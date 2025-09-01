Předplatné

Přestupový rekord Anglie padl! Největší sága léta je u konce. Isak v Liverpoolu

Alexander Isak dokončil přestup do Liverpoolu
Alexander Isak dokončil přestup do LiverpooluZdroj: Liverpool FC
Alexander Isak dokončil přestup do Liverpoolu
Alexander Isak dokončil přestup do Liverpoolu
Alexander Isak celé léto trénoval individuálně
4
Petr Fantyš
Anglie - Premier League
Tento přestup se řešil celé léto a definitivní konec přišel až v poslední den letního transferového období. Útočník Alexander Isak po dlouhých tahanicích nakonec přece jen zamířil do Liverpoolu, který Newcastlu vysázel rekordních 150 milionů eur (3,66 miliardy korun) a udělal z něj nejdražšího hráče Premier League v historii. „Cítím se skvěle. Cesta až sem byla dlouhá, ale jsem nadšený, že jsem součástí tohoto týmu. Chci vyhrát všechno,“ vzkázal po příchodu nový nejnákladnější fotbalista v Anglii.

Obhájci titulu nejsledovanější ligy světa se vůbec nedrží zkrátka a podruhé za léto Liverpool překonává finanční tabulky nejdražších přestupů směrem do Anglie. Na začátku léta posílil Reds Florian Wirtz z německého Leverkusenu, za něhož gigant z Merseyside neváhal zaplatit 125 milionů eur a nyní už tak obrovskou ofenzivní sílu mužstva ještě vylepšuje přidáním švédského kanonýra.

A tenhle přestup se opravdu nerodil snadno. Isak měl údajně naznačovat už minulé léto, že sezona 2024/25 bude jeho poslední za Newcastle. Následně se dostal do fantastické formy a 23 ligovými zásahy vystřílel svému klubu vstupenku do Ligy mistrů. Tu už si v černo-bílém dresu ovšem nezahraje.

Prakticky od začátku letního přestupového období se řešil Švédův možný přesun a nyní již několik týdnů dával jasně najevo, že si z dlouhé řady nápadníků vybral Arneho Slota a jeho Liverpool. „Klub zná můj postoj už dlouho. Když se poruší sliby a ztratí důvěra, tak vztah nemůže pokračovat. Přesně tak to teď cítím, a proto je změna v nejlepším zájmu všech,“ stálo mimo jiné v hráčově dva týdny starém prohlášení.

Současný zaměstnavatel však i přesto komplexního střelce odmítal uvolnit a přispěchal s vlastním vzkazem: „Naše podmínky pro prodej v létě zatím nebyly splněny a neočekáváme, že by k tomu mělo dojít,“ oznámil Newcastle.

Tři nejdražší přestupy léta

Vpředvečer „deadline day“, tedy posledního dne přestupového okna, nakonec ovšem klub kývl na nabídku 150 milionů eur, která dorazila z Anfieldu. Původně sice „straky“ požadovaly ještě o pár milionů tučnější sumu, ale vyhrocená situace je nakonec donutila lehce polevit.

„Jsem hlavně šťastný, že už je všechno hotové a můžu se vrátit zpátky do práce. Těším se, až uvidím spoluhráče i fanoušky a všem se tady představím,“ říká Švéd, jenž v novém působišti podepsal smlouvu do roku 2031.

Liverpool tak pokračuje ve velkolepé letní mánii, kdy se postaral hned o tři nejdražší přestupy. Vedle Isaka a Wirtze totiž přivedl ještě Huga Ekitikého z Frankfurtu za 95 milionů eur. Tým doplnili také Miloš Kerkez, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni, Ármin Pécsi a Freddie Woodman.

Dohromady tak nákupy Liverpoolu přesáhli částku 490 milionů eur, čímž klub překonal dosavadní britský rekord jednoho přestupového okna, který drží Chelsea z léta 2023.

Newcastle se celé léto porozhlížel po případné záplatě za Isaka a nakonec ho nahradil dvěma zvučnými jmény. Už o víkendu „straky“ podepsaly obrovitého Němce Nicka Woltemadeho ze Stuttgartu za 85 milionů eur a v závěru okna navíc dotáhly také Yoane Wissu z Brentfordu za 63 milionů eur.

