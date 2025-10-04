Předplatné

Výhru Teplic řídili premiéroví střelci, pomohla i Frťalova kšiltovka. Koho chválil?

Video placeholder
SESTŘIH: Dukla – Teplice 1:3. Hosté dokonali obrat po přestávce, Peterka byl vyloučen • Zdroj: isportTV
Michal Bílek z Teplic slaví branku proti Dukle
Matyáš Kozák z Teplic se raduje z branky proti Dukle
Matyáš Kozák z Teplic se raduje z branky proti Dukle
Kouč Teplic Zdenko Frťala během utkání na Dukle
Zdenko Frťala během utkání na Dukle
Matyáš Kozák z Teplic se raduje z branky proti Dukle
Petr Fantyš
Chance Liga
Na výhru čekaly Teplice osm ligových utkání. Na devátý pokus to konečně vyšlo a „skláři“ mohli slavit, když udolali Duklu 3:1. Klíčové rozhodující branky ve druhém poločase přitom zařídili dva premiérový střelci. Benjamin Nyarko dal ve žlutém dresu první gól v lize. Matyáš Kozák pak slavil ligovou trefu téměř po dvou letech. „Když se běžel radovat k lavičce, tak měl slzy v očích,“ prozradil šťastný trenér Zdenko Frťala.

Těsně před přestávkou vyrovnal výstavní ranou z přímého kopu kapitán Michal Bílek a dodal mužstvu naději. Ve druhém poločase si už po vyloučení domácího kapitána Jana Peterky vzali střelbu na starost útočníci, i když v jejich případě se nedá mluvit vyloženě o obávaných kanonýrech.

V 71. minutě Audinis zatáhl míč po lajně a nacentroval přesně. Matyáš Kozák se pak ve vápně odpoutal od strážce Erica Hunala, zavěsil hlavou a otevřel si gólový účet na severu Čech. Poslední ligový gól přitom zaznamenal ještě v dresu Bohemians v listopadu 2023. Shodou okolností tehdy připravil o body právě svého současného zaměstnavatele.

„Na tréninku dává góly, je hladový a je to zakončovatel. Bohužel ho limitovaly zdravotní problémy. Jedna branka sice neznamená, že teď bude skórovat v každém utkání, ale potenciál má obrovský,“ radoval se společně se střelcem trenér Frťala.

Kouč: Říkal jsem, že mu ten culík ustřihnu

A necelých deset minut před koncem bylo v teplickém táboře ještě veseleji, když úžasnou individuální akci předvedl brilantní technik John Auta. Na vlastní polovině převzal míč, obešel dva soupeře, po narážečce položil na zem ještě třetího obránce a předložil míč Nyarkovi před prázdnou bránu. Ghaňan s novým účesem bez problémů zvýšil skóre a mohl se jít radovat pod kotel hostujících fanatiků.

„Je to snaživý kluk a každý trénink jede naplno. Minule nedal obrovskou šanci hlavou a tentokrát přišel ostříhaný, takže na to možná reagoval. Navíc jsem mu ještě předtím říkal, že mu ten culík ustřihnu sám,“ smál se s úlevou kouč.

„Hodně z nás má nějaké rituály a možná se jen rozhodl něco změnit stejně jako já,“ pokračoval Frťala v dobrém rozmaru, zatímco ukazoval na svou novou kšiltovku se znakem FK Teplice. „Je mi neskutečné teplo, ale za ty tři body to stojí,“ smál se v závěru tiskové konference, kdy měl netradiční pokrývku hlavy stále na sobě.

A úsměv mu může vydržet i během reprezentační přestávky. Teplice totiž díky extrémně důležitému venkovnímu vítězství poskočily na 12. místo v tabulce a může se jim dýchat o něco lépe.

13

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Zlín1052313:1117
5Liberec1144315:1316
6Plzeň1043317:1015
7Karviná1150617:1615
8Olomouc104337:615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1033414:1612
11Baník102357:129
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

