Velký návrat Dreksy po osmi měsících. Čisté konto a výhra nad Baníkem | iSport.cz

Nastoupil jste po osmi měsících a hrál jste naprosto bez problémů, souhlasíte?

„Bez problémů? To se vám zdálo, v 25. minutě jsem se moc suverénně necítil. Ne, kluci mi strašně pomohli, hráli super, v tom musíme pokračovat.“

Jak jste se cítil ve 25. minutě?

„Přemýšlel jsem, co budu dělat o poločase. Musel jsem se hecnout, o poločase rozmasírovat, nakopnout se. A musím říct, že ve druhém se mi hrálo líp. Baník pak už neměl tolik jakoby závarů. Fakt jsme druhý poločas hráli ještě líp. Bylo to super.“

Říkal jste, že vám spoluhráči pomohli. Nepomohl jste spíš vy jim? Burcováním, dirigováním obrany.

(usměje se) „Nevím, hráč po osmi měsících, když přijde, tak spíš pomoc potřebuje. Naskočit do toho. Pomohli mi. Miňo (Rundič) a Krivi (Krivák) vedle hráli super, Buďa (Budínský) před námi fantasticky. Strašně moc mi pomohli.“

Předvedl jste i několik nekompromisních odkopů, je i tohle cesta?

„Jednoznačně je to cesta, dostávali jsme strašně moc gólů. Snažili jsme se hrát jednoduše. Po pauze neudělat chybu a prostě to uklízet. Máme vepředu silného Wagiho (Wágnera), z jedničky jsem se to snažil hrát i na něj. Taky předvedl výborný výkon.“

Nakolik vás nakopl trenér Straka svou energií a pozitivním přístupem?

„Pozitivním přístupem stoprocentně. Když jsem kluky sledoval předtím a teď, je to strašně vidět. Sebevědomí. Musíme tak pokračovat, protože pohled na tabulku je hrozivý. Pro nás to nic neznamená.“

