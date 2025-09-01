Předplatné

Vydra kvůli zranění vypadl z nominace reprezentace. Nahradí ho nováček Karabec

Z nominace české fotbalové reprezentace na zářijové zápasy v Černé Hoře a se Saúdskou Arábií vypadl těsně před srazem kvůli zranění plzeňský útočník Matěj Vydra. Trenér Ivan Hašek místo něj povolal ofenzivního univerzála Adama Karabce z Lyonu, který se do národního A-týmu dostal poprvé. Reprezentace o tom informovala na webu FAČR.

Vydra se měl vrátit do národního mužstva po téměř čtyřech letech, v neděli v ligovém duelu v Liberci si ale přivodil svalové zranění. „Je to pro nás nepříjemná situace. Matěj hraje v dobré formě a věřili jsme, že pomůže i národnímu týmu,“ uvedl Hašek, jehož svěřenci se v poledne sešli v Praze. V pátek nastoupí k utkání kvalifikace mistrovství světa v Černé Hoře a o tři dny později v přípravě v Hradci Králové přivítají Saúdskou Arábii.

