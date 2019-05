Jílek a Sparta: klub představil nového kouče, má na Letné smlouvu na tři roky | iSport.cz

13:02 Tisková konference Sparty s Tomášem Rosickým a novým trenérem Václavem Jílkem skončila.

12:59 Budou klíčová předkola evropských pohárů? "Asi to nevnímám z pohledu svého postavení, ale spíš z pohledu Sparty jako klubu, kterému poslední ročníky v Evropě nevyšly. Musíme udělat maximum, abychom předkola zvládli. Je to pro klub hodně důležité," odpověděl Jílek na dotaz Sportu.

12:55 Jaký je Jílkův pohled na Guélora Kangu? "Pokud trenér nemá osobní zkušenost s hráčem, je složité říkat něco dopředu. Kangu vnímám jako kontroverzního hráče, tak působí na veřejnosti. Dovedu si představit hru bez Kangy i s Kangou, ale to, jakým směrem se to budeme ubírat, se ukáže v nejbližších týdnech na začátku přípravy," řekl Jílek.

12:53 Rosický komentuje, zda zpětně nelituje toho, že v zimě nechal ve funkci trenéra Zdeňka Ščasného. "Byla to velice turbulentní sezona od chvíle, co jsem nastoupil do funkce. Prožil jsem si skoro všechno, co pozice sportovního ředitele nabízí. Třetí místo je absolutní minimum co jsme si dali za cíl poté, co jsme na podzim skončili pátí. Chtěli jsme vyhrát pohár, což se nám nepodařilo. Kolísavé výkony vedly k odvolání trenéra Ščasného, progres nebyl tak silný, jak jsme doufali. Ale v tabulce jara jsme drželi krok se Slavií i Plzní. Tím, že Zdeněk Ščasný zůstal ve funkci, bylo v pořádku. Tým potřeboval zkušeného trenéra. Povedla se mu integrace mladých hráčů Hložka a Drchala. Přetváří se i prostředí v klubu," popsal Rosický.

12:48 Odpověď k možným letním posilám... "S Tomášem probíhá intenzivní komunikace a i se skautingovým týmem. Bavíme se o pozici středního záložníka jako o pozici, která je nutná posílit. Pak je otázkou typologie hráče. Určitě je to post, na který bychom někoho rádi přivedli. Za mě je lepší si hráče detailně prověřit, než udělat krok vedle. Je to pro nás jedna z hlavních otázek, jak kádr posílit," řekl Jílek k dalším možným posilám.

12:44 Jílek popsal nejbližší program po nástupu do funkc: "Začínáme v pondělí 17. června. Doba do startu soutěže je velmi krátká. Hráči si v tuhle chvíli potřebují po náročné a dlouhé sezoně vyčistit hlavy, aby přišli odpočatí a mohli jsme s nimi pracovat. Myslím, že čtyřtýdenní doba přípravy je dostatečně dlouhá na to, abychom zapracovali na principielních taktických věcech a už od začátku sezony se tak prezentovali."

12:42 "Po odvolání trenéra Ščasného jsme si řekli okruh kandidátů, pak jsem dostal mandát, abych trenéra vybral. Cítím podporu od lidí, kteří jsou nade mnou. Věřím, že jsem udělal dobré rozhodnutí a trenér Jílek bude správný renér, který posune Spartu dopředu," řekl Rosický.

12:40 Tomáš Rosický popisuje, jak probíhal výběr nového trenéra. "Trenér Jílek byl v úzkém kruhu kandidátů. Jeho rukopis je v souladu s tím, jak by se Sparta měla ubírat a prezentovat, aby tým nebyl závislý na jednotlivcích. Aby to nebylo jen o výkonu a výsledku, ale i o zlepování hráčů, kteří mu projdou rukama. Má dostatek zkušeností, aby byl se Spartou úspěšný, prošel si i složitým obdobím v Olomouci," řekl Rosický.

