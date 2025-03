Autobus Dukly zastavili celníci. To jsem ještě nezažil, smál se Rada

Cenná remíza Dukly v Liberci (1:1) měla překvapivou předehru. Přeprava Pražanů na sever totiž nebyla tak hladká, jak by se čekalo. Autobus fotbalového týmu si po cestě vyhlídli ke kontrole celníci. „To je rarita, Celní správu jsem ještě nezažil. Já sbírám tyhle perličky… to je na knihu,“ smál se trenér Petr Rada na tiskové konferenci po zápase. A bizarní historka měla pokračování. Mezi celníky byl i jeho bývalý svěřenec právě z Liberce.

V první lize odkoučoval už 464 zápasů, přesto se u fotbalu nepřestává divit. V takové situaci se Petr Rada dosud neocitl. „Hrát v už ve 13 hodin není příjemné. Museli jsme vyjíždět brzy ráno a cesta se pro nás nevyvíjela vůbec dobře,“ začal Rada nevšední historku z cesty. „Na dálnici nás chytila Celní správa… Nevím… Duklu Praha zastaví Celní správa…“ divil se pobavený trenér. A vtipný příběh měl ještě zajímavé pokračování.

Ukázalo se, že ve skupině celníků byl i jeden jeho někdejší hráč z doby, kdy dnes již 66letý Rada působil na lavičce svého víkendového soupeře. „Toho celníka, který nás zastavil, jsem prý trénoval tady v Liberci,“ rozvíjel pozoruhodný zážitek vysmátý taktik. I tak ostřílený trenér, jako je Rada, tak opět zažil při fotbalovém výjezdu něco nového. „Možná pode mnou tolik nehrál, tak nás chtěl zdržet,“ rozmýšlel s humorem, z jakého důvodu si pro kontrolu celníci vyhlídli právě autobus jeho týmu.

O koho konkrétně šlo však trenér nerozklíčoval. „Já blbě vidím, takže jsem ho nepoznal. Nevím, co to bylo za chlapce, ale říkal, že jsem ho trénoval tady. Asi moc nehrál, tak na mě byl třeba nas…“ bavil novináře v tiskovém centru.

Velké komplikace ovšem tato epizoda pro Duklu neznamenala. „Zdrželi nás asi deset minut nebo čtvrt hodiny,“ nastínil dukelský stratég. A důležité bylo, že hráči se touto krátkou příhodou rozhodit nenechali. „Já jsem to vůbec neprožíval. Prostě nás zastavili, zeptali jsme se, co se děje, řidič nám to řekl, počkali jsme, až nás pustí a jeli jsme dál. Já už jsem byl koncentrovaný na zápas… Nic se nám nestalo, nikoho nezavřeli a jeli jsme dál,“ komentoval s úsměvem záložník Jakub Hora.

Trenéra tak krátké zdržení po cestě očividně zaujalo výrazně víc než jeho svěřence. „Hlavně mě zarazilo, že nás zastavila Celní správa. Kdyby to byla vojenská policie, tak to pochopím, když jsme vojáci, ale tohle mi nejde do hlavy,“ neustále rozváděl vtipnou historku.

„Možná mu zavolal někdo z Liberce, aby nás přidrželi, nebo že bychom měli v kopačkách nějaké jiné kolíky?“ snažil se vysmátý Rada přijít na to, co stálo za nečekanou kontrolou autobusu. Vše zmíněné říkal pochopitelně s velkou nadsázkou.

A žádný dopad na zápas tato podivná příhoda neměla. „Naštěstí jsme všechno stihli, bylo to spíš takové úsměvné,“ shrnul závěrem celou situaci trenér Pražanů.

Neodpustil si ovšem ještě krátkou poznámku k brzkému hracímu času. Termín s výkopem hned po obědě přitom právě Duklu potkává celkem často. „Hrát už v jednu hodinu mi přijde brzo. Myslím, že se to odrazilo i na návštěvě,“ zmínil necelé dva tisíce diváků, kteří vážili v chladném počasí cestu na stadion, aby zhlédli nakonec nerozhodný boj mezi Libercem a Duklou.