Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia přivedla Chama, záložníka chtěla už před rokem
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 30. srpna 2025
Fotbalisty pražské Slavie posílil rakouský ofenzivní záložník Muhammed Cham. Čtyřiadvacetiletý reprezentant přišel z Trabzonsporu na roční hostování s opcí.
Slavia usilovala o Chama už před rokem, kdy byl hráčem francouzského Clermontu. Místo toho zamířil za čtyři miliony eur (zhruba 98 milionů korun) do Trabzonsporu, kde podepsal čtyřletou smlouvu. V Edenu se ho dočkali nyní.
„Muhammed je pořád mladý hráč, který se dokázal prosadit v kvalitních soutěžích. Dokázal pravidelně bodovat, střílet góly, asistovat. Má kreativní řešení ve finální fázi, zároveň ale ví, v čem se chce zlepšit,“ řekl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek. „Ceníme si i jeho charakteru, při jednáních na nás udělal dojem. Chce být v národním týmu, chce hrát náročný fotbal. Stejně jako my. Věříme, že pro nás bude posilou a potvrdí své kvality a předpoklady,“ uvedl.
Tomáš Rigo oficiálně přestupuje z Baníku Ostrava do Stoke City, kde podepsal smlouvu na čtyři roky. Anglický klub transfer oznámil na svém webu. „K finálním podpisům došlo během soboty,“ uvedli Ostravané.
Fotbalisty Bayernu Mnichov posílí útočník Nicolas Jackson z Chelsea. Podle renomovaného novináře Fabrizia Romana německý klub zaplatí 15 milionů eur za roční hostování, součástí je nepovinný odkup za dalších 80 milionů. Tento přesun je důležitý i pro Slavii, která by mohla rovněž na hostování získat jiného útočníka Bayernu Jonaha Kusi-Asareho.
Bude mít Slavia posilu z Bayernu Mnichov? Renomovaný novinář Florian Plettenberg informuje o možném hostování osmnáctiletého útočníka Jonaha Kusi-Asareho. Vše ale záleží na tom, zda Bayern dotáhne přestup Nicolase Jacksona z Chelsea. O talentovaného Asareho se navíc kromě Slavie zajímají také PSV a Brémy.
Zprávy ze dne 29. srpna 2025
Jablonec posílil křídelník Matej Malenšek. Dvacetiletý člen kádru slovinské reprezentační jednadvacítky přestoupil na sever Čech z Radomlje a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Malenšek má za sebou povedený vstup do nové sezony, v šesti zápasech slovinské ligy dal pět branek. „Matej je mladý ofenzivní hráč, který je schopen hrát zprava i zleva a dostává se často do zakončení. Po šesti kolech slovinské ligy patří k nejlepším střelcům,“ uvedl sportovní ředitel jabloneckého klubu Zdeněk Koukal. Jablonec si také pojistil obránce Martina Cedidlu, který podepsal s klubem novou blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu.
Levý obránce Liverpoolu Kostas Tsimikas odchází na roční hostování do AS Řím. V konkurenci Milose Kerkeze a Andrewa Robertsona by pravděpodobně neměl dostatečný prostor, a tak zvolil Řek přesun do Serie A.
Přestup, o kterém se už několik dní spekulovalo, je oficální. Matěj Šín míří z Baníku do nizozemského AZ Alkmaar, kde podepsal smlouvu do roku 2030. „AZ je synonymem pro určitý styl fotbalu, chce být dobrý na míči, a to je perspektiva, na kterou se těším. To, co jsem slyšel v rozhovorech s ředitelem a trenérem, ve mně také vzbudilo velké nadšení,“ řekl jednadvacetiletý odchovanec Ostravy pro klubový web. Alkmaar se kvalifikoval do ligové fáze Konferenční ligy, kde si zahraje se Slovanem Bratislava nebo Crystal Palace. Šín bude nosit číslo 33. „Je to moje šťastné číslo naší rodiny. Moje sestra hraje volejbal s dresem číslo 33, náš dům ho měl jako číslo popisné, stejně tak můj první dres.“
Další posilu hlásí Sparta. Pražany posílí Garang Kuol z anglického Newcastlu United. Dvacetiletý Australan původem z Jižního Súdánu za A-tým celku Premier League nenastoupil. Za národní tým debutoval už v osmnácti letech, zahrál si dokonce i na Mistrovství světa v Kataru proti Francii a Argentině. Křídelník podepsal na Letné dlouholetý kontrakt. „Zaujala nás jeho rychlost, schopnost hrát z obou stran a především odvaha chodit do soubojů jeden na jednoho. Vidíme v něm velký potenciál růstu. Současně je ale důležité, aby dostal dostatek času na adaptaci, zvykl si na prostředí i styl českého fotbalu a mohl se postupně zapracovat,“ komentoval pro klubový web příchod prozatímní sportovní ředitel Tomáš Sivok.
