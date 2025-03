Pod Ještědem vládli stopeři, Hlavatý na desítku. Jak to bylo s Pulpitem?

Podzimní divočinu nahradila sterilní bitva bez branek. Liberec byl střelecky aktivnější, ale na svého rivala opět nevyzrál. Má v takových momentech dělat rozdíl letní hvězdná posila Michal Hlavatý? „Nikdy podle mě nebude hráčem, co z pozice desítky bude mít statistiku 7+10. Je i na ostatních, aby to vzali za něj,” říká v novém díle Ligy naruby ZOOM redaktor Michal Kvasnica. S kolegou Bartolomějem Černíkem hodnotí progres Pardubic a hledá Ivanu Haškovi hráče do reprezentační nominace.