Bayern odskočil v čele bundesligy, dal gól po 15 sekundách. Leverkusen i bez Schicka vyhrál

Bayern Mnichov ve Frankfurtu zvítězil 3:0
Bayern Mnichov ve Frankfurtu zvítězil 3:0Zdroj: ČTK / AP / Michael Probst
ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
Lídr německé fotbalové ligy Bayern Mnichov v šestém kole zvítězil ve Frankfurtu 3:0, využil ztráty Dortmundu, jenž remizoval s Lipskem 1:1, a zvýšil svůj náskok v čele na čtyři body. Borussia ztratila body po sérii čtyř výher. Leverkusen bez zraněného Patrika Schicka doma zdolal Union Berlín 2:0.

Bayern překonal obranu Frankfurtu už po patnácti sekundách, nedůrazné hráče domácích potrestala dvojice Gnabry - Díaz, jenž se zapsal mezi střelce. Ve čtrnácté minutě se domácí radovali z vyrovnání, ale Bahoyova výstavní trefa nakonec neplatila pro ruku Doana. Místo toho šel mnichovský tým do dvoubrankového vedení, před uplynutím úvodní půlhodiny se trefil Kane. Dvaatřicetiletý útočník zaznamenal v šestém kole už jedenáctý gól, čímž pokořil další bundesligový rekord. Šest minut před koncem se podruhé prosadil Díaz a určil tak konečný stav.

V Dortmundu už v sedmé minutě otevřel skóre hostující Baumgartner. Lipsko ve třetím utkání v řadě skórovalo v úvodní čtvrthodině a vedle vítězné série zkazilo soupeři také čtyřzápasovou šňůru bez inkasované branky. Bod pro oba týmy zařídil ve 23. minutě Brazilec Couto, jenž se v ligovém ročníku prosadil poprvé.

Schickovi spoluhráči si na domácím hřišti v klidu došli pro výhru nad Unionem. V prvním poločase poslal Bayer do vedení Nizozemec Poku, jenž se prosadil i v minulém kole proti St. Pauli, a konečný výsledek po přestávce zpečetil premiérovou ligovou brankou v dresu Leverkusenu Kamerunec Kofane.

Vítězství ale zastínilo zranění kapitána Grimalda, který krátce před přestávkou po srážce s Kofanem opustil hřiště v bezvědomí na nosítkách se zakrvácenou hlavou. Bayer se posunul na čtvrté místo, Union vyhrál jen jedno z posledních pěti ligových utkání a je dvanáctý.

Augsburg porazil Wolfsburg 3:1 a po sérii čtyř porážek si připsal druhou výhru v sezoně. V tabulce se dostal na třinácté místo před sobotního soupeře, který po vítězství v úvodním kole dvakrát remizoval a nyní si připsal třetí prohru v řadě.

Brémy po dvou porážkách porazily St. Pauli 1:0. Jediný gól zaznamenal už ve druhé minutě belgický útočník Mbangula.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern660025:318
2Dortmund642012:414
3Lipsko64118:813
4Leverkusen632112:811
5Köln631211:910
6Frankfurt630317:169
7Stuttgart53027:69
8Freiburg52129:97
9St. Pauli62138:97
10Hoffenheim62139:127
11Werder62139:147
12Union Berlin62138:137
13Augsburg620411:136
14Wolfsburg61238:105
15Hamburger51222:85
16Mainz51135:64
17Heidenheim51044:103
18Mönchengladbach50235:122
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

