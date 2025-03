Šádek nabízí Plzeň k prodeji! Ve hře je další miliardář, klauzule to umožňuje

Miliardáři jsou ve fotbale vítáni, zváni do něj. To je přirozené, moc ligy roste, bez zázemí, rozuměj financí, nelze dojít k úspěchu. Dalším z první třicítky českých boháčů, kdo by mohl vlastnit jeden z elitních klubů, je Karel Pražák. Ale pozor, je tu změna. O jeho rozmluvách s olomouckou Sigmou se všeobecně ví, objevuje se však další – a to velmi překvapivá cesta. Majiteli hokejové Sparty byl čerstvým padesátníkem Adolfem Šádkem nabídnut vstup do Plzně. Viktoria by se tak mohla rázně přiblížit pražským „S“. Klauzule ve smlouvě se současnými majoritními vlastníky z Rakouska mu to umožňuje.