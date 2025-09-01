Předplatné

Kobylík o přestupech: Priske je top posila. Sigma reaguje dobře, Hapala je mi líto

Hrozí Baníku sešup jako v letech 2004 a 2010? Sigma kromě Berana kouká i na Ghaliho
Sparťanský kouč Brian Priske během domácího duelu se Zlínem
Záložník Abdoulaye Sylla na tiskové konferenci před odvetou s Malmö
Albion Rrahmani ze Sparty slaví gól na svoje narozeniny v utkání proti Zlínu
Týmu Pavla Hapala se nepovedl úvod do sezony
Matěj Šín z Ostravy
Albion Rrahmani slaví svou druhou branku proti Zlínu
Ostravský útočník Erik Prekop v souboji s Abdoulayem Syllou z Olomouce
Chance Liga
Zbývají poslední dny k tomu, aby sportovní manažeři doladili poslední detaily v kádrech. Přestupové okno skončí v Česku příští pondělí. Fotbalový expert David Kobylík zhodnotil pro deník Sport a web iSport současné změny v týmech Chance Ligy i prvních sedm kol. Kdo vypadá nejlíp a kdo ho zklamal?

Kdo je zatím nejlepší posilou?
„Brian Priske na lavičce Sparty, protože on je změnou všeho. Je skvělý trenér. Z hráčů mě zaujal Pavel Kadeřábek. I když nepřevyšuje výkonnostně jiné hráče, stal se pro mě osobností ligy. Má sparťanské srdce, neuvěřitelně pracuje pro tým a pozvednul kabinu. A zároveň se Plzni jednoznačně povedl Karel Spáčil.“

Zapadl do základní sestavy, odehrál kvalifikační utkání Ligy mistrů.
„Ten borec měl být v nároďáku, kdyby neměl otřes mozku. Stal se obrovskou posilou a pro Viktorku může jít o zajímavý finanční zisk. Povedlo se mu EURO jednadvacítek a myslím, že už teď se mohou bavit o dvojnásobném prodeji.“

Přestupové okno končí v Česku příští pondělí a spekuluje se o dalších velkých transferech. Může do toho ještě šlápnout Sigma, která jedná o Ahmadu Ghalim a Michalu Beranovi?
„Olomouc má bonus v podobě Konferenční ligy, mají desítky milionů navíc. A taky silného majitele. Sigma má na soupisce třeba třicet hráčů, ale všechny stejné.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