Fotbalisty Tottenhamu, kteří budou jedním ze soupeřů pražské Slavie v Lize mistrů, posílil nizozemský reprezentant Xavi Simons. Dvaadvacetiletý ofenzivní záložník přestoupil z Lipska za 60 milionů eur (1,47 miliardy korun).
O Simonse měla zájem také Chelsea, ale nakonec se stal další velkou posilou Tottenhamu a novým spoluhráčem brankáře Antonína Kinského. Spurs v létě získali také jiného ofenzivního záložníka Mohammeda Kuduse z West Hamu za téměř 64 milionů eur či útočníka Mathyse Tela z Bayernu Mnichov za 35 milionů eur.
Burussia Dortmund přivedla z Wolverhamptonu útočníka Fabia Silvu. Portugalec po příchodu do klubu Ladislava Krejčího strávil většinu angažmá na hostováních. To poslední ve španělském Las Palmas mu po povedené sezoně (10+3) pomohlo k přestupu do Německa za částku okolo 25 milionů eur (611 milionů korun).
Staronového spoluhráče bude mít v Ajaxu Vítězslav Jaroš. Z Liverpoolu přichází na roční hostování, které v Amsterdamu absolvuje i český brankář, záložník James McConnell. Dvacetiletý Angličan, který u vítěze Premier League nedávno podepsal pětiletý kontrakt, poprvé opustí rodnou zemi.
Sigma chce na ligovou fázi Konferenční ligy a podzimní boj na třech frontách ještě víc napumpovat svůj už tak extrémně široký kádr, který čítá přes třicet fotbalistů ve dvou kabinách. Podle informací iSportu padají na Hané ještě minimálně dvě jména. Více čtěte ZDE >>>
Slavia podle serverů sport.cz a infotbal.cz dotahuje příchody dvou ofenzivních hráčů. Z polského Rakowa by měl dorazit pětadvacetiletý Nor Jonatan Braut Brunes, bratranec Erlinga Haalanda. Už během pátku by do Prahy měl přiletět čtyřiadvacetiletý Rakušan Muhammed Cham z Trabzonsporu, o kterého Slavia neúspěšně usilovala už loni v létě.
Reprezentačnímu kapitánovi Tomáši Součkovi přibyl ve West Hamu další konkurent do zálohy. Anglický klub získal Portugalce Mateuse Fernandese ze Southamptonu. Zaplatil za něj 40 milionů liber (asi 1,13 miliardy korun). Jednadvacetiletý mladík se stane třetím nejdražším hráčem klubu, více West Ham zaplatil jen za Lucase Paquetu (51 milionů liber) a Sebastiena Hallera (45). Fernandes podepsal smlouvu na pět let. Klub ale usiluje o další posilu do zálohy. Ještě před koncem přestupového období by měl přijít jednadvacetiletý Soungoutou Magassa z Monaka.
Libor Kozák se vrací do Sparty. 36letý bývalý útočník bude nově působit jako asistent trenéra Luboše Loučky u druholigového B-týmu. Navíc se ujme také role development coache.
José Mourinho je bez práce. Vedení tureckého Fenerbahce s ním rozvázalo kontrakt poté, co tým po výsledcích 0:0 a 0:1 proti Benfice Lisabon nezvládl postoupit do Ligy mistrů.
Tomáš Rigo je na cestě do Anglie, kde podepíše smlouvu se Stoke City. Podle informací Deníku Sport už je slovenský záložník na letišti v Praze, odkud zamíří do Londýna.
Vyřazení Besiktase Istanbul v posledním předkole Konferenční ligy stálo místo trenéra Oleho Gunnara Solskjaera. Vedení klubu, jehož dres obléká i český fotbalista David Jurásek, bezprostředně po čtvrteční odvetě s Lausanne oznámilo, že s norským koučem s okamžitou platností ukončilo spolupráci. Na lavičce tureckého celku strávil někdejší trenér Manchesteru United bezmála osm měsíců.