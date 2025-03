Liga očima fanoušků: Sparta pamatuje větší bídu. VAR - ven! zní z Plzně

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Trenér Lars Friis tentokrát označil výkon Sparty jako nejhorší, jenže fanoušci pamatují i větší bídu. Slávisty mrzí, že Vasil Kušej stále čeká na větší minutáž, a to i přes absence v ofenzivě. Baník už nestojí jen na Ewertonovi. Příznivce Plzně trápilo video: „VAR, VAR, VAR – ven, ven, ven,“ zní z kotle. A „Klokani“ doufají, že pláč je doména jiných klubů... Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport.cz - Liga očima fanoušků.

Sparta Praha Taky můžeme mít jednou kliku! Tentokrát náš trenér upustil od tak často používané květomluvy, kdy i po bídném představení hráče chválil. Náš výkon v Olomouci označil jako nejhorší. Ale nejhorší může být jenom jeden, a to ten na Hané nebyl. Hráli jsme již hůře. Proto ani tentokrát nemohu plně souhlasit s jeho hodnocením zápasu. Je to trochu ode zdi ke zdi. Nicméně bude dobré, když se kritická slova dostanou až k uším realizačního týmu, včetně sportovního vedení. Rychle k samotnému utkání, které nám ve finále přineslo důležité tři body. Prvních pětadvacet minut dobrých, s razítkem Kuchtova gólu. Poté ústup ze slávy, vtipné přenechání míče Klimentovi, přihrávka Zorvanovi – a vyrovnáno. Druhá půle byla přehlídkou typického českého silového fotbalu, bez střely na branku. Místo toho nakopávaná a hra nejlépe blízko autové čáry, což končilo vždy autem. Kouskování hry, neproměněná penalta a branka Olatunjiho nám vynesly vítězství. Je dobře, že si Victor uvědomil, že do Realu mu ještě něco chybí, a pečetil z centimetrového on side. Oslavíme MDŽ netradičně, třeba třemi body? Miloš Kolář. 73 let, fotbalový důchodce Sigma Spartě nevoní: Kliment dal zabrat Panákovi, zápas sledoval miliardář Pražák

Slavia Praha Na vítězné vlně. Jenom, co Kušej? „Sešívaní“ pokračují v cestě za titulem bez zaváhání. Klokani sice chtěli udělat v Edenu zajímavý zápas a půlhodinu se jim to i docela dařilo, jenže pak přišla zasloužená červená karta a dobrých 40 minut se hrálo na jednu bránu. První krásný Dioufův gól bohužel pro ofsajd neplatil, ten druhý už naštěstí ano. Jistým varováním pro mě je výkon Slavie mezi 65. a 85. minutou, kdy se hra rozpadla a oslabená Bohemka měla dokonce převahu. Závěr si už ale slávisté příkladně pohlídali. Moc rád jsem opět viděl Dominika Pecha v základní sestavě, rozhodně nijak nezklamal. Překvapuje mě, že se do ní v lize zatím nedostal Vasil Kušej, a to dokonce ani tentokrát, když chyběl Ivan Schranz hrající na jeho postu. Je ovšem pravda, že slabý úsek Slavie přišel v neděli právě po jeho příchodu na hřiště. U vápna soupeře vypadá Kušej zajímavě, v mezihře tomu ale asi něco chybí. Na závěr musím zmínit také radost z výhry béčka nad Líšní 3:0, více kandidátů ligového fotbalu jsem viděl v sešívaném dresu než v dresu hostů. Ondřej Kreml. 42 let, vědecký pracovník Video se připravuje ... SESTŘIH: Slavia - Bohemians 2:0. Vršovické derby ovládli sešívaní, skórovali Diouf a Botos

Baník Ostrava Víme, že to nemusí stát jen na Ewertonovi Každý, kdo fotbal sleduje, tak ví, jak na tom Budějovice jsou. Klub se zmítá v krizi a musel by se stát zázrak, aby se Dynamo v lize udrželo. Přesto každý zápas začíná za stavu 0:0 a výsledek je potřeba si uhrát. Naštěstí Baník nic nepodcenil a kluci si za vítězstvím šli od první minuty. Ukázali koncentrovanost, sebevědomí a otěže zápasu drželi pevně v rukou, snad jen s výjimkou úvodu druhé půle. Byl to v podstatě čtvrtý zápas, který jsme odehráli bez kapitána Ewertona, a opět s plným bodovým ziskem. Daří se nám bořit zavedenou představu, že jsme na něm až příliš závislí, a z toho mám radost. Ewe je samozřejmě vynikající hráč a pořád hodně důležitý, ale kluci dokazují, že to nemusí stát jen na něm, a sami si zvyšují sebevědomí. Chválím náš sportovní úsek za to, že se povedlo přivést Michala Kohúta, který předčil očekávání asi většiny fanoušků, hraje fakt výborně a do týmu skvěle zapadl. Na závěr jedna věta k béčku: gratuluju Jirkovi Míčkovi a Kubovi Pirovi k prvním gólům za Baník v dospělém profesionálním fotbale. Jen tak dále! Václav Dohnal. 33 let, projektant Video se připravuje ... SESTŘIH: České Budějovice - Baník 0:4. Jasná výhra hostů i bez Ewertona

Viktoria Plzeň Vraťme se do dob pana Vízka… Jo, jo, není pohár jako pohár a i ten náš MOL Cup může být zajímavý. Zlín, spolek „nekopů" z minulé sezony, nás donutil být na hřišti ještě o půl hodiny déle, než jsme chtěli. Chybka na začátku, sice si říkáme, je dost času, jenže ten ubíhá a vítězná branka nikde. Snaha byla, to ano, u soupeře nicméně také. VAR řádí jako černá ruka a naštěstí v nastavení se ukázalo, kdo je lepší. Jsme dál, to je důležité. Potom hurá do Bolky. Obavy jsem měl zbytečné, vyhráli jsme. Ale zase ten VAR. Se z něj už asi po… Jak je možný, že v pravěku fotbalu v 70. a 80 letech se bez něj tenhle sport obešel? Že by měli rozhodčí bystřejší oči? Nebo páni kopálisti nepadali jako zralé hrušky při každém kontaktu? Tady už měříme „kalibrovanou čáru", jaký to vědecký výraz. Příště budeš mít větší botu anebo delšího pindíka a budeš v ofsajdu. Jde mi z toho hlava kolem. Byl bych rád, kdyby se vše vrátilo do normálu, jako za dob pana Vízka a spol. Jak jsme na tom, uvidíme ve čtvrtek, dojedou Italové. Už aby to bylo. Čest královně Viktorce. VAR, VAR, VAR – ven, ven, ven! Kovi. 56 let, koordinátor distribuce Efektivní Plzeň. Memič patří do základu. Co dál s Ladrou? | První dojem