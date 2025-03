SESTŘIHY: Obrat Baníku s Boleslaví. Kliment znovu skóroval, minela Dukly

Nedělní program Chance Ligy otevřela výhra Baníku Ostrava nad Mladou Boleslaví 2:1. Bohemians v Ďolíčku padli 0:1 se Sigmou Olomouc, do Hradce Králové zavítali fotbalisté Karviné a v oslabení vybojoivali remízu 1:1. Kolo v 18.30 zakončí utkání Pardubic s Plzní. V sobotu bylo vrcholem velké pražské derby, ve kterém si Sparta došla k výhře 2:0 nad Slavií. Slovan nevrátil rivalovi na jeho hřišti výprask 0:5 z podzimu. Severočeské derby skončilo remízou 0:0. Dukla remizovala s Teplicemi 1:1 a Slovácko porazilo poslední České Budějovice 2:1.

Minela Hrušky stála Duklu vítězství

Dukla remizovala s Teplicemi 1:1. Skóre otevřel Jakub Řezníček, který načal druhou stovku ligových gólu. Útočník Pražanů ale musel střídat kvůli krvavému zranění kotníku. Zápas směřoval k vítězství týmu z Julisky po dvanácti ligových utkáních, ale v závěru nastavení předvedli minelu Hruška s Vondráškem, kteří při bránění přímého kopu spoléhali v brance jeden na druhého a Michal Bílek se prosadil střelou doprostřed branky.

Liberec podzimní debakl s Jabloncem neodčinil

Severočeské derby mezi Jabloncem a Libercem skončilo bez gólů 0:0. Zápas nenabídl větší brankové příležitosti. Práci měl jablonecký Hanuš jen se střelami z velké vzdálenosti Ivana Varfolomejeva a Josefa Koželuha. Slovan po remíze čeká na vítězství v derby pět zápasů.

Slovácko si poradilo s Dynamem

Slovácko porazilo České Budějovice 2:1. Skóre otevřel po chybě brankáře Colina Andrewa, který špatně vyběhl, Vlasij Sinjavskij. Ještě do poločasu stihl za Dynamo srovnat Ubong Ekpai. Vítězství zařídila týmu z Uherského hradiště trefa Jiřího Klímy, zimní posily z Baníku. Smetanovi svěřenci vyhráli v lize po šesti zápasech, Jihočeši hlásí pátou porážku v řadě.

Sparta ovládla derby, pomohl ji zkrat Chytila

Sparta porazila v derby Slavii 2:0. Letenským dopřál dlouhou početní výhodu Mojmír Chytil za faul na brankáře Petera Vindahla. Využít ji dokázali ve druhém poločase, kdy se nejprve trefil po rohovém kopu Jaroslav Zelený. A poté Lukáš Haraslín, kterému namazal jeho spoluhráč ze slovenské reprezentace Ivan Schranz. „Sešívaní“ stále vedou tabulku, náskok na Spartu mají desetibodový

Baník otočil zápas s Boleslaví

Fotbalisté Baníku potvrdili svou jarní formu i v zápase s Mladou Boleslaví. Skóre sice v 15. minutě po gólu Matyáše Vojty otevřeli hosté, odpověď Ostravy na sebe ale nenechala dlouho čekat. Ve 32. minutě po prudkém centru Tomáše Riga srovnal stav Filip Kubala. O tři minuty později pak nádhernou střelou z volného přímého kopu zápas na koečných 2:1 otočil Michal Kohút. Baník tak upevňuje svou pozici v první čtyřce, Boleslav zůstává na sedmé příčce ligové tabulky.

Kliment v Ďolíčku upevnil pozici nejlepšího střelce

Sigma Olomouc ve Vršovicích nedopustila překvapení a dokráčela si k nejtěsnější možné výhře 1:0. Výsledek v 15. minutě z pokutového kopu zařídil nejlepší ligový střelec aktuálního ročníku Jan Kliment. Olomouc po výhře odskočila sedmé Mladé Boleslavi, na kterou má čtyřbodový náskok a drží se na šestém místě Chance Ligy. Bohemians se nadále trápí, z posledních čtyř utkání vybojiovali pouze dva body.

Karviná v Malšovické aréně vydřela cenný bod

Nejvýraznějším mužem duelu mezi Hradcem Králové a Karvinou byl gambijský útočník Ebrima Singhateh. Nejprve ve druhé minutě utkání bleskově otevřel skóre a poslal hosty do překvapivého vedení. O 25 minut později ale za podražení protihráče viděl červenou kartu. Oslebaná Karviná do pěti minut inkasovala, trefil se hostující Tom Slončík. Další branky už v zápase nepadly, a to i proto, že na každé straně po jednom gólu odvolal VAR.

Pardubice - Plzeň