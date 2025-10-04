Artis je po obratu už třetí. Táborsko zničilo Žižkov 6:1! Výhra Kroměříže nad Opavou
Fotbalisté Zbrojovky Brno zvítězili v utkání 12. kola Chance Národní Ligy v Ústí nad Labem 1:0 a drží dál první místo v tabulce. Bodově je však vyrovnalo Táborsko, které rozdrtilo Žižkov 6:1, přičemž zápas musel dopískat kvůli zranění asistenta rozhodčí z okresu. Do popředí se dostává i druhý brněnský klub. Artis se po vítězném obratu nad Prostějovem (3:1) dostal na třetí místo. Poslední Kroměříž i v deseti výhrou 1:0 ukončila Opavě ligovou neporazitelnost.
Zbrojovka se od domácí porážky s Prostějovem drží na vítězné vlně. V Ústí rozhodla ve 39. minutě, kdy Klíma odcentroval z levé strany a volný Čavoš zblízka překonal Grigara. Zkušený gólman jinak předvedl řadu povedených zákroků, stejně jako jeho protějšek Hrdina.
Ve druhém poločase měl další velkou šanci Čavoš, ale Grigar jeho střelu vyrazil. Domácí favorita v závěru zatlačili, ani na bod však nedosáhli a zůstali sedmí.
Táborsko v sobotu mělo tři dvougólové střelce. Dvakrát se prosadili Jan Buryán, Jiří Kateřiňák a nejlepší kanonýr soutěže Lukáš Matějka, který v sezoně druhé ligy skóroval už devětkrát.
Zápas poznamenalo zranění asistenta rozhodčího Běláka ze závěru první půle. Následovala neplánovaná pauza trvající zhruba 20 minut, na pomezí pak ve zbytku utkání vypomáhal hlavnímu Černému licencovaný sudí z řad diváků.
Formu potvrdil Artis. Druhý z ambiciózních brněnských klubů otočil duel s Prostějovem a protáhl neporazitelnost už na 12 soutěžních utkání. V týdnu Artis v domácím poháru nečekaně vyřadil po penaltovém rozstřelu prvoligový Liberec. Prostějov v Brně překvapivě vedl, ale Adediran na přelomu poločasů dvěma góly otočil stav a první brankou v novém působišti zpečetil výhru favorita Beauguel. Artis ztrácí na čelo čtyři body.
Opava jako poslední v druholigové sezoně utrpěla porážku. V Kroměříži se prosadil pouze v 62. minutě domácí Zavadil, který svému celku zajistil druhé vítězství z posledních tří kol. Na začátku druhé půle dostali po vzájemné potyčce červenou kartu Araujo-Wilson a opavský Novák.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|11
|9
|1
|1
|27:10
|28
|2
Táborsko
|12
|9
|1
|2
|27:11
|28
|3
Artis
|12
|7
|3
|2
|20:13
|24
|4
Opava
|11
|6
|4
|1
|18:7
|22
|5
Žižkov
|12
|6
|2
|4
|17:18
|20
|6
Baník B
|11
|5
|3
|3
|20:13
|18
|7
Ústí
|12
|5
|2
|5
|20:17
|17
|8
Slavia B
|11
|5
|1
|5
|21:12
|16
|9
Prostějov
|12
|4
|2
|6
|14:18
|14
|10
Příbram
|11
|4
|1
|6
|11:20
|13
|11
Jihlava
|11
|3
|3
|5
|13:14
|12
|12
Chrudim
|11
|2
|5
|4
|13:20
|11
|13
Č. Budějovice
|12
|3
|2
|7
|11:22
|11
|14
Sparta B
|10
|3
|0
|7
|6:22
|9
|15
Vlašim
|11
|1
|4
|6
|11:17
|7
|16
Kroměříž
|12
|2
|0
|10
|10:25
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup