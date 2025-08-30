Slovácko - Jablonec 0:2. Karviná rozdrtila Teplice, remíza Dukly s Hradcem
Jablonec v 7. kole Chance Ligy porazil Slovácko 2:0. Karviná přehrála Teplice vysoko 4:1, u tří branek byl Senegalec Abdallah Gning. Pardubice remizovaly s Bohemians 1:1, stejným výsledkem skončil duel Dukly s Hradcem Králové.
Severočeši zůstávají neporaženi
Jablonec zvítězil na půdě Slovácka 2:0. Domácí zahodili řadu šancí, zatímco hosté byli maximálně efektivní. Po chybě kapitána Trávníka skóroval Novák, v závěru po rohu přidal druhý gól Martinec. Slovácko proti Jablonci doma neskórovalo od dubna 2023.
Zápas „o šest bodů“ skončil remízou
Hradec Králové remizoval na hřišti Dukly 1:1. Východočechy poslal do vedení van Buren, domácí ale v 75. minutě zachránil střídající Fokam. Oba týmy tak mají po sedmi duelech na kontě jedinou výhru a jsou nadále sousedy v tabulce.
Východočeši se ode dna tabulky neodlepily
Pardubice při premiéře nového majitele Karla Pražáka remizovaly s Bohemians 1:1. Po chybě brankáře Reichla poslal hosty do vedení Patrák, jenže v závěru připravil Východočechy o první výhru i čisté konto Kadlec.
Gning sestřelil bývalého zaměstnavatele
Karviná porazila Teplice 4:1 a posunula se na páté místo tabulky. Dvěma rychlými góly se blýskl bývalý hráč Sklářů Gning, po přestávce přidali další trefy Bužek a Ezeh. Hosté už jen v závěru snížili a protáhli sérii čtyř porážek.
Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|2
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|3
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|4
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|5
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|6
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|7
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu