chuť příští týden v očekávaném derby proti Jablonci, kterému má co vracet za podzimní ostudnou prohru 0:5.