Itálie - Serie A
Inter Milán po úterní výhře v Lize mistrů nad Slavií porazil v 6. kole italské fotbalové ligy Cremonu 4:1. Na všech gólech se podílel francouzský útočník Ange-Yoan Bonny, jeden dal a u tří asistoval. Inter vyhrál potřetí v řadě a s dvanácti body je v čele neúplné tabulky, Cremona poprvé v sezoně prohrála. Lazio Řím zachránilo gólem z penalty v nastavení bod za domácí remízu 3:3 s FC Turín.

Úterní dvougólový střelec do sítě úřadujícího českého mistra Martínez se prosadil i proti Cremoně, a to v šesté minutě po asistenci Bonnyho. Jednadvacetiletý útočník pak ještě před pauzou sám zvýšil na 2:0 a dvěma asistencemi u tref Dimarca a Barelly v druhém dějství pomohl „Nerazzuri" ke čtyřbrankovému vedení. To svěřenci Christiana Chivua neudrželi, tři minuty před koncem zmírnil porážku hostů Bonazzoli.

Turín se v Římě dostal do vedení zásluhou Simeoneho, ale Lazio ještě do přestávky otočilo skóre dvěma góly Cancellieriho, jenž se prosadil ve druhém kole po sobě. V 73. minut vyrovnal Adams a po vypršení základní hrací doby přiblížil hosty k tříbodovému zisku Coco. Římané ale ke konci třináctiminutového nastavení dokázali ještě vybojovat penaltu a Cataldi zařídil dělbu.

Lazio zažívá nepovedený start do sezony a po šesti kolech má jen sedm bodů. Turínský celek o dva méně stejně jako po vzájemném utkání Parma i Lecce, o jehož první výhře v sezoně rozhodl Sottil.

Výsledky 6. kola italské fotbalové ligy

Lazio Řím - FC Turín 3:3
Branky: 24. a 40. Cancellieri, 90.+12 Cataldi z pen. - 16. Simeone, 73. Adams, 90.+2 Coco

Parma - Lecce 0:1
Branka: 38. Sottil

Inter Milán - Cremona 4:1
Branky: 6. Martínez, 38. Bonny, 55. Dimarco, 57. Barella - 87. Bonazzoli

20:45 Bergamo - Como.

#TýmZVRPSkóreB
1Inter Milán640217:812
2AC Milán54019:312
3Neapol540110:512
4AS Řím54015:112
5Juventus53209:511
6Atalanta523010:49
7Sassuolo63038:89
8Cremonese62317:89
9Como52216:48
10Lazio621310:77
11Boloňa52125:57
11Cagliari52125:57
13Udinese52125:87
14Parma61233:75
15Lecce61235:105
16Torino61235:135
17Fiorentina50323:63
18Verona60332:93
19Pisa50233:62
20Janov50232:72

