Tápající Lingr: čísla chybí, konkurence tlačí. Prožívá to těžce, říká trenér

Když po dlouhém letním snažení přivedla Slavia v poslední den přestupového období Ondřeje Lingra z Feyenoordu, v Edenu panovalo přesvědčení, že půjde o poslední dílek do ofenzivní skládačky. Uběhlo sedm měsíců a český reprezentant je v soutěžních zápasech na statistice 1+0. Někdy se trápí herně (jako proti Táborsku), někdy střelecky (Bohemians) a občas je to kombinace všeho. „Jsem přesvědčený, že dá v nějakém zápase důležitý gól,“ přeje si Jindřich Trpišovský.

Při zaostřeném pohledu na výkon Ondřeje Lingra proti Bohemians byly vidět náznaky důvodů, proč o něj Slavia v létě tak stála. Tedy respektive proč na pozici jedné z desítek pod hrotem tak zoufale posilu k Lukáši Provodovi a Tomáši Chorému sháněla (Cham, Olayinka). Na šestadvacetiletém hráči bylo patrné, jak hrozně moc chce - sprinty trhal obranu, dostupoval, nabízel se, střílel. „Pocitově to byl jeho nejlepší zápas za dlouhou dobu,“ pravil Trpišovský.

To vše ale mají být Lingrovy vedlejší atributy. Studnice jeho největší přednosti vyschla, koncová čísla neexistují. Rodák z Karviné si za 24 zápasů připsal jediný kanadský bod, když vstřelil vítěznou branku v Jablonci. Jinak se střelecký trápí, ačkoliv se do solidních situací dostává. V sezoně už se dostal na hodnotu 4,6 xG, v přepočtu na odehrané minuty nejvíce v kádru Slavie. Dle dat Wyscout tak patří k největším paličům domácí soutěže (rozdíl mezi góly a očekávanými góly je 3,6).

„Dříve paradoxně dával góly z jednoduchých pozic a do situací se dostává i teď, ale bohužel mu to tam nepadá. Buď trefí hráče, gólman předvede skvělý zákrok, nebo tyč. Jsem přesvědčený, že dá v nějakém zápase strašně důležitý gól. Má orientaci ve vápně a v jedné situaci mu to tam padne,“ fandí nadále Trpišovský.

Proti Bohemians v úvodu sebral dlouhý nákop a v úniku z úhlu nechal vyniknout jen nohu Michala Reichla. Pak se nachomýtl k míči po rohu, zhruba z penaltového puntíku ale zamířil vysoko nad. V rámci vršovického derby zaznamenal své největší xG v sezoně, celých 0,97. Nic z toho.

Smůla i velká konkurence

V cestě má Lingr i jiné faktory, třeba smůlu. Proti deseti „Klokanům“ chtěl odehrát celý zápas, ale musel střídat kvůli podezření na zlomeninu nosu. S tím souvisí další překážka. A tou je nabitá konkurence. Bývalého hráče Feynoordu střídal Vasil Kušej, drahá elitní posila z Mladé Boleslavi. Na hřiště na stejnou pozici posléze nastoupil i Giannis-Fivos Botos, který v závěru vstřelil branku. A nezapomínejme na Lukáše Provoda a Ivana Schranze; až kvůli jejich absencím se Lingr do základní sestavy dostal.

I v kontextu využití Mojmíra Chytila z kraje je momentálně až zhruba čtvrtou volbou, s čímž se před sezonou rozhodně nepočítalo. Trenéři interně Lingra chválili například za podzimní výkon proti Karviné, ale v kontrastu s konkurencí tehdy v produktivitě opět propadl. Po hodině hry ho totiž při výhře 5:1 nahradil Chytil a nastřílel naprosto samozřejmým způsobem hattrick. Podat „jen“ bojovný a týmový výkon Lingrovi nestačí, jeho konkurenti čísla mají.

„Prožívá to těžce. Je to kluk, který celý život dával góly, má na nich založenou hru. Když máte nějakou signifikantní věc, váš X faktor, a najednou vám nejde, začnete si to nosit v hlavě,“ podotýká Trpišovský.

Na tiskových konferencích mnohokrát svého svěřence před tlakem chránil, proslýchá se ale, že napříč klubem začíná být ohledně letní nemalé investice (55 milionů korun) panovat nespokojenost. Je to malá starost, Slavii to střílí a vede v klidu ligu. Lingrova situace je jedním z dalších mnoha témat pro léto.

Střelci Slavie a xG (očekávané góly) v Chance Lize: