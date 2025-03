Slovenská reportérská hvězda na derby: Slýchala jsem, že ve fotbale nemám šanci

Jak jste se dostala k profesi fotbalové reportérky?

„Sport mě provází celý život. Jako dítě jsem hrála volejbal a vždy jsem chtěla dělat něco, co bude se sportem spojené. Pamatuji si, jak jsem se vracela z tréninků, zapnula televizi a sledovala nejlepší fotbalové ligy – španělskou La Ligu nebo italskou Serii A. Fascinovalo mě to. Viděla jsem tam krásné moderátorky, a říkala jsi, že to nám tady chybí. Na Slovensku a v Česku tehdy fotbalové reportérky téměř nebyly, převažovali muži. To mě motivovalo ještě víc, mám ráda výzvy a věděla jsem, že pokud budu na sobě pracovat, mohu se prosadit. Sport je součástí mého života, není to jen práce, ale něco, čím skutečně žiju. A když děláte něco s vášní, lidé to ocení.“

Jaké byly vaše začátky?

„Sport a média jsou neodmyslitelnou součástí mého života. Studovala jsem masmediální komunikaci a už během vysoké školy jsem se začala věnovat reportérské práci. Nejprve jsem pracovala jako reportérka u hokeje, v 26 letech jsem se přesunula k fotbalu. Pak jsem byla součástí týmu, který pokrývá dění kolem slovenské fotbalové reprezentace, a dnes je to už třetí rok, co se této práci naplno věnuji. Celkově jsem ve sportovní novinařině 12 let. Když se mi podaří splnit nějaký sen nebo dosáhnout určitého cíle, hledám další výzvy. Myslím, že my ženy musíme být ve fotbalovém prostředí ještě cílevědomější a vytrvalejší. Na Slovensku a v Česku už dnes máme skvělé reportérky, které jsou na stejné úroveň jako jejich mužští kolegové. A to je dobře.“

Jak těžké se pohybovat v ryze mužském fotbalovém prostředí?

„Lidé se mě na to často ptají. Ze strany hráčů a trenérů jsem se naštěstí nikdy nesetkala s neprofesionálním přístupem. V klubech i v reprezentaci platí, že pokud reportér klade správné otázky, rozumí hře a ví, na co se ptát, vnímají ho jako rovnocenného partnera. Hráči jsou po zápase stále myšlenkami v utkání, analyzují ho a v tu chvíli je jim jedno, kdo stojí za mikrofonem. Důležité je, aby to byl někdo, kdo se v tom vyzná. Samozřejmě cesta nebyla jednoduchá. Když jsem začínala, nebylo u nás tolik sportovních reportérek a objevovaly se pochybnosti. Moje minulost z modelingu tomu také nepomáhala, lidé si mysleli, že budu jen „na ozdobu“ a že mě nebudou brát vážně. Slýchala jsem, že ve fotbale nemám šanci, že mě diváci nepřijmou. Ale já jsem se nenechala zastavit. Každý rok jsem se posouvala krok po kroku. Dnes je pro mě obrovská čest být součástí slovenské reprezentace, mít možnost být přímo na hřišti a dělat práci, kterou miluji. A hlavně důkaz, že i žena může mít výborné znalosti a přehled v daném sportu.“

Ověřila jste si, že dokážete k fotbalu přivést i fanoušky, kteří by se na něj jinak nedívali?

„Ano, a musím říct, že mě to neuvěřitelně těší. Často mě zastavují lidé na ulici, a dokonce i ženy, a říkají mi: Já se normálně na fotbal nedívám, ale naposledy jsem se díval jen kvůli vám. To jsou momenty, kdy si říkám, že moje práce má smysl. Když vidím, že můžu být pro někoho inspirací, že třeba motivuji další dívky a ženy k tomu, aby se nebály vstoupit do světa sportovní novinařiny, vím, že ta tvrdohlavost, s jakou jsem šla za svým snem, stála za to. Když jsem začínala, mnoho lidí mi říkalo, že tohle na Slovensku nebude fungovat, že sportovní reportérka se tu neuchytí. Vždycky jsem brala vzor ze Španělska nebo Itálie, kde jsou krásné ženy u sportu. Ale já jsem věřila, že i u nás to jde. A dnes vidím, že to skutečně mělo smysl.“

Co jste se o fotbalu naučila díky svému příteli Stanislavu Lobotkovi?

