Kobylík o přestupech: Priske je top posila. Sigma reaguje dobře, Hapala je mi líto
Zbývají poslední dny k tomu, aby sportovní manažeři doladili poslední detaily v kádrech. Přestupové okno skončí v Česku příští pondělí. Fotbalový expert David Kobylík zhodnotil pro deník Sport a web iSport současné změny v týmech Chance Ligy i prvních sedm kol. Kdo vypadá nejlíp a kdo ho zklamal?
Kdo je zatím nejlepší posilou?
„Brian Priske na lavičce Sparty, protože on je změnou všeho. Je skvělý trenér. Z hráčů mě zaujal Pavel Kadeřábek. I když nepřevyšuje výkonnostně jiné hráče, stal se pro mě osobností ligy. Má sparťanské srdce, neuvěřitelně pracuje pro tým a pozvednul kabinu. A zároveň se Plzni jednoznačně povedl Karel Spáčil.“
Zapadl do základní sestavy, odehrál kvalifikační utkání Ligy mistrů.
„Ten borec měl být v nároďáku, kdyby neměl otřes mozku. Stal se obrovskou posilou a pro Viktorku může jít o zajímavý finanční zisk. Povedlo se mu EURO jednadvacítek a myslím, že už teď se mohou bavit o dvojnásobném prodeji.“
Přestupové okno končí v Česku příští pondělí a spekuluje se o dalších velkých transferech. Může do toho ještě šlápnout Sigma, která jedná o Ahmadu Ghalim a Michalu Beranovi?
„Olomouc má bonus v podobě Konferenční ligy, mají desítky milionů navíc. A taky silného majitele. Sigma má na soupisce třeba třicet hráčů, ale všechny stejné.