12:36 S jakými cíli jde Jílek do Sparty? "Nechtěl bych v tuhle chvííli říkat cíl sportovní, ten je historicky daný. Sparta chce hrát každý rok o titul a sbírat poháry. V prvním kroku chci vybudovat silný tým a nastavit pevnou organizační strukturu. Ta vize je naprosto zřejmá, díky ní jsem do Sparty šel. Druhá věc je toho, co se bude dít na hřišti, to je otázka na náš nejužší realizační tým. Je třeba si přiznat, že umístění v předchozích ročnících neodpovídá ambicím klubu. Chceme se postupnými kroky dostat k tomu, aby Sparta byla silná a měla respekt soupeřů. Teď vidím, že dva české kluby jsou o kousek před Spartou."

12:33 Jako první se ptají přítomní fanoušci. Jak bude Jílek zvládat tlak? "Vždycky to pramení z toho, jak si trenér tlak připouští. Lehkou pozápasovou přestřelku s novináři po posledním zápase Olomouce nejde slučovat s pozicí trenéra Spaty. Nepřicházím s tím, že bych podléhal tlaku, naopak abychom vytvořili fungující tým a tlaku odolávali společně."

12:32 Tomáš Rosický představil nového trenéra a řekl, že Jílek dostal od Sparty smlouvu na tři roky.

12:30 Tisková konference začala, přítomní jsou nový trenér Sparty Václav Jílek a sportovní ředitel Tomáš Rosický.

12:07 Rosický popsal, jak hledal nového kouče: "Od vedení klubu jsem dostal mandát, abych vybral nového trenéra, dal jsem si na tom hodně záležet. Nebyl to jedoduchý proces, než jsem udělal konečné rozhodnutí. Trenér je nositel hodnot klubu, který reprezentuje, je nejvíc vidět. Měl by zlepšovat hráče a začleňovat mladé z naší akademie, tým naučit a vtisknout mu herní styl tak, aby mužstvo nebylo závislé na jednotlivcích. Měl by také mít dostatečnou zkušenost na to, aby byl ve Spartě úspěšný. Tohle byla naše jasná kritéria, podle kterých jsme hledali. Věřím, že nás nový trenér posune dopředu."

11:58 O novém trenérovi promluvil na klubovém webu Sparty sportovní ředitel Tomáš Rosický. Prozradil, že kouč dostal kontrakt na tři roky, aby mohla fungovat dlouhodobá spolupráce. "Projevilo se to do délky kontraktu, věřím, že jsme udělali ve všech parametrech dobré rozhonutí a nový trenér povede Spartu po dobé cestě," řekl Rosický.

10:55 Tisková konference za účasti sportovního ředitele Tomáše Rosického a nového kouče se bude konat v tiskovém centru v GENERALI Areně na Letné od 12.30 hodin.

9:42 Podle informací deníku Sport se letenský klub domluvil se Sigmou v úterý na odstupném, které by za příchod trenéra Jílka mělo činit pět až šest milionů korun. Opačným směrem by naopak na hostování mohl zamířit talentovaný Zinedin Mustedanagič. Více čtěte ZDE »

9:17 Bořka Dočkala odstavila operace achilovky minimálně do září mimo hru, budoucnost Guélora Kangy je nejistá. A Sparta je rázem v situaci, že na pozici tvořivého středopolaře potřebuje posílit. Podle informací iSport.cz si proto v Jablonci vyhlédla záložníka Michala Trávníka. Spolu s ním by do svého kádru na druhý pokus ráda získala i stopera Davida Lischku. Více čtěte ZDE »

8:30 Zdeněk Ščasný byl odvolán na konci dubna, jeho místo zaujal asistent Michal Horňák. Od té doby fanoušci Sparty čekají na jméno nového kouče. Dočkají se dnes. Letenský klub vypálí jméno nového velitele lavičky na tiskové konferenci ve 12 hodin.

