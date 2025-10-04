Sudí z okresu ve druhé lize! Divák nahradil zraněného asistenta. V neděli řídí tři zápasy
„Prosím publikum, jestli je tu rozhodčí, který má licenci, aby se dostavil do prostoru mezi střídačky,“ znělo reproduktory na Stadionu Kvapilova v zápase Chance Národní Ligy místního Táborska proti Žižkovu (6:1). Výzvu vyslyšel sudí Ondřej Mann, fanoušek domácích, který píská okresní soutěže či mládež a ujal se praporku o šest soutěží výš, než běžně působí.
Ve 36. minutě za stavu 1:0 pro Táborsko zavadil asistent rozhodčího Marek Bělák o ostřikovače, posadil se na trávník a nemohl pokračovat. Ve druhé lize není na všech zápasech přítomen čtvrtý rozhodčí, a tak se hledal náhradník mezi přítomnými diváky. A našel se čtyřiadvacetiletý Ondřej Mann.
Ten měl v plánu se chopit praporku až v neděli, kdy má nabitý program, čekají ho tři zápasy. Nejprve od 10 hodin zápas ligy U15 mezi Kladnem a Teplicemi, od 12 stejné střetnutí o rok mladších fotbalistů. Pak se přesune do Hostouně, kde tamní béčko vyzve v 8. lize (okresním přeboru) Švermov.
Bude však obohacený o cenné zkušenosti. Hlavním sudím druholigového utkání byl totiž Dalibor Černý, který už má přes 100 odpískaných duelů v české nejvyšší soutěži. Po krátké domluvě, rozcvičce a zapojení komunikátorů se Mann vydal za potlesku tribun k postranní čáře.
Po dvacetiminutovém přerušení zápasu přihlížel ofenzivní smršti svých oblíbenců. Ještě do poločasu stihl Lukáš Matějka a Jiří Kateřiňák navázat na gól Jan Buryána. Stejní tři střelci pak přidali gól ve druhém poločase, za hosty korigoval jen krásnou ranou Milan Jirásek.
„Vůbec jsem to nečekal, chtěl jsem to zkusit a myslím, že jsem to odmával dobře,“ popisoval Mann nabytou zkušenost v rozhovoru pro stanici SPORTY TV.
Není divu, že i mediální povinnosti jsou pro něj nové. „Když jsem šel na hřiště, byl jsem nervózní a jsem furt,“ přiznal Mann. „Druhá liga je můj sen a jsem rád, že se to povedlo, že jsem do toho šel,“ dodal.
Táborsko se drtivou výhrou 6:1 dotáhlo bodově na vedoucí Zbrojovku, která má však zápas k dobru.
Nebylo to poprvé, kdy došlo ve druhé lize k této situaci. Letos na jaře musel v zápase olomouckého béčka s Vyškovem zaskočit sudí Robert Šrejma. Ten měl narozdíl od Manna zkušnosti z divize. K zařazení čtvrtých rozhodčích na všechny zápasy profesionální soutěže to však nevedlo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|11
|9
|1
|1
|27:10
|28
|2
Táborsko
|12
|9
|1
|2
|27:11
|28
|3
Opava
|11
|6
|4
|1
|18:7
|22
|4
Artis
|11
|6
|3
|2
|17:12
|21
|5
Žižkov
|12
|6
|2
|4
|17:18
|20
|6
Baník B
|11
|5
|3
|3
|20:13
|18
|7
Ústí
|12
|5
|2
|5
|20:17
|17
|8
Slavia B
|11
|5
|1
|5
|21:12
|16
|9
Prostějov
|11
|4
|2
|5
|13:15
|14
|10
Příbram
|11
|4
|1
|6
|11:20
|13
|11
Jihlava
|11
|3
|3
|5
|13:14
|12
|12
Chrudim
|11
|2
|5
|4
|13:20
|11
|13
Č. Budějovice
|12
|3
|2
|7
|11:22
|11
|14
Sparta B
|10
|3
|0
|7
|6:22
|9
|15
Vlašim
|11
|1
|4
|6
|11:17
|7
|16
Kroměříž
|12
|2
|0
|10
|10:25
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup