Derby podle expertů: Suchomel, nebo Wiesner? Oběma stranám vyhovuje...

Video se připravuje ... Klíč od Prahy je po půl roce zase k mání. Ve fotbalové válce se proti sobě dnes od 19.00 postaví Sparta se Slavií. Aby se Letenští podívali na radnici za primátorem města Bohuslavem Svobodou, musí bezpodmínečně zvítězit. Experti oslovení deníkem Sport však říkají, že drahocenný majetek zůstane v rukou „sešívaných“. „Bude to remíza,“ shodují se tři ze čtyř. V článku iSport.cz se podívejte, jak přesně tipovali. Anketa derby 1. Jak zápas dopadne a proč? 2. Jak a kým zastavit Malicka Dioufa, hvězdu Slavie?

Dušan Uhrin mladší, trenér 1. Body se rozdělí, rozhodnou obrany „Derby skončí remízou, a to z toho z důvodu, že Slavia je sice ve větší formě, ale hraje na Letné. Čili se to smaže, a celky si rozdělí body. Navíc z velké části platí, že vyhrává ten, kdo formu úplně nemá. Jsem přesvědčený, že rozhodnou obrany. Tu má Slavia lepší. Bude záležet i na tom, jak derby Sparta zvládne kondičně. I v tomto aspektu je na tom Slavia daleko lépe, umí vyvinout opravdu velkou intenzitu hry. Nedávno doslova přejela Plzeň. Přesto to všechno tipuji remízu.“ 2. Suchomel lépe brání „Pro mě to těžká volba není, nasadil bych Suchomela. Z jednoho prostého důvodu, protože brání lépe než Wiesner. Slavia je na levé straně díky Dioufovi rychlá, umí se tam prosadit, proto je proti němu potřeba maximálně zodpovědný hráč. Wiesner má prostě výkyvy. Uchenna? Já nevím… Spíš ne. Na druhou stranu si nemyslím, že když Sparta eliminuje Dioufa, má vítězství v kapse. Především musí udržet útočníky, najmě Chorého, jelikož ze stran přijde do sparťanského vápna spousta míčů.“

Luděk Zelenka, bývalý ligový útočník 1. Bude to remíza „Můj tip je, že derby skončí plichtou, klidně řeknu i výsledek – skončí to 1:1. Myslím si to proto, že takový výsledek bude vyhovovat oběma stranám. Slavia nepotřebuje nutně vyhrát. Pokud neprohraje, náskok se nezmenší. Sparta by bod také brala, šance na druhé místo by neztratila. Derby bude bojovnější než fotbalové, ani jeden z týmu nemá fazonu na to, aby toho druhého převálcoval. Čekám takticky vedený zápas.“ 2. Ať hraje Wiesner, splní úkol „Z mého pohledu by bylo nasazení Uchenny přílišným riskem. Nejjistější variantou, jak ubránit Dioufa, je nasazení Wiesnera. Je to zkušený kluk, ostřílený velkými zápasy. Když dostane úkol, nebude nic vymýšlet a bude ho chtít za každou cenu splnit. Je jasné, že by rezignoval na ofenzivní věci, ale tak to někdy bývá. Wiesyho osobně neznám, nevím, jak se chová v kabině, nicméně mi přijde jako správná volba. Diouf ale není klíč, rozhodne střed pole a kvalita hrotových hráčů.“

Horst Siegl, bývalý útočník Sparty 1. Je to vo hviezdach „Jak zpíval Paľo Habera: ‚Je to vo hviezdach‘. Slavia jede na Spartu v nezvyklé pohodě, ale platí stará fráze, že derby nemá favorita. Sparta už bude mít k dispozici Haraslína a byl bych rád, kdyby nastoupila tradiční útočná trojka i s Birmančevičem. To by mohlo na fantastickou obranu Slavie fungovat. Oba týmy jsou velice silné, hlavně na domácím hřišti, kde působí až neporazitelně, takže já tipuju remízu 1:1.“ 2. Všechno je na Friisovi „No, tam je právě asi největší otazník. Nejvíc se nabízí jeden z dvojice Wiesner–Suchomel, takže to bude muset zvládnout jeden z nich. Sám jsem zvědavý, na koho tahle těžká role padne. Existuje i varianta, že by Sparta nějak lehce změnila rozestavení, aby se právě na Dioufa lépe připravila. Všechno je to teď na Friisovi. Těžko říct, do jaké koule se kouká a koho pak postaví.“