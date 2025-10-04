Inter po Slavii vyzrál i na Cremonu, zářil Bonny (1+3). Přestřelka Lazia s Turínem
Inter Milán po úterní výhře v Lize mistrů nad Slavií porazil v 6. kole italské fotbalové ligy Cremonu 4:1. Na všech gólech se podílel francouzský útočník Ange-Yoan Bonny, jeden dal a u tří asistoval. Inter vyhrál potřetí v řadě a s dvanácti body je v čele neúplné tabulky, Cremona poprvé v sezoně prohrála. Lazio Řím zachránilo gólem z penalty v nastavení bod za domácí remízu 3:3 s FC Turín.
Úterní dvougólový střelec do sítě úřadujícího českého mistra Martínez se prosadil i proti Cremoně, a to v šesté minutě po asistenci Bonnyho. Jednadvacetiletý útočník pak ještě před pauzou sám zvýšil na 2:0 a dvěma asistencemi u tref Dimarca a Barelly v druhém dějství pomohl „Nerazzuri" ke čtyřbrankovému vedení. To svěřenci Christiana Chivua neudrželi, tři minuty před koncem zmírnil porážku hostů Bonazzoli.
Turín se v Římě dostal do vedení zásluhou Simeoneho, ale Lazio ještě do přestávky otočilo skóre dvěma góly Cancellieriho, jenž se prosadil ve druhém kole po sobě. V 73. minut vyrovnal Adams a po vypršení základní hrací doby přiblížil hosty k tříbodovému zisku Coco. Římané ale ke konci třináctiminutového nastavení dokázali ještě vybojovat penaltu a Cataldi zařídil dělbu.
Lazio zažívá nepovedený start do sezony a po šesti kolech má jen sedm bodů. Turínský celek o dva méně stejně jako po vzájemném utkání Parma i Lecce, o jehož první výhře v sezoně rozhodl Sottil.
Výsledky 6. kola italské fotbalové ligy
Lazio Řím - FC Turín 3:3
Branky: 24. a 40. Cancellieri, 90.+12 Cataldi z pen. - 16. Simeone, 73. Adams, 90.+2 Coco
Parma - Lecce 0:1
Branka: 38. Sottil
Inter Milán - Cremona 4:1
Branky: 6. Martínez, 38. Bonny, 55. Dimarco, 57. Barella - 87. Bonazzoli
20:45 Bergamo - Como.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|17:8
|12
|2
AC Milán
|5
|4
|0
|1
|9:3
|12
|3
Neapol
|5
|4
|0
|1
|10:5
|12
|4
AS Řím
|5
|4
|0
|1
|5:1
|12
|5
Juventus
|5
|3
|2
|0
|9:5
|11
|6
Atalanta
|5
|2
|3
|0
|10:4
|9
|7
Sassuolo
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|8
Cremonese
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|9
Como
|5
|2
|2
|1
|6:4
|8
|10
Lazio
|6
|2
|1
|3
|10:7
|7
|11
Boloňa
|5
|2
|1
|2
|5:5
|7
|11
Cagliari
|5
|2
|1
|2
|5:5
|7
|13
Udinese
|5
|2
|1
|2
|5:8
|7
|14
Parma
|6
|1
|2
|3
|3:7
|5
|15
Lecce
|6
|1
|2
|3
|5:10
|5
|16
Torino
|6
|1
|2
|3
|5:13
|5
|17
Fiorentina
|5
|0
|3
|2
|3:6
|3
|18
Verona
|6
|0
|3
|3
|2:9
|3
|19
Pisa
|5
|0
|2
|3
|3:6
|2
|20
Janov
|5
|0
|2
|3
|2:7
|2