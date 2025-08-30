Předplatné

ONLINE: Mladá Boleslav - Slavia. Chytil je v základu, Zafeiris na lavičce. Chybí Mandous

Mojmír Chytil slaví gól
Fotbalisté Mladé Boleslavi v MOL Cupu rozdrtili Rokycany 6:0
Abdullahi Tanko tvrdě došlápl Ivana Schranze a viděl červenou kartu
Vasil Kušej v utkání s Pardubicemi
Fotbalisté Slavie míří v rámci sedmého kola Chance Ligy do Mladé Boleslavi. Domácí si po zatím nepříliš dobrém vstupu do ligové sezony spravili chuť v Rokycanech, kde v MOL Cupu zvítězili 6:0. Povede se jim na kanonádu navázat a překvapit obhájce titulu, který zatím v lize neprohrál? Zápas, který startuje ve 20.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. 

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta651013:616
2Jablonec74309:315
3Slavia642012:414
4Zlín64119:513
5Karviná740312:812
6Plzeň632114:611
7Olomouc63124:310
8Liberec62138:97
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav511310:164
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

