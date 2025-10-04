Bayern odskočil v čele bundesligy, dal gól po 15 sekundách. Leverkusen i bez Schicka vyhrál
Lídr německé fotbalové ligy Bayern Mnichov v šestém kole zvítězil ve Frankfurtu 3:0, využil ztráty Dortmundu, jenž remizoval s Lipskem 1:1, a zvýšil svůj náskok v čele na čtyři body. Borussia ztratila body po sérii čtyř výher. Leverkusen bez zraněného Patrika Schicka doma zdolal Union Berlín 2:0.
Bayern překonal obranu Frankfurtu už po patnácti sekundách, nedůrazné hráče domácích potrestala dvojice Gnabry - Díaz, jenž se zapsal mezi střelce. Ve čtrnácté minutě se domácí radovali z vyrovnání, ale Bahoyova výstavní trefa nakonec neplatila pro ruku Doana. Místo toho šel mnichovský tým do dvoubrankového vedení, před uplynutím úvodní půlhodiny se trefil Kane. Dvaatřicetiletý útočník zaznamenal v šestém kole už jedenáctý gól, čímž pokořil další bundesligový rekord. Šest minut před koncem se podruhé prosadil Díaz a určil tak konečný stav.
V Dortmundu už v sedmé minutě otevřel skóre hostující Baumgartner. Lipsko ve třetím utkání v řadě skórovalo v úvodní čtvrthodině a vedle vítězné série zkazilo soupeři také čtyřzápasovou šňůru bez inkasované branky. Bod pro oba týmy zařídil ve 23. minutě Brazilec Couto, jenž se v ligovém ročníku prosadil poprvé.
Schickovi spoluhráči si na domácím hřišti v klidu došli pro výhru nad Unionem. V prvním poločase poslal Bayer do vedení Nizozemec Poku, jenž se prosadil i v minulém kole proti St. Pauli, a konečný výsledek po přestávce zpečetil premiérovou ligovou brankou v dresu Leverkusenu Kamerunec Kofane.
Vítězství ale zastínilo zranění kapitána Grimalda, který krátce před přestávkou po srážce s Kofanem opustil hřiště v bezvědomí na nosítkách se zakrvácenou hlavou. Bayer se posunul na čtvrté místo, Union vyhrál jen jedno z posledních pěti ligových utkání a je dvanáctý.
Augsburg porazil Wolfsburg 3:1 a po sérii čtyř porážek si připsal druhou výhru v sezoně. V tabulce se dostal na třinácté místo před sobotního soupeře, který po vítězství v úvodním kole dvakrát remizoval a nyní si připsal třetí prohru v řadě.
Brémy po dvou porážkách porazily St. Pauli 1:0. Jediný gól zaznamenal už ve druhé minutě belgický útočník Mbangula.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|6
|6
|0
|0
|25:3
|18
|2
Dortmund
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|3
Lipsko
|6
|4
|1
|1
|8:8
|13
|4
Leverkusen
|6
|3
|2
|1
|12:8
|11
|5
Köln
|6
|3
|1
|2
|11:9
|10
|6
Frankfurt
|6
|3
|0
|3
|17:16
|9
|7
Stuttgart
|5
|3
|0
|2
|7:6
|9
|8
Freiburg
|5
|2
|1
|2
|9:9
|7
|9
St. Pauli
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|10
Hoffenheim
|6
|2
|1
|3
|9:12
|7
|11
Werder
|6
|2
|1
|3
|9:14
|7
|12
Union Berlin
|6
|2
|1
|3
|8:13
|7
|13
Augsburg
|6
|2
|0
|4
|11:13
|6
|14
Wolfsburg
|6
|1
|2
|3
|8:10
|5
|15
Hamburger
|5
|1
|2
|2
|2:8
|5
|16
Mainz
|5
|1
|1
|3
|5:6
|4
|17
Heidenheim
|5
|1
|0
|4
|4:10
|3
|18
Mönchengladbach
|5
|0
|2
|3
|5:12
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup