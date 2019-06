Videa bude víc. VAR ale není omluva pro chyby sudích, říká šéf ligy | iSport.cz

Byla to pořádná rána. Samotný finiš dlouhé sezony, baráž o účast v první lize, přinesla rozhořčení na straně druholigových týmů Brna a Jihlavy. Ta dokonce zveřejnila prohlášení, v němž ostře kritizovala situaci v tuzemském fotbale, vyzvala kluby, aby se společně ohradily proti nekalým praktikám a požaduje změny v komisi rozhodčích i případnou rezignaci předsedy fotbalové asociace Martina Malíka, pokud nezjedná pořádek.

Jak budete reagovat na prohlášení Jihlavy?

„Devatenáctého června máme ligové grémium. To je platforma, kde by si zástupci klubů měli říct, jestli jsou, nebo nejsou spokojeni s tím, co se ve fotbale děje. Ještě předtím zasedá ligový výbor, kde budeme hodnotit sezonu i baráž, která zvedla emoce. A budeme se zabývat i prohlášením Jihlavy. Nemůžu názory klubů předjímat.“

Budete řešit i fungování současné komise rozhodčích?

„I to může z jednání vzejít. Ale komise a vše, co s ní souvisí, je dnes výlučně v kompetenci FAČR, ona je za to odpovědná. My s tím nemůžeme dělat nic. I od UEFA je to nastavené tak, že ligy nesmějí do fungování komise rozhodčích zasahovat.“

V komisi však máte mít jako LFA svého zástupce, který tam od rezignace Petra Mlsny chybí. A můžete například usilovat o to, aby měl na starosti nasazování sudí na zápasy.

„Máte pravdu, že nemáme za LFA obsazené místo. Po rezignaci Petra Mlsny jsme žádného nenominovali. Naším úkolem je někoho najít, ale že by se do toho někdo hrnul…“

Může nebo měl by mít větší kompetence?

„Je to věc další dohody, jak by měla Komise rozhodčích fungovat. Je to kolektivní orgán. V každém případě je jasné, že základním atributem dobrého fungování komise rozhodčích je její důvěryhodnost a to zejména u široké fanouškovské obce.“

Souhlasíte s tím, že rozhodčí baráž znehodnotili? A že na ní chyběl VAR?

„Bál jsem se jedné věci, nebo spíš jsem na ni byl zvědavý: jak dopadne sportovní konfrontace. Ale zápasy byly vyrovnané. Jestli máme problém s výkony rozhodčích, to není věc baráže nebo nadstavby. Chci ale zdůraznit jednu věc: neberme si VAR jako záminku, abychom tím omlouvali výkony rozhodčích. Opravdu nechci, aby to sklouzávalo k tomu, jestli zápas sudí odpískali líp nebo hůř, protože tam bylo nebo nebylo video.“

Bylo přesto možné, aby video na baráži asistovalo?

„Pro druhou ligu pro použití VAR vůbec nemáme povolení. Nejsou pro něj schválené stadiony.“

Třicet kol je málo, nadstavbu chci alespoň na tři sezony

Jak celkově hodnotíte využití videorozhodčího v lize?

„Pozitivně. Fatálních omylů, neregulérních gólů, vymyšlených penalt dramaticky ubylo, i když se samozřejmě ne všechno povedlo na sto procent. Ale nikdy to nebude úplně stoprocentní. Jinou věcí je, že VAR ukazuje na problém, který podle mého názoru fotbal má: nejednoznačný výklad pravidel.“

Jak to bude s videem v příští sezoně?

„Od příští sezony ho budeme mít na čtyři ligové zápasy a doufám, že od jara bude na pěti. Tam dohlédnu, na to umíme zajistit peníze. LFA dělá a udělá všechno pro to, aby byl VAR na co největším množství zápasů. Je potřeba si uvědomit, že to, že je v naší lize používán, je primární zásluhou LFA a budeme otevřeni tomu, abychom s FAČR rozšíření videa maximálně podporovali. O videu toho už bylo řečeno mnoho a opět zdůrazňuji – nepoužívejme VAR jako záminku k tomu omlouvat jeho nasazením nebo nenasazením výkony rozhodčích.“

Pojďme k celé sezoně. Jste po premiéře s nadstavbou stále stejně přesvědčen, že ji liga potřebuje?

„Jsem přesvědčen o tom, že třicet ligových utkání je málo, že sezona v Čechách musí být delší. A jsou jen tři možnosti, jako toho docílit. Snížit počet účastníků a hrát vícekolově nebo zvýšit počet účastníků. Anebo zachovat počet na šestnácti a zvolit nějakou formu nadstavby. Snížení počtu účastníků je zaprvé neprosaditelné a zadruhé si myslím, že automaticky nevede ke zvýšení kvality ligové soutěže. Zvýšení počtu účastníků by zase ubralo na kvalitě druhé ligy. Rozhodli jsme se proto pro nadstavbu a měli na stole mnoho variant – s tím, že po určité době si vše vyhodnotíme. Já bych ale chtěl, aby to byly alespoň tři sezony.“

Hodnotí se vášnivě už od začátku…

„Samozřejmě slyším kritické hlasy, ale také jsem si zvyknul, že jsme země, kde od začátku kritizujeme úplně všechno. Velké soutěže nadstavbu nepotřebují, jsou na odpovídajících trzích, jsou to globální značky, víc účastníků odehraje víc zápasů. Důvod, proč jsme byli přesvědčeni o nutnosti zavedení nadstavby u nás, je jasný: třicet kol je prostě málo. Extrémně málo. Prakticky žádná z prvních dvaceti lig v Evropě na ně nehraje. To je fakt. Ano, rozumím výtkám Slavie, která vyhrála pohár a dostala se do čtvrtfinále Evropské ligy, ona tento problém neřeší. Pak máte zápasů hodně. A velký respekt za to, jak všechno zvládla.

