Cizinci, kteří zmizeli z Česka: debut v Číně, parťák Balotelliho i exotika

Jednoho zlákaly čínské peníze, další se s povykem vrátil „domů" a vyhrává trofeje. I takové jsou osudy fotbalových cizinců, kteří se objevili v první české lize a pak zase zmizeli. Mezi nimi momentálně rezonuje i jméno Mihaila Ristiće, na kterého tři roky po zklamání ve Spartě ukázala slavná Benfica Lisabon. Redakce iSport.cz vybrala hned osm zajímavých zahraničních fotbalistů. Jak si po odchodu z českých ligových trávníků vedou?

Tal Ben Chaim, 32 let (Maccabi Tel Aviv) Za éry italského kouče Andrea Stramaccioniho ve Spartě zamířil do první české ligy jako obávaný střelec. Letenští za izraelského reprezentanta Tala Ben Chaima zaplatili tehdy rekordních 77 milionů korun, jenže ofenzivní záložník zklamal. V nejvyšší české soutěži odehrál za dvě sezony pouze dvacet zápasů, gól nedal a v létě roku 2020 se vrátil do Maccabi Tel Aviv. V uplynulém soutěžním ročníku nastoupil v dresu izraelského celku ke třiadvaceti ligovým zápasům, vstřelil pět branek a svému mužstvu pomohl ke třetímu místu. Smlouva v klubu mu vyprší na konci června, zpět do reprezentace už má ve dvaatřiceti letech zřejmě daleko... Tal Ben Chaim na tréninku Sparty Praha • Foto Martin Sekanina (Blesk)

V první české lize zazářil a vryl se do paměti jak fanouškům Slavie, tak i Sparty. Teď se rumunský fotbalista Nicolae Stanciu pokusí zaujmout v Číně. Devětadvacetiletý šikovný záložník v zimě přestoupil do Wu-chanu Three Towns a první zápas v novém celku odehrál teprve minulý pátek. V úvodním duelu sezony jeho tým porazil Che-pej vysoko 4:0, Stanciu absolvoval devadesát minut. Podmaní si technickými góly i finesami také čínskou ligu?

Guélor Kanga, 31 let (CZ Bělehrad) Zatímco ve Spartě se radoval jen z triumfu v českém poháru a s povykem odešel, v uplynulé sezoně záložník Guélor Kanga získal s celkem Crvena Zvezda Bělehrad double. Srbskou ligu ovládl se spoluhráči o dva body před městským rivalem Partizanem, k prvnímu místu přispěl gabonský reprezentant dvěma trefami. Při vítězství 2:1 ve finále tamějšího poháru odehrál devadesát minut a obdržel žlutou kartu. Naposledy v sobotu pak odehrál celé utkání za národní tým v prvním kole kvalifikace Poháru afrických národů, Gabon vyhrál nad Demokratickou republikou Kongo 1:0. Bývalý hráč Sparty Guélor Kanga při mistrovských oslavách • Foto Facebook FK Crvena Zvezda Bělehrad

Mihailo Ristić, 26 let (Benfika Lisabon) Zatímco ve Spartě se vůbec neprosadil, teď ho uloupila slavná Benfica Lisabon. Krajní obránce Mihailo Ristić se v pražském celku pouze mihl. Při hostování z Krasnodaru v sezonách 2017/18 a 2018/19 naskočil za rok pouze do tří ligových zápasů, v nichž nasbíral 35 odehraných minut. Jenže po přestupu do francouzského Montpellieru nyní šestadvacetiletý srbský reprezentant ožil, vydobyl si místo v základní sestavě a v tomto přestupovém období se coby volný hráč upsal Benfice až do června roku 2026. Aktuálně bojuje i za národní tým v Lize národů, v neděli si připsal pětačtyřicet minut při vítězství Srbska 4:1 nad Slovinskem. Sparťanská kariéra Mihaila Rističe došla k rychlému konci, teď podepsal smlouvu s Benfikou Lisabon • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Simon Deli, 30 let (Adana Demirspor) Ve Slavii patřil ke stěžejním hráčům, zato v Turecku se momentálně o místo v základní sestavě dost pere. Střední obránce Simon Deli po konci hostování u „sešívaných“ zamířil do celku Adana Demirspor, kde v závěru sezony často vysedával pouze na lavičce. Jeho tým i s italským útočníkem Mariem Balotellim ve dvacetičlenné tabulce turecké ligy obsadil devátou pozici, Deli naskočil do devatenácti zápasů a gólově se neprosadil. Zaznamenal jen jednu asistenci a dvě žluté karty. Naopak se zdá, že v reprezentaci Pobřeží slonoviny je jistotou, v prvním kole kvalifikace Poháru afrických zemí při výhře 3:1 nad Zambií absolvoval devadesát minut. Cizinci mluvící česky: překvapil Belgičan i Řek, Džeko nezapomněl ani po letech Video se připravuje ...

Joel Ngandu Kayamba, 30 let (Samsunspor) Ještě na podzim oblékal dres plzeňské Viktorie, jenže pod náročným koučem Michalem Bílkem nezářil. Křídelní hráč Joel Kayamba ve čtrnácti prvoligových zápasech dal jeden gól a letos v únoru z nejvyšší české soutěže zmizel na hostování. Krátce zakotvil v Turecku, až ve druhé lize. A v Samsunsporu zdaleka nepatřil mezi hvězdy, vždyť třicetiletý rychlík v jedenácti zápasech na sebe upozornil pouze dvěma žlutými kartami. Aby toho nebylo málo, oproti únorovému reprezentačnímu srazu Demokratické republiky Kongo tentokrát v nominaci schází. A co s ním bude dál? Na další působení v Plzni to nevypadá, o pokračování spolupráce nemá podle informací iSport.cz zájem ani jedna strana. Záložník Viktorie Plzeň Joel Kayamba • Foto Michal Beranek / Sport

David Moberg Karlsson, 28 let (Urawa) Ve Spartě odehrál 71 ligových zápasů, dal devatenáct branek a k nim přidal šestnáct asistencí. Přesto švédský krajní záložník David Moberg Karlsson pod někdejším koučem Letenských Pavlem Vrbou ztrácel svou pozici, až letos v lednu kývl na exotickou nabídku. Nyní osmadvacetiletý ofenzivní hráč zamířil do japonského celku Urawa Reds. V této ligové sezoně dosud odehrál za nový klub sedm zápasů a dal dva góly. V posledních třech duelech ovšem v sestavě scházel, naposledy naskočil minulou středu do pohárového zápasu na 67 minut. David Moberg Karlsson po podpisu smlouvy v japonském klubu Urawa • Foto Facebook Urawa Reds