„Učím se každý den. Fotbal se neustále vyvíjí, nová pravidla, technologie, taktiky. Se Stankem si často sedneme, pustíme jeho zápasy a analyzujeme situace. Baví mě to. Hráčský pohled je úplně jiný než ten novinářský, a právě to mě posouvá dál. On hraje pod Antoniem Contem, jedním z nejlepších trenérů světa, takže když mi vysvětluje taktiky a rozestavení, jsou to situace, které bych sama neviděla. A kromě fotbalu? Učím se od něj hlavně klidu. Já jsem temperamentní, mám všechno naplánované na minuty. Já se často stresuji, v pozitivní smyslu. On je vyrovnaný a soustředěný. I pod obrovským tlakem si zachovává chladnou hlavu, a to je něco, co na něm opravdu obdivuji. Třeba před velkým zápasem, vždyť hrají o Scudetto! On je absolutně soustředěný, žádné emoce, v hlavě má jen výkon, a možná právě proto je tam, kde je, protože má disciplínu a extrémní pracovní morálku.“

Jak je náročné kloubit vztah při vašem vytížení?

„Disciplína a extrémní pracovitost, to nás spojuje. Sama to teď zažívám. Žiji život naplno, tancuji Let's Dance, což je extrémně časově i fyzicky náročné, do toho studuji marketing na UEFA, pracuji pro reprezentaci, plánuji další projekty. Můj den je rozdělený na minuty. A náš vztah na dálku? I ten je o disciplíně, o plánování času. Ale když něco chcete a máte vedle sebe člověka, který vás motivuje, vždycky se to dá zvládnout.“

Slovenští fotbalisté jsou na straně Sparty i Slavie. Souhlasíte, že slovenský fotbal tedy nemůže v derby prohrát?

„Absolutně souhlasím! Pražské „S“ jsou vlastně takové slovenské „S“ (smích). Máme tam skvělé hráče, kteří mohou výrazně ovlivnit derby. Oba jsou klíčoví hráči, velké osobnosti a mají dost zkušeností. Ať už bude vítěz kdokoliv, slovenský fotbal v tomhle derby rozhodně neprohraje.“

Byla jste někdy v České republice na fotbale?

„Bude to moje premiéra a o to víc se těším! A hned na největší české derby, to je splněný sen. Hodně lidí mi říkalo, jak skvělá je atmosféra, jaké jsou emoce, je nejprestižnější duel v českém fotbale. Teď to konečně zažiji na vlastní kůži. Jsem nesmírně vděčná, že u toho můžu být i profesně, přímo na hřišti, před stovkami tisíc diváků u přenosu O2 TV Sport.“

Co osobně očekáváte od sobotního derby Sparta vs. Slavia? Jak se těšíte?

„Přála bych si hodně gólů, a hlavně napínavý zápas, aby si ho fanoušci užili. Derby má vždy specifickou atmosféru. Na českou ligu se průběžně dívám, obzvlášť sleduji naše reprezentanty. Sparta a Slavia jsou dva velkokluby s bohatou historií, mají velké jméno i v Evropě. Na zápas se připravuji už od chvíle, kdy jsem věděla, že tam budu. Každý den si dělám přípravu, a i cestu do Prahy využiji k tomu, abych si prošla poslední detaily. Hned po generálce Let's Dance sedám do auta a vyrážím do Prahy. Bude to přechod přímo z tanečního tréninku rovnou na hřiště před kamery, ale já mám ráda výzvy. Vyjít z komfortní zóny, to je moje.“

Simona Leskovská