Máte skutečně pocit, že týmy stojí o víc zápasů? Že je jejich kádr „utáhne“?

„Nevím, jestli musí rozšiřovat kádry. Je to hlavně problém týmů, které nastupují ve více soutěžích a mají ambice v evropských pohárech. U Karviné je to specifické, hrála o záchranu. Ale Zlín usiloval o místo v evropském poháru. Nebyly to neatraktivní zápasy, a jestli tomu neodpovídaly návštěvy, je to širší problém.“

Kritice některých hráčů a trenérů jsem se nestačil divit...

Vnímáte argument fanoušků, že jsou fotbalem přesyceni? Návštěvy tomu napovídají…

„Byly tu i objektivní faktory. Dvanáct let se setkávám s argumentem, že hrajeme fotbal v zimě, a ne v létě. Pak ho hrajeme v květnu – a bylo pět a půl stupně. A v únoru bylo osm. První půlka května byla teplotně extrémní, věřím, že příštích deset let už tak studený nebude. Velkou roli hrálo i hokejové mistrovství světa na Slovensku. Kdyby bylo například v Lotyšsku, tak takovou pozornost nepřipoutá. Brali jsme to v podstatě tak, jako by bylo mistrovství světa u nás, mediální prezentace hokeje byla extrémní. Ale to je život. Musíme se z toho také nějak poučit. Projevilo se i to, že jeden ze tří největších klubů, Sparta, měla problémy s fanoušky. Kdyby ne, návštěvy má vyšší.“

Pokud jde o nejsledovanější skupinu o titul, nebyl zásadní problém v tom, že v polovině zápasů o nic nešlo?

„V této sezoně to tak vyšlo. Kouzlo nadstavby bylo dobře vidět v poslední skupině, dole se bodové rozdíly strašně rychle stíraly. Nikde není psáno, že to příště nemůže být naopak.“

Nejvíc pochybností od začátku budila skupina o Evropskou ligu. Jsou podle vás pryč?

„Je to složité a i o tom se můžeme bavit. Mladá Boleslav se k Evropské lize dostala zaslouženě, musela vyhrát těžké zápasy, hlavně ten rozhodující v Ostravě, kde přišlo deset tisíc lidí. I když možná měla v prvním kole play off trochu štěstí, protože s Teplicemi bylo po prvním utkání rozhodnuto. Musíme mít zájem poslat do Evropy klub, který má nejvyšší pravděpodobnost tam něco uhrát.“

Co říkáte na kritiku přímo ze hřiště, která se během sezony ozývala?

„Když jsem slyšel komentáře některých hráčů, nestačil jsem se divit. Předpokládám, že když má hráč profesionální smlouvu s podmínkami, jaké má, bude k výkonu práce přistupovat jinak… Ale to chce asi delší čas.“

Nešlo jen o hráče, ale i trenéry.

„Některá vyjádření mi přišla neprofesionální a bez respektu. U trenérů to chápu víc než u hráčů, myslím, že i oni si po druhém třetím ročníku zvyknou. Jsem skálopevně přesvědčen, že dlouhodobým strategickým cílem českého fotbalu musí být mít na podzim v evropských pohárech čtyři zástupce a dva v nich i na jaře. To určuje úspěšnost ligy. Nějakým způsobem se nám to teď daří a my pro to musíme vytvořit maximální podmínky. A je výhoda, jít do kvalifikace o poháry z rozehrané soutěže. To samé na jaře. Tenhle benefit prodloužené sezony by si trenéři měli uvědomit.“

Plánujete už nyní alespoň nějaké drobné úpravy ligového formátu?

„Vždycky se snažíme začít u sebe, co jsme mohli udělat jinak. Určitě neuvažujeme o dramatických, fatálních změnách. Ale budeme se zabývat vloženým kolem nadstavby, jestli ji nejsme schopni odehrát bez něj. Není to naše specifikum, kdekoli přijde míň lidí. Detailně řešit budeme i začátky utkání. Budeme se zabývat i prezentací nadstavby. A jedna z variant je rozvrstvení zápasů ve skupině o titul.“

Nadstavbu si schválily kluby, jaké jsou nyní jejich postoje?

„Bavil jsem se neformálně a názory jsou veskrze kladné. Nadstavbu bude vždycky kritizovat ten, kdo bude po třiceti kolech první nebo půjde do baráže. Ti mohou jen ztratit. Je potřeba odehrát alespoň tři ročníky a pak se můžeme bavit o zásahu do systému.“

DEBATA SPORTU: Průvan v kabině Sparty je nereálný. Jílek působí sebevědomě