Výhru Teplic řídili premiéroví střelci, pomohla i Frťalova kšiltovka. Koho chválil?
Na výhru čekaly Teplice osm ligových utkání. Na devátý pokus to konečně vyšlo a „skláři“ mohli slavit, když udolali Duklu 3:1. Klíčové rozhodující branky ve druhém poločase přitom zařídili dva premiérový střelci. Benjamin Nyarko dal ve žlutém dresu první gól v lize. Matyáš Kozák pak slavil ligovou trefu téměř po dvou letech. „Když se běžel radovat k lavičce, tak měl slzy v očích,“ prozradil šťastný trenér Zdenko Frťala.
Těsně před přestávkou vyrovnal výstavní ranou z přímého kopu kapitán Michal Bílek a dodal mužstvu naději. Ve druhém poločase si už po vyloučení domácího kapitána Jana Peterky vzali střelbu na starost útočníci, i když v jejich případě se nedá mluvit vyloženě o obávaných kanonýrech.
V 71. minutě Audinis zatáhl míč po lajně a nacentroval přesně. Matyáš Kozák se pak ve vápně odpoutal od strážce Erica Hunala, zavěsil hlavou a otevřel si gólový účet na severu Čech. Poslední ligový gól přitom zaznamenal ještě v dresu Bohemians v listopadu 2023. Shodou okolností tehdy připravil o body právě svého současného zaměstnavatele.
„Na tréninku dává góly, je hladový a je to zakončovatel. Bohužel ho limitovaly zdravotní problémy. Jedna branka sice neznamená, že teď bude skórovat v každém utkání, ale potenciál má obrovský,“ radoval se společně se střelcem trenér Frťala.
Kouč: Říkal jsem, že mu ten culík ustřihnu
A necelých deset minut před koncem bylo v teplickém táboře ještě veseleji, když úžasnou individuální akci předvedl brilantní technik John Auta. Na vlastní polovině převzal míč, obešel dva soupeře, po narážečce položil na zem ještě třetího obránce a předložil míč Nyarkovi před prázdnou bránu. Ghaňan s novým účesem bez problémů zvýšil skóre a mohl se jít radovat pod kotel hostujících fanatiků.
„Je to snaživý kluk a každý trénink jede naplno. Minule nedal obrovskou šanci hlavou a tentokrát přišel ostříhaný, takže na to možná reagoval. Navíc jsem mu ještě předtím říkal, že mu ten culík ustřihnu sám,“ smál se s úlevou kouč.
„Hodně z nás má nějaké rituály a možná se jen rozhodl něco změnit stejně jako já,“ pokračoval Frťala v dobrém rozmaru, zatímco ukazoval na svou novou kšiltovku se znakem FK Teplice. „Je mi neskutečné teplo, ale za ty tři body to stojí,“ smál se v závěru tiskové konference, kdy měl netradiční pokrývku hlavy stále na sobě.
A úsměv mu může vydržet i během reprezentační přestávky. Teplice totiž díky extrémně důležitému venkovnímu vítězství poskočily na 12. místo v tabulce a může se jim dýchat o něco lépe.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|6
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|7